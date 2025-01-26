ТОП-5 причин, щоб перейти на Samsung Galaxy S25 Ultra у 2025 році

Samsung Galaxy S25 Ultra — 5 причин, щоб купити новий флагман
Подія Samsung Galaxy Unpacked 2025, що відбулася 22 січня 2025 року, досі активно обговорюється через значущі оновлення, які отримала нова серія Galaxy S25, зокрема, завдяки інноваційним AI-функціям. Найбільшу увагу привернув Galaxy S25 Ultra — флагманська модель із преміальним дизайном і оновленнями, які роблять її найкращим смартфоном Samsung.
Про основні причини для оновлення до Galaxy S25 Ultra пише wccftech.
Потужніший процесор Snapdragon 8 Elite
Новий чипсет Snapdragon 8 Elite став справжнім проривом. Він забезпечує значно кращу продуктивність, розширює можливості штучного інтелекту, покращує багатозадачність і підключення. Крім того, чипсет оптимізує витрати заряду батареї та підвищує якість фотографій завдяки швидкому апаратному обробленню зображень.
Вдосконалений дисплей
Galaxy S25 Ultra отримав LTPO AMOLED 2X-дисплей, який забезпечує кращу деталізацію та плавність відображення. Окрім цього, використання Corning Gorilla Armor 2 зробило екран міцнішим і менш відбивальним у яскравих умовах, що стало важливою перевагою цієї моделі.
Камера нового рівня
Основний акцент зроблено на ультраширококутній камері, яка отримала сенсор у 50 МП (порівняно з 12 МП у попередньому поколінні). Завдяки цьому знімки стали чіткішими, а деталізація — кращою. Також додано функцію LOG для знімання відео, що дозволяє професійніше коригувати кольори, що особливо корисно для контент-мейкерів.
Розширені AI-функції
Samsung зробила акцент на штучному інтелекті в новій серії. Функція "Now Brief" надає користувачам зведення дня, прогнози погоди та підказки щодо здоров’я, а "Now Bar" аналізує ваші потреби в реальному часі, адаптуючи функції телефону до ваших звичок. Крім того, AI-переклад у реальному часі тепер підтримує до 20 мов.
Оновлений дизайн
Хоча зміни у дизайні здаються мінімальними, нова форма смартфона з округленими краями і пласкою рамкою стала зручнішою у використанні. Пристрій не лише краще лежить у руці, а й має сучасніший та елегантніший вигляд.
Нагадаємо, разом із флагманською моделлю Galaxy S25 Ultra компанія Samsung представила смартфони Galaxy S25 та Galaxy S25+. Вони також отримали новий процесор та оновлену оболонку One UI 7.
Також ми писали, що на заході Unpacked Samsung представила VR-гарнітуру. Ймовірно, пристрій конкуруватиме з Apple Vision Pro, а більше деталей про нього з'явиться протягом 2025 року.
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