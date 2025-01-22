Samsung представила смартфон Galaxy S25 Ultra — чим може вразити новинка

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: Samsung

Samsung традиційно почала рік із презентації нової лінійки смартфонів, флагманом якої став Galaxy S25 Ultra. Новинка отримала деякі відмінності від попередника Galaxy S24 Ultra.

Сайт Новини.LIVE розповідає про ціни та характеристики на Samsung Galaxy S25 Ultra.

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Дизайн та характеристики

Galaxy S25 Ultra зберігає впізнаваний стиль, але отримав помітні зміни:

дисплей збільшився до 6,9 дюйма завдяки ще тоншим рамкам;

корпус став вужчим і тоншим (162,8х77,6х8,2 мм) і легшим (218 г);

використано Gorilla Glass Armor 2 із кращим захистом від пошкоджень (+29% стійкості);

корпус отримав пласкі грані й заокруглені кути для зручності тримання.

У базовій лінійці смартфон отримав такі кольори:

титановий чорний;

сірий;

срібно-білий;

срібно-блакитний.

Для окремих країн на ринку будуть представлені ексклюзивні варіанти.

Кольори корпусу Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: Samsung

Galaxy S25 Ultra оснащений Dynamic AMOLED 2X Display (QHD+, 1–120 Гц) із високою яскравістю, якісною передачею кольорів і адаптацією тону до освітлення. S Pen зберіг основні характеристики, як-от мінімальну затримку (2,8 мс) та високу точність.

Смартфон отримав новий чип Snapdragon 8 Elite, який забезпечує:

до 45% кращу продуктивність;

до 30% швидшу графіку;

до 40% ефективнішу роботу ШІ.

Новинка буде доступна з 12 ГБ оперативної пам'яті та 256/512/1 ТБ внутрішнього сховища.

Система камер також отримала оновлення:

200 МП основна камера із лазерним автофокусом;

50 МП ультраширококутна камера з кращою деталізацією;

Дві телефотокамери з 3x і 5x оптичним зумом.

Новий процесор і програмне забезпечення покращать якість фото та додають можливість запису відео у форматі Log для професійної обробки.

Оновлена оболонка One UI 7 на Android 15 пропонує:

інтеграцію з чат-ботом Gemini для розумних команд (створення подій, аналіз відео тощо);

новий екран блокування з панеллю Now Bar для сповіщень у реальному часі;

покращений ШІ для роботи з фото, відео та налаштуваннями.

Новинка отримала акумулятор місткістю 5000 мАг. Підтримується дротове швидке заряджання потужністю до 45 Вт та бездротова до 15 Вт. Також є функція реверсивної зарядки.

Ціни та дата продажу

За підтвердженою інформацією, в Україні новинка з'явиться у продажу вже 14 лютого. Ціни такі:

256 ГБ — 63 999 грн;

512 ГБ — 67 999 грн;

1 ТБ — 75 999 грн.

Galaxy S25 Ultra пропонує еволюційні покращення в дизайні, камерах і продуктивності, зберігаючи ключові риси лінійки.

Нагадаємо, Samsung планує зробити акцент на ультратонкому дизайні в майбутньому Galaxy S25 Slim. Смартфон може стати найтоншим в історії компанії.

Також ми писали, що Samsung займає провідні позиції на ринку доступних смартфонів. Якими б не були потреби користувача, у компанії знайдеться відповідний варіант.