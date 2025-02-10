Складаний iPhone від Apple — у мережі з'явилися ключові характеристики

Логотип компанії Apple. Фото: Unsplash

Apple активно працює над першим складаним iPhone, і хоча його зовнішній вигляд залишається загадкою, вже відомі ключові деталі конструкції. Смартфон отримає внутрішній 12-дюймовий дисплей, подвійну камеру та товщину всього 9,2 мм у складеному вигляді. Компанія орієнтується на формат Galaxy Z Fold від Samsung, але додасть унікальні елементи конструкції.

Про це повідомляє відомий інсайдер HaYao.

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Що відомо про характеристики майбутнього складаного iPhone

Складаний iPhone буде виконаний у форматі книжки з великим механізмом складання, розташованим на лівій задній стороні корпусу. Вартість виробництва одного лише механізму для Apple складе 110 доларів. Основні компоненти постачатимуть Amphenol і Taiwan Shin Nihon, а екран буде розроблений Samsung, яка має значний досвід у виробництві гнучких дисплеїв.

У розкладеному стані товщина пристрою становитиме 4,6 мм, що робить його досить тонким серед складаних гаджетів. Каркас буде виготовлений з алюмінію, однак Apple розглядає можливість переходу на титанову рамку для підвищення міцності. Вартість алюмінієвої рами оцінюється в 80-90 доларів за одиницю.

Задня камера складаного iPhone буде подвійною, що відрізняє його від Pro-версій, оснащених трьома сенсорами. Основний і ультраширокий модулі отримають гібридне склопластикове покриття. Фронтальна камера використовуватиме технологію Metalens, що дозволить зменшити виріз Dynamic Island — цю ж інновацію планують впровадити в iPhone 17.

Смартфон оснащуватиметься двома батареями загальною місткістю 5000 мАг. Вони отримають сталеві корпуси, а внутрішні елементи будуть упаковані за технологією 3D-компонування від компанії ATL. Такий підхід допоможе збалансувати місткість і компактність пристрою.

Apple планує випустити складаний iPhone восени 2026 року з орієнтацією на продажі 8-10 млн одиниць. У 2027 році прогнозується зростання продажів до 20 млн. Масове виробництво стартує на фабриках Foxconn наприкінці 2025 року, а згодом до процесу приєднається Luxshare.

Apple працює над новим поколінням гнучких плат, вартість яких зросте на 70%. Також компанія розглядає використання титанових сплавів та вуглецевого волокна для підтримки екрана. Очікується, що ціни на модульні компоненти теж зростуть.

У сфері оптики Apple співпрацює з Largan і LG, зосереджуючись на розробці надтонких лінз і модульних рішень для камер. Це необхідно для забезпечення якості зображення, яка не поступатиметься традиційним моделям iPhone.

Нагадаємо, новітня iOS 18.3 автоматично активує функції Apple Intelligence на сумісних пристроях. Система штучного інтелекту додає багато нових можливостей, водночас займаючи значну частину пам'яті iPhone, яку можна звільнити.

Також ми писали, що, дивлячись на щорічні оновлення пристроїв Apple, можна подумати, що деякі новинки не сильно відрізняються від попередників. Зазвичай так воно і є, проте більшість старих пристроїв компанії досі залишаються актуальними та мають цінність.