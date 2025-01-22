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Samsung офіційно представила Galaxy S25 та Galaxy S25+ — деталі

22 січня 2025 21:12
Володимир Мололкін - редактор
Samsung офіційно представила смартфони Galaxy S25 та S25+ — які ціни та дата продажу
Смартфони Samsung Galaxy S25 та Galaxy S25+. Фото: Samsung
Володимир Мололкін - редактор

Разом із флагманом Galaxy S25 Ultra, Samsung представила Galaxy S25 і Galaxy S25+ — пристрої, що зберегли ключові характеристики серії, включно з новою платформою Qualcomm Snapdragon 8 Elite та покращеною оболонкою One UI 7 на Android 15. Вони відрізняються компактнішими розмірами, місткістю акумуляторів та швидкістю заряджання.

Сайт Новини.LIVE розповідає про ціни та характеристики новинок.

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Дизайн та характеристики

Galaxy S25 і S25+ отримали мінімальні зміни в дизайні, зокрема зменшені габарити й вагу. Корпуси виконані з армованого алюмінію, а фронтальна панель прикрита Gorilla Glass Victus 2. Обидва смартфони мають захист IP68.

Дисплеї такі:

  • Galaxy S25 — 6,2-дюймовий FHD+ Dynamic AMOLED 2X, адаптивна частота 1–120 Гц.
  • Galaxy S25+ — 6,7-дюймовий QHD+ Dynamic AMOLED 2X із такою ж частотою.

Обидва оснащені технологіями Vision Booster і Adaptive Color Tone для покращеної читабельності.

У продажу будуть доступні такі кольори:

  • Navy (синій);
  • Icyblue (світлосірий);
  • Silver Shadow (темно-сірий);
  • Mint (м'ятний).

Також є ексклюзивні кольори, які доступні тільки при замовленні новинок з офіційного сайту Samsung:

  • Blueblack (чорний);
  • Coraled (кораловий);
  • Pinkgold (рожеве золото).
  • Кольори корпусу Samsung Galaxy S25
    Кольори корпусу Samsung Galaxy S25. Фото: Samsung
  • Кольори корпусу Samsung Galaxy S25
    Кольори корпусу Samsung Galaxy S25. Фото: Samsung
  • Кольори корпусу Samsung Galaxy S25
    Кольори корпусу Samsung Galaxy S25. Фото: Samsung
  • Кольори корпусу Samsung Galaxy S25
    Кольори корпусу Samsung Galaxy S25. Фото: Samsung
  • Кольори корпусу Samsung Galaxy S25
    Кольори корпусу Samsung Galaxy S25. Фото: Samsung
  • Кольори корпусу Samsung Galaxy S25
    Кольори корпусу Samsung Galaxy S25. Фото: Samsung
  • Кольори корпусу Samsung Galaxy S25
    Кольори корпусу Samsung Galaxy S25. Фото: Samsung
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Galaxy S25 і S25+ працюють на базі платформи Qualcomm Snapdragon 8 Elite, яка забезпечує високу швидкість роботи. Конфігурації пам'яті такі:

  • Galaxy S25 — 12 ГБ ОЗП + 128/256/512 ГБ.
  • Galaxy S25+ — 12 ГБ ОЗП + 256/512 ГБ.

Підтримки карт пам'яті немає, але присутні 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 та NFC.

Оновлена оболонка One UI 7 із ШІ-агентом Gemini дозволяє виконувати розширені голосові й текстові команди, включаючи створення подій у календарі чи витягування ключової інформації з відео.

Смартфони отримали такі камери:

  • 50 МП основна;
  • 12 МП ультраширококутна;
  • 10 МП телефото (3x зум);
  • 12 МП фронтальна.

Новий процесор забезпечує кращу обробку зображень, підвищуючи якість фото й відео.

Новинки отримали такі акумулятори:

  • Galaxy S25 — 4000 мАг, заряджання 25 Вт (50% за 30 хв).
  • Galaxy S25+ — 4900 мАг, заряджання 45 Вт (65% за 30 хв).

Обидва підтримують Fast Wireless Charging 2.0 та реверсивну зарядку Wireless PowerShare.

Ціни та дата продажу

За підтвердженою інформацією, в Україні старт продажу розпочнеться з 14 лютого. Ціни такі:

  • Galaxy S25 — від 41 999 грн за версію 128 ГБ.
  • Galaxy S25+ — від 51 999 грн за версію 256 ГБ.

Нові моделі Galaxy S25 та S25+ зберегли перевірені часом риси флагманів Samsung.

Нагадаємо, Samsung пропонує безліч доступних смартфонів на ринку, займаючи провідне місце серед інших виробників. Компанія пропонує пристрої на будь-які потреби користувачів.

Також ми писали, що у 2025 році від Samsung варто очікувати найтонший смартфон в історії компанії — Galaxy S25 Slim. Поки інші компанії зосереджуються на інноваціях, корейці вирішили зробити акцент на ультратонкому дизайні.

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