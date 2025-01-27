iPhone SE 4 просочился в новом видео — в нем не показали ожидаемую деталь

Смартфон Apple iPhone SE (2022) на столе. Фото: скриншот/YouTube

Все меньше времени остается до официального выпуска iPhone SE 4. Официальных деталей от Apple почти нет, а в сети сразу после утечки фото с дизайном будущей новинки появилось и видео, демонстрирующее устройство с разных сторон.

Об этом пишет Tech Radar.

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Новую утечку опубликовал инсайдер Majin Bu. На видео показан iPhone SE 4 в белом цвете с фронтальной и задней сторон. Видно, что смартфон оснащен одинарной камерой, а на передней панели расположен вырез в форме "челки".

Вот как выглядит iPhone SE 4 pic.twitter.com/pEyIAJ34VR — Majin Bu (@MajinBuOfficial) 25 января 2025

Этот элемент дизайна может огорчить тех, кто ожидал функцию Dynamic Island. Ранее источники, в частности авторитетный инсайдер Эван Бласс, утверждали, что новый SE может получить Dynamic Island, но, как выяснилось, Apple решила остановиться на дизайне с челкой, похожем на iPhone 14, но с одной камерой вместо двух.

По словам Majin Bu в ответе на комментарий, прототип с Dynamic Island действительно существовал, однако компания в конце концов отказалась от этой идеи.

Хотя видео может вызвать сомнения относительно окончательного дизайна, сам Бласс иронично отметил в частной заметке, что кажется, он должен компенсировать свои предыдущие заявления, намекая на доверие к представленному дизайну.

Несмотря на это, iPhone SE 4 может удивить в других аспектах. Переход на дизайн с челкой является значительным обновлением по сравнению с iPhone SE (2022), а также существуют слухи о поддержке Apple Intelligence, что потребует серьезного аппаратного обновления.

Ожидается, что новинка станет мощным устройством среднего сегмента. По имеющейся информации, официальный анонс iPhone SE 4 может состояться уже в марте или апреле.

Напомним, в сети продолжают появляться утечки дизайна будущего устройства от Apple. Речь идет об iPhone 17, который может получить новый вид задней панели, согласно одному из рендеров.

Также мы писали, что в 2025 году прошло 18 лет с того времени, как 9 января 2007 года Стив Джобс презентовал первый iPhone. Тогда это стало революцией на рынке, и компания Apple сохраняет эту тенденцию каждый год, демонстрируя инновации в своих устройствах.