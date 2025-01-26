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Samsung Galaxy S25 Ultra — 5 причин, чтобы купить новый флагман

26 января 2025 17:06
Владимир Мололкин - редактор
ТОП-5 причин, чтобы перейти на Samsung Galaxy S25 Ultra в 2025 году
Смартфон Samsung Galaxy S25 на столе. Фото: скриншот/YouTube
Владимир Мололкин - редактор

Событие Samsung Galaxy Unpacked 2025, состоявшееся 22 января 2025 года, до сих пор активно обсуждается из-за значимых обновлений, которые получила новая серия Galaxy S25, в частности, благодаря инновационным AI-функциям. Наибольшее внимание привлек Galaxy S25 Ultra — флагманская модель с премиальным дизайном и обновлениями, которые делают ее лучшим смартфоном Samsung.

Про основные причины для обновления до Galaxy S25 Ultra пишет wccftech.

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Усовершенствованный дисплей

Galaxy S25 Ultra получил LTPO AMOLED 2X-дисплей, который обеспечивает лучшую детализацию и плавность отображения. Кроме этого, использование Corning Gorilla Armor 2 сделало экран более прочным и менее отражающим в ярких условиях, что стало важным преимуществом этой модели.

Камера нового уровня

Основной акцент сделан на ультраширокоугольной камере, которая получила сенсор в 50 МП (по сравнению с 12 МП в предыдущем поколении). Благодаря этому снимки стали более четкими, а детализация — лучше. Также добавлена функция LOG для съемки видео, что позволяет профессионально корректировать цвета, что особенно полезно для контент-мейкеров.

Расширенные AI-функции

Samsung сделала акцент на искусственном интеллекте в новой серии. Функция "Now Brief" предоставляет пользователям сводки дня, прогнозы погоды и подсказки по здоровью, а "Now Bar" анализирует ваши потребности в реальном времени, адаптируя функции телефона к вашим привычкам. Кроме того, AI-перевод в реальном времени теперь поддерживает до 20 языков.

Обновленный дизайн

Хотя изменения в дизайне кажутся минимальными, новая форма смартфона со скругленными краями и плоской рамкой стала более удобной в использовании. Устройство не только лучше лежит в руке, но и имеет более современный и элегантный вид.

Напомним, вместе с флагманской моделью Galaxy S25 Ultra компания Samsung представила смартфоны Galaxy S25 и Galaxy S25+. Они также получили новый процессор и обновленную оболочку One UI 7.

Также мы писали, что на мероприятии Unpacked Samsung представила VR-гарнитуру. Вероятно, устройство будет конкурировать с Apple Vision Pro, а больше деталей о нем появится в течение 2025 года.

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