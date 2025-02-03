ТОП-5 старых устройств Apple, которые остаются актуальными в 2025 году

Техника Apple на столе. Фото: Unsplash

Бытует мнение, что Apple каждый год обновляет свои устройства, и некоторые новинки не сильно отличаются от предшественников. В этом есть доля правды, ведь некоторые гаджеты компании остаются без обновлений в течение длительного времени, но при этом не теряют актуальности и ценности.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о старых, но надежных устройствах Apple, которые остаются актуальными и сегодня.

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Какие старые устройства Apple остаются актуальными на рынке в 2025 году

iPhone 14 Plus

Несмотря на то, что iPhone 14 Plus вышел еще в 2022 году, он остается отличным выбором в 2025 году. Смартфон предлагает классический дизайн с Face ID и долговечный аккумулятор, который выдерживает нагрузки даже после нескольких лет использования.

Смартфон Apple iPhone 14 Plus. Фото: ek.ua

Это отличный выбор для тех, кто не хочет переплачивать за новые модели, но хочет стабильной работы смартфона еще несколько лет.

AirTag

Хотя AirTag выпустили еще в 2021 году, он остается одним из лучших трекеров для поиска вещей. Благодаря технологии mesh-сети устройств Apple, AirTag помогает находить потерянные вещи, передавая геолокацию через другие iPhone.

Трекер для поиска вещей Apple AirTag. Фото: ek.ua

Apple планирует выпустить новую версию AirTag, но текущая модель и так прекрасно выполняет свои функции.

AirPods 2

Хотя на рынке есть множество альтернатив, AirPods 2 остаются самым выгодным вариантом среди наушников Apple в 2025 году. Они компактные, легкие и удобные для ежедневного использования, особенно если часто приходится общаться по телефону.

Беспроводные наушники Apple AirPods 2. Фото: ek.ua

Да, они уступают современным моделям в качестве звука, но остаются доступным и практичным выбором.

Apple Watch Series 7

Если вы ищете бюджетные умные часы, Apple Watch Series 7 — отличный вариант. Несмотря на то, что новые модели мало чем отличаются, эта версия имеет все необходимое для комфортного пользования.

Смарт-часы Apple Watch 7. Фото: ek.ua

Если найдете эти смарт-часы в продаже — стоит брать без колебаний.

iPad Air 5

Выпущенный в 2022 году планшет iPad Air 5 до сих пор остается одним из лучших на рынке благодаря процессору M1, который обеспечивает производительность на уровне ноутбуков. Устройство будет получать последние обновления iPadOS, а также прекрасно подходит для работы и развлечений.

Планшет Apple iPad Air 5. Фото: ek.ua

Между iPhone и MacBook этот планшет станет оптимальным выбором, когда нужно мощное устройство, способное служить долгие годы.

Напомним, компания Apple тайно сотрудничала со SpaceX для интеграции поддержки спутниковой сети Starlink в iPhone. Некоторые пользователи смогут получить альтернативный доступ к связи в местах без стабильного мобильного покрытия.

Также мы писали, что до выпуска бюджетного iPhone SE 4 остается не так много времени. Новинка ожидается весной, однако от Apple не было никаких официальных деталей. В сети появляются утечки, которые демонстрируют дизайн будущего гаджета.