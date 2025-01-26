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Samsung Galaxy S25 Ultra — 5 причин, щоб купити новий флагман

26 січня 2025 17:06
Володимир Мололкін - редактор
ТОП-5 причин, щоб перейти на Samsung Galaxy S25 Ultra у 2025 році
Смартфон Samsung Galaxy S25 на столі. Фото: скриншот/YouTube
Володимир Мололкін - редактор

Подія Samsung Galaxy Unpacked 2025, що відбулася 22 січня 2025 року, досі активно обговорюється через значущі оновлення, які отримала нова серія Galaxy S25, зокрема, завдяки інноваційним AI-функціям. Найбільшу увагу привернув Galaxy S25 Ultra — флагманська модель із преміальним дизайном і оновленнями, які роблять її найкращим смартфоном Samsung.

Про основні причини для оновлення до Galaxy S25 Ultra пише wccftech.

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Вдосконалений дисплей

Galaxy S25 Ultra отримав LTPO AMOLED 2X-дисплей, який забезпечує кращу деталізацію та плавність відображення. Окрім цього, використання Corning Gorilla Armor 2 зробило екран міцнішим і менш відбивальним у яскравих умовах, що стало важливою перевагою цієї моделі.

Камера нового рівня

Основний акцент зроблено на ультраширококутній камері, яка отримала сенсор у 50 МП (порівняно з 12 МП у попередньому поколінні). Завдяки цьому знімки стали чіткішими, а деталізація — кращою. Також додано функцію LOG для знімання відео, що дозволяє професійніше коригувати кольори, що особливо корисно для контент-мейкерів.

Розширені AI-функції

Samsung зробила акцент на штучному інтелекті в новій серії. Функція "Now Brief" надає користувачам зведення дня, прогнози погоди та підказки щодо здоров’я, а "Now Bar" аналізує ваші потреби в реальному часі, адаптуючи функції телефону до ваших звичок. Крім того, AI-переклад у реальному часі тепер підтримує до 20 мов.

Оновлений дизайн

Хоча зміни у дизайні здаються мінімальними, нова форма смартфона з округленими краями і пласкою рамкою стала зручнішою у використанні. Пристрій не лише краще лежить у руці, а й має сучасніший та елегантніший вигляд.

Нагадаємо, разом із флагманською моделлю Galaxy S25 Ultra компанія Samsung представила смартфони Galaxy S25 та Galaxy S25+. Вони також отримали новий процесор та оновлену оболонку One UI 7.

Також ми писали, що на заході Unpacked Samsung представила VR-гарнітуру. Ймовірно, пристрій конкуруватиме з Apple Vision Pro, а більше деталей про нього з'явиться протягом 2025 року.

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