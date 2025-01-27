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iPhone SE 4 показали в новому відео, але без очікуваної функції

27 січня 2025 13:12
Володимир Мололкін - редактор
iPhone SE 4 просочився у новому відео — у ньому не показали очікувану деталь
Смартфон Apple iPhone SE (2022) на столі. Фото: скриншот/YouTube
Володимир Мололкін - редактор

Все менше часу залишається до офіційного випуску iPhone SE 4. Офіційних деталей від Apple майже немає, а у мережі одразу після витоку фото з дизайном майбутньої новинки з'явилося й відео, які демонструє пристрій з різних боків.

Про це пише Tech Radar.

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Який дизайн отримає iPhone SE 4

Новий витік опублікував інсайдер Majin Bu. На відео показано iPhone SE 4 у білому кольорі з фронтальної та задньої сторін. Видно, що смартфон оснащений одинарною камерою, а на передній панелі розташовано виріз у формі "чубчика".

Цей елемент дизайну може засмутити тих, хто очікував на функцію Dynamic Island. Раніше джерела, зокрема авторитетний інсайдер Еван Бласс, стверджували, що новий SE може отримати Dynamic Island, але, як з'ясувалося, Apple вирішила зупинитися на дизайні із чубчиком, схожому на iPhone 14, але з однією камерою замість двох.

За словами Majin Bu у відповіді на коментар, прототип із Dynamic Island дійсно існував, однак компанія врешті-решт відмовилася від цієї ідеї.

Хоча відео може викликати сумніви щодо остаточного дизайну, сам Бласс іронічно зазначив у приватному дописі, що здається, він має компенсувати свої попередні заяви, натякаючи на довіру до представленого дизайну.

Попри це, iPhone SE 4 може здивувати в інших аспектах. Перехід на дизайн із чубчиком є значним оновленням у порівнянні з iPhone SE (2022), а також існують чутки про підтримку Apple Intelligence, що вимагатиме серйозного апаратного оновлення.

Очікується, що новинка стане потужним пристроєм середнього сегмента. За наявною інформацією, офіційний анонс iPhone SE 4 може відбутися вже у березні або квітні.

Нагадаємо, у мережі продовжують з'являтися витоки дизайну майбутнього пристрою від Apple. Йдеться про iPhone 17, який може отримати новий вигляд задньої панелі, згідно з одним з рендерів.

Також ми писали, що у 2025 році минуло 18 років з того часу, як 9 січня 2007 року Стів Джобс презентував перший iPhone. Тоді це стало революцією на ринку, і компанія Apple зберігає цю тенденцію щороку, демонструючи інновації у своїх пристроях.

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