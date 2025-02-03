ТОП-5 старых устройств Apple, которые остаются актуальными в 2025 году

Старые гаджеты Apple, которым нет равных даже в 2025 году
Бытует мнение, что Apple каждый год обновляет свои устройства, и некоторые новинки не сильно отличаются от предшественников. В этом есть доля правды, ведь некоторые гаджеты компании остаются без обновлений в течение длительного времени, но при этом не теряют актуальности и ценности.
Сайт Новини.LIVE рассказывает о старых, но надежных устройствах Apple, которые остаются актуальными и сегодня.
Какие старые устройства Apple остаются актуальными на рынке в 2025 году
iPhone 14 Plus
Несмотря на то, что iPhone 14 Plus вышел еще в 2022 году, он остается отличным выбором в 2025 году. Смартфон предлагает классический дизайн с Face ID и долговечный аккумулятор, который выдерживает нагрузки даже после нескольких лет использования.
Это отличный выбор для тех, кто не хочет переплачивать за новые модели, но хочет стабильной работы смартфона еще несколько лет.
AirTag
Хотя AirTag выпустили еще в 2021 году, он остается одним из лучших трекеров для поиска вещей. Благодаря технологии mesh-сети устройств Apple, AirTag помогает находить потерянные вещи, передавая геолокацию через другие iPhone.
Apple планирует выпустить новую версию AirTag, но текущая модель и так прекрасно выполняет свои функции.
AirPods 2
Хотя на рынке есть множество альтернатив, AirPods 2 остаются самым выгодным вариантом среди наушников Apple в 2025 году. Они компактные, легкие и удобные для ежедневного использования, особенно если часто приходится общаться по телефону.
Да, они уступают современным моделям в качестве звука, но остаются доступным и практичным выбором.
Apple Watch Series 7
Если вы ищете бюджетные умные часы, Apple Watch Series 7 — отличный вариант. Несмотря на то, что новые модели мало чем отличаются, эта версия имеет все необходимое для комфортного пользования.
Если найдете эти смарт-часы в продаже — стоит брать без колебаний.
iPad Air 5
Выпущенный в 2022 году планшет iPad Air 5 до сих пор остается одним из лучших на рынке благодаря процессору M1, который обеспечивает производительность на уровне ноутбуков. Устройство будет получать последние обновления iPadOS, а также прекрасно подходит для работы и развлечений.
Между iPhone и MacBook этот планшет станет оптимальным выбором, когда нужно мощное устройство, способное служить долгие годы.
Напомним, компания Apple тайно сотрудничала со SpaceX для интеграции поддержки спутниковой сети Starlink в iPhone. Некоторые пользователи смогут получить альтернативный доступ к связи в местах без стабильного мобильного покрытия.
Также мы писали, что до выпуска бюджетного iPhone SE 4 остается не так много времени. Новинка ожидается весной, однако от Apple не было никаких официальных деталей. В сети появляются утечки, которые демонстрируют дизайн будущего гаджета.
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