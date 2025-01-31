Эксперты сравнили камеры Samsung Galaxy S25 и iPhone 16 Pro Max — результат удивил

Мужчина со смартфонами Samsung Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max в руках. Фото: скриншот/YouTube

Эксперты сравнили камеры флагманских устройств Samsung и Apple. Сейчас уже появилась возможность проверить Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max в портретном режиме, проведя профессиональную фотосессию и сравнив оба лидера среди фотовозможностей смартфонов.

Об этом пишет Tom's Guide.

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В тесте акцент был сделан на 5-кратном зуме, поскольку он обеспечивает лучшее отделение объекта от фона в портретной съемке. Во время тестирования использовались только стандартные настройки.

Съемка на улице

На первом тестовом кадре модель сидит на скамейке, а позади сияют гирлянды на деревьях. Самое заметное отличие — цветовая температура.

Результаты съемки на Samsung S25 Ultra на улице. Фото: Tom's Guide

Результаты съемки на iPhone 16 Pro Max на улице. Фото: Tom's Guide 1 / 2

iPhone 16 Pro Max добавляет более теплые оттенки, благодаря чему кожа выглядит естественнее. Galaxy S25 Ultra немного перебарщивает с экспозицией на снимке, что делает цветовую гамму холоднее. Также ощутима разница в создании эффекта боке (размытие фона):

iPhone 16 Pro Max формирует более округлые и выразительные "боке-пузыри", которые создают эффектный размытый фон.

Galaxy S25 Ultra менее точно отделяет объект от фона, из-за чего боке выглядит менее выразительным.

С другой стороны, Samsung немного лучше передает детализацию. На снимке четче видно текстуру ткани жакета и пуговицы. Однако этот фактор вряд ли будет решающим для большинства пользователей.

Съемка в помещении

При искусственном освещении iPhone 16 Pro Max снова демонстрирует теплые оттенки, которые хорошо дополняются освещением помещения. В то же время в этом тесте появляется другая проблема — смартфон Apple иногда неправильно распознает тонкие детали, например, может размыть отдельные пряди волос.

Результаты съемки на Samsung S25 Ultra в помещении. Фото: Tom's Guide

Результаты съемки на iPhone 16 Pro Max в помещении. Фото: Tom's Guide 1 / 2

Galaxy S25 Ultra обеспечивает немного лучшую резкость. Если увеличить фрагмент, можно увидеть, что он лучше отображает текстуру ткани блузы. iPhone 16 Pro Max предпочитает более мягкие цвета, что создает более приятную картинку.

Финальные результаты съемки на улице

На последнем тестовом снимке модель стоит, скрестив руки, и смотрит в сторону.

Результаты съемки на Samsung S25 Ultra на улице. Фото: Tom's Guide

Результаты съемки на iPhone 16 Pro Max на улице. Фото: Tom's Guide 1 / 2

Здесь iPhone 16 Pro Max снова выглядит более выразительным благодаря насыщенным цветам и хорошему эффекту боке. Galaxy S25 Ultra демонстрирует отличную детализацию, однако общая картинка не настолько впечатляет, как на iPhone.

Таким образом, для пользователей, которые хотят получать качественные портретные фото без дополнительного редактирования, iPhone 16 Pro Max — бесспорный победитель. Он имеет насыщенные и теплые цвета, более естественное отделение объекта от фона и выразительный эффект боке.

Samsung Galaxy S25 Ultra все же имеет свои плюсы, особенно в плане детализации благодаря 50 МП телефото-камере. Однако его цвета выглядят тусклее, а эффект размытия фона не такой эффектный, как в iPhone.

Напомним, перед тем как купить новый смартфон, пользователи обращают внимание сначала на цену, а затем на камеры устройства. На рынке есть несколько моделей, которые отличаются своими фотовозможностями.

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