На iPhone можна звільнити 7 ГБ пам'яті — як вимкнути функції Apple Intelligence

iPhone з активованим режимом Apple Intelligence. Фото: Unsplash

З виходом iOS 18.3, iPadOS 18.3 та macOS 15.3 Apple активувала нову функцію Apple Intelligence за замовчуванням на сумісних пристроях. Ця система штучного інтелекту додає можливості, як-от підсумки повідомлень, генерацію зображень та покращену взаємодію з Siri. Водночас вона займає значну частину пам'яті пристрою.

Про те, як відключити ці функції та звільнити пам'ять на iPhone, пише Gizmochina.

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Як вимкнути Apple Intelligence і звільнити пам'ять

Для користувачів, які мають обмежений обсяг пам'яті або не використовують функції ШІ, Apple передбачила можливість повного вимкнення Apple Intelligence. Після цього локальні моделі ШІ видаляються, а зайняте місце звільняється.

Щоб вимкнути Apple Intelligence, потрібно:

відкрити "Налаштування" на iPhone або iPad (або "Системні налаштування" на Mac);

перейти до розділу "Apple Intelligence & Siri";

вимкнути Apple Intelligence та підтвердити дію.

Після цього деякі функції, зокрема Writing Tools, Genmoji та Image Playground, стануть недоступними. Водночас окремі можливості, як-от Clean Up у додатку "Фото", можуть залишитися активними.

Функція підтримується лише на пристроях із новітнім "залізом", зокрема на iPhone 15 Pro, iPhone 16 та Mac та iPad із чипами серії M. Також для використання Apple Intelligence на iOS 18.2 потрібно активно підтвердити доступ до ШІ-інструментів.

Для тих, хто не хоче відключати Apple Intelligence повністю, Apple передбачила можливість вибіркового вимкнення окремих функцій через налаштування програм. Наприклад, можна відключити підсумки повідомлень у сповіщеннях або інструменти написання тексту, залишивши інші можливості ШІ активними.

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