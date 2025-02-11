Apple суттєво оновить модельний ряд — які 5 нових iPhone з'являться у 2025 році

Смартфони Apple в руках. Фото: Unsplash

Apple продовжує розширювати свою лінійку смартфонів, і цього року компанія представить одразу п'ять нових моделей iPhone. Про кожну з них вже встигли з'явитися деталі у мережі.

Про це пише 9to5Mac.

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iPhone SE 4

Бюджетний iPhone SE отримає суттєві оновлення — вперше з 2022 року.

Найбільша зміна — відмова від кнопки "Додому" на користь дисплея, що займає всю передню панель. Новий SE також отримає кілька флагманських характеристик iPhone 16, зокрема:

Чип A18;

8 ГБ оперативної пам'яті;

підтримку Apple Intelligence;

основну камеру на 48 МП;

порт USB-C.

Окрім цього, очікується, що iPhone SE 4 стане першою моделлю Apple з власним 5G-модемом, що зробить його ще привабливішим бюджетним варіантом.

iPhone 17 Air

Цієї осені Apple випустить чотири моделі iPhone 17. Замість iPhone Plus компанія представить iPhone 17 Air, який стане найбільш революційною моделлю у лінійці.

Головний акцент зроблено на дизайн — ультратонкий корпус і новий формат дисплея, що розташується між розмірами Pro-моделей.

За характеристиками iPhone 17 Air буде схожий на базовий iPhone 17, але відрізнятиметься:

тоншим корпусом;

чипом A19 (не A19 Pro);

8 ГБ оперативної пам'яті;

власним 5G-модемом Apple;

дисплеєм з високою частотою оновлення.

Очікується, що ця модель стане однією з найбільш стильних та оригінальних за останні роки.

iPhone 17 Pro

Попри інновації iPhone 17 Air, Apple не забула про Pro-моделі.

iPhone 17 Pro збереже дисплей 6,3 дюйма, як у 16 Pro, але отримає деякі зміни:

новий корпус — алюміній замість титану;

оновлений дизайн камери — більший прямокутний модуль;

потужний A19 Pro;

12 ГБ оперативної пам'яті — рекорд для iPhone;

5G-модем Qualcomm.

Apple також покращить селфі-камеру — вся серія iPhone 17 отримає фронтальну камеру на 24 МП замість 12 МП.

iPhone 17 Pro Max

Як завжди, Pro Max отримає всі переваги iPhone 17 Pro, але з бонусами, як-от більший акумулятор.

Головна інтрига — менший Dynamic Island. Є припущення, що це натяк на вбудований у дисплей Face ID, хоча інші джерела спростовують цю інформацію.

Також можливі ексклюзивні переваги у камері, але наразі про це немає конкретних чуток.

iPhone 17

Завершує лінійку базова версія iPhone 17.

iPhone 16 став одним із найкращих базових iPhone за останні роки, і наступник має всі шанси повторити успіх. Очікувані характеристики такі:

фронтальна камера 24 МП;

чип A19;

8 ГБ оперативної пам'яті;

дисплей 6,1 дюйма, як в iPhone 16.

З огляду на конкуренцію в межах лінійки (особливо з iPhone 17 Air та SE 4), Apple доведеться зробити базову модель ще більш привабливою.

Нагадаємо, Apple оголосить про новий бюджетний смартфон iPhone SE вже цього тижня. Раніше очікувалося, що новинку представлять у березні або квітні.

Також ми писали, що в Apple активно займаються розробкою першого складаного iPhone. Форматом він нагадуватиме Samsung Galaxy Z Fold, а з'явитися новинка може вже у вересні 2026 року.