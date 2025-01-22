Samsung официально представила смартфоны Galaxy S25 и S25+ — какие цены и дата продажи

Смартфоны Samsung Galaxy S25 и Galaxy S25+. Фото: Samsung

Вместе с флагманом Galaxy S25 Ultra, Samsung представила Galaxy S25 и Galaxy S25+ — устройства, сохранившие ключевые характеристики серии, включая новую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Elite и улучшенную оболочку One UI 7 на Android 15. Они отличаются более компактными размерами, емкостью аккумуляторов и скоростью зарядки.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о ценах и характеристиках новинок.

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Дизайн и характеристики

Galaxy S25 и S25+ получили минимальные изменения в дизайне, в частности уменьшенные габариты и вес. Корпуса выполнены из армированного алюминия, а фронтальная панель прикрыта Gorilla Glass Victus 2. Оба смартфона имеют защиту IP68.

Дисплеи следующие:

Galaxy S25 — 6,2-дюймовый FHD+ Dynamic AMOLED 2X, адаптивная частота 1–120 Гц.

Galaxy S25+ — 6,7-дюймовый QHD+ Dynamic AMOLED 2X с такой же частотой.

Оба оснащены технологиями Vision Booster и Adaptive Color Tone для улучшенной читабельности.

В продаже будут доступны следующие цвета:

Navy (синий);

Icyblue (светло-серый);

Silver Shadow (темно-серый);

Mint (мятный).

Также есть эксклюзивные цвета, которые доступны только при заказе новинок с официального сайта Samsung:

Blueblack (черный);

Coraled (коралловый);

Pinkgold (розовое золото).

Цвета корпуса Samsung Galaxy S25. Фото: Samsung

Цвета корпуса Samsung Galaxy S25. Фото: Samsung

Цвета корпуса Samsung Galaxy S25. Фото: Samsung

Цвета корпуса Samsung Galaxy S25. Фото: Samsung

Цвета корпуса Samsung Galaxy S25. Фото: Samsung

Цвета корпуса Samsung Galaxy S25. Фото: Samsung

Цвета корпуса Samsung Galaxy S25. Фото: Samsung 1 / 7

Galaxy S25 и S25+ работают на базе платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite, которая обеспечивает высокую скорость работы. Конфигурации памяти следующие:

Galaxy S25 — 12 ГБ ОЗУ + 128/256/512 ГБ.

Galaxy S25+ — 12 ГБ ОЗУ + 256/512 ГБ.

Поддержки карт памяти нет, но присутствуют 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC.

Обновленная оболочка One UI 7 с ИИ-агентом Gemini позволяет выполнять расширенные голосовые и текстовые команды, включая создание событий в календаре или извлечение ключевой информации из видео.

Смартфоны получили следующие камеры:

50 МП основная;

12 МП ультраширокоугольная;

10 МП телефото (3x зум);

12 МП фронтальная;

Новый процессор обеспечивает лучшую обработку изображений, повышая качество фото и видео.

Новинки получили следующие аккумуляторы:

Galaxy S25 — 4000 мАч, зарядка 25 Вт (50% за 30 мин).

Galaxy S25+ — 4900 мАч, зарядка 45 Вт (65% за 30 мин).

Оба поддерживают Fast Wireless Charging 2.0 и реверсивную зарядку Wireless PowerShare.

Цены и дата продажи

По подтвержденной информации, в Украине старт продаж начнется с 14 февраля. Цены следующие:

Galaxy S25 — от 41 999 грн за версию 128 ГБ.

Galaxy S25+ — от 51 999 грн за версию 256 ГБ.

Новые модели Galaxy S25 и S25+ сохранили проверенные временем черты флагманов Samsung.

Напомним, Samsung предлагает множество доступных смартфонов на рынке, занимая ведущее место среди других производителей. Компания предлагает устройства на любые потребности пользователей.

Также мы писали, что в 2025 году от Samsung стоит ожидать самый тонкий смартфон в истории компании — Galaxy S25 Slim. Пока другие компании сосредотачиваются на инновациях, корейцы решили сделать акцент на ультратонком дизайне.