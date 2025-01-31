Експерти порівняли камери Samsung Galaxy S25 та iPhone 16 Pro Max — результат здивував

Чоловік зі смартфонами Samsung Galaxy S25 Ultra та iPhone 16 Pro Max в руках. Фото: скриншот/YouTube

Експерти порівняли камери флагманських пристроїв Samsung та Apple. Зараз вже з'явилася можливість перевірити Galaxy S25 Ultra та iPhone 16 Pro Max у портретному режимі, провівши професійну фотосесію та порівнявши обидва лідери серед фотоможливостей смартфонів.

Про це пише Tom's Guide.

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У тесті акцент було зроблено на 5-кратному зумі, оскільки він забезпечує найкраще відділення об'єкта від фону у портретному зніманні. Під час тестування використовувалися лише стандартні налаштування.

Знімання на вулиці

На першому тестовому кадрі модель сидить на лавці, а позаду сяють гірлянди на деревах. Найпомітніша відмінність — колірна температура.

Результати знімання на Samsung S25 Ultra на вулиці. Фото: Tom's Guide

Результати знімання на iPhone 16 Pro Max на вулиці. Фото: Tom's Guide 1 / 2

iPhone 16 Pro Max додає тепліші відтінки, завдяки чому шкіра виглядає природніше. Galaxy S25 Ultra трохи перебільшує з експозицією на знімку, що робить колірну гаму холоднішою. Також відчутна різниця у створенні ефекту боке (розмиття фону):

iPhone 16 Pro Max формує більш округлі та виразні "боке-бульбашки", які створюють ефектний розмитий фон.

Galaxy S25 Ultra менш точно відокремлює об'єкт від фону, через що боке має менш виразний вигляд.

З іншого боку, Samsung трохи краще передає деталізацію. На знімку чіткіше видно текстуру тканини жакета та ґудзики. Проте цей фактор навряд чи буде вирішальним для більшості користувачів.

Знімання у приміщенні

При штучному освітленні iPhone 16 Pro Max знову демонструє тепліші відтінки, які добре доповнюються освітленням приміщення. Водночас у цьому тесті з'являється інша проблема — смартфон Apple іноді неправильно розпізнає тонкі деталі, наприклад, може розмити окремі пасма волосся.

Результати знімання на Samsung S25 Ultra у приміщенні. Фото: Tom's Guide

Результати знімання на iPhone 16 Pro Max у приміщенні. Фото: Tom's Guide 1 / 2

Galaxy S25 Ultra забезпечує трохи кращу різкість. Якщо збільшити фрагмент, можна побачити, що він краще відображає текстуру тканини блузи. iPhone 16 Pro Max надає перевагу м'якшим кольорам, що створює приємнішу картинку.

Фінальні результати знімання на вулиці

На останньому тестовому знімку модель стоїть, схрестивши руки, і дивиться вбік.

Результати знімання на Samsung S25 Ultra на вулиці. Фото: Tom's Guide

Результати знімання на iPhone 16 Pro Max на вулиці. Фото: Tom's Guide 1 / 2

Тут iPhone 16 Pro Max знову має виразніший вигляд завдяки насиченішим кольорам та гарному ефекту боке. Galaxy S25 Ultra демонструє відмінну деталізацію, проте загальна картинка не настільки вражає, як на iPhone.

Таким чином, для користувачів, які хочуть отримувати якісні портретні фото без додаткового редагування, iPhone 16 Pro Max — безперечний переможець. Він має насиченіші та тепліші кольори, більш природне відділення об'єкта від фону та виразний ефект боке.

Samsung Galaxy S25 Ultra все ж має свої плюси, особливо у плані деталізації завдяки 50 МП телефото-камері. Проте його кольори мають тьмяніший вигляд, а ефект розмиття фону не такий ефектний, як в iPhone.

Нагадаємо, перед тим як купити новий смартфон, користувачі звертають увагу спочатку на ціну, а потім на камери пристрою. На ринку є кілька моделей, які вирізняються своїми фотоможливостями.

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