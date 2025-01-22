Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Технології arrow Samsung офіційно представила Galaxy S25 Ultra — які ціни arrow

Samsung офіційно представила Galaxy S25 Ultra — які ціни

22 січня 2025 20:49
Володимир Мололкін - редактор
Samsung представила смартфон Galaxy S25 Ultra — чим може вразити новинка
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: Samsung
Володимир Мололкін - редактор

Samsung традиційно почала рік із презентації нової лінійки смартфонів, флагманом якої став Galaxy S25 Ultra. Новинка отримала деякі відмінності від попередника Galaxy S24 Ultra.

Сайт Новини.LIVE розповідає про ціни та характеристики на Samsung Galaxy S25 Ultra.

Читайте також:

Дизайн та характеристики

Galaxy S25 Ultra зберігає впізнаваний стиль, але отримав помітні зміни:

  • дисплей збільшився до 6,9 дюйма завдяки ще тоншим рамкам;
  • корпус став вужчим і тоншим (162,8х77,6х8,2 мм) і легшим (218 г);
  • використано Gorilla Glass Armor 2 із кращим захистом від пошкоджень (+29% стійкості);
  • корпус отримав пласкі грані й заокруглені кути для зручності тримання.

У базовій лінійці смартфон отримав такі кольори:

  • титановий чорний;
  • сірий;
  • срібно-білий;
  • срібно-блакитний.

Для окремих країн на ринку будуть представлені ексклюзивні варіанти.

Цвета корпуса Samsung Galaxy S25 Ultra
Кольори корпусу Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: Samsung

Galaxy S25 Ultra оснащений Dynamic AMOLED 2X Display (QHD+, 1–120 Гц) із високою яскравістю, якісною передачею кольорів і адаптацією тону до освітлення. S Pen зберіг основні характеристики, як-от мінімальну затримку (2,8 мс) та високу точність.

Смартфон отримав новий чип Snapdragon 8 Elite, який забезпечує:

  • до 45% кращу продуктивність;
  • до 30% швидшу графіку;
  • до 40% ефективнішу роботу ШІ.

Новинка буде доступна з 12 ГБ оперативної пам'яті та 256/512/1 ТБ внутрішнього сховища.

Система камер також отримала оновлення:

  • 200 МП основна камера із лазерним автофокусом;
  • 50 МП ультраширококутна камера з кращою деталізацією;
  • Дві телефотокамери з 3x і 5x оптичним зумом.

Новий процесор і програмне забезпечення покращать якість фото та додають можливість запису відео у форматі Log для професійної обробки.

Оновлена оболонка One UI 7 на Android 15 пропонує:

  • інтеграцію з чат-ботом Gemini для розумних команд (створення подій, аналіз відео тощо);
  • новий екран блокування з панеллю Now Bar для сповіщень у реальному часі;
  • покращений ШІ для роботи з фото, відео та налаштуваннями.

Новинка отримала акумулятор місткістю 5000 мАг. Підтримується дротове швидке заряджання потужністю до 45 Вт та бездротова до 15 Вт. Також є функція реверсивної зарядки.

Ціни та дата продажу

За підтвердженою інформацією, в Україні новинка з'явиться у продажу вже 14 лютого. Ціни такі:

  • 256 ГБ — 63 999 грн;
  • 512 ГБ — 67 999 грн;
  • 1 ТБ — 75 999 грн.

Galaxy S25 Ultra пропонує еволюційні покращення в дизайні, камерах і продуктивності, зберігаючи ключові риси лінійки.

Нагадаємо, Samsung планує зробити акцент на ультратонкому дизайні в майбутньому Galaxy S25 Slim. Смартфон може стати найтоншим в історії компанії.

Також ми писали, що Samsung займає провідні позиції на ринку доступних смартфонів. Якими б не були потреби користувача, у компанії знайдеться відповідний варіант.

гаджети смартфон Samsung Дизайн ціни характеристики Galaxy S25 Ultra

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:43 Чи можна забронювати людину з оперативного резерву

21:41 З'явились нові деталі справи — генерала Галушкіна знову затримали

21:12 Samsung офіційно представила Galaxy S25 та Galaxy S25+ — деталі

21:06 Гучний вибух прогримів у Харкові — подробиці

21:04 На Київщині затримали чоловіків, які викрали немовля через борги

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:56 Графіки відключення світла в Одесі — до чого готуватися людям

20:52 Українці за кордоном матимуть більше консульських послуг — МЗС

20:49 Samsung офіційно представила Galaxy S25 Ultra — які ціни

20:49 Розуміють небезпеку — Корнієнко про мотивацію країн допомагати

20:23 Україна в Брюсселі підписала угоду щодо НАТО — про що йдеться

21:43 Чи можна забронювати людину з оперативного резерву

21:41 З'явились нові деталі справи — генерала Галушкіна знову затримали

21:12 Samsung офіційно представила Galaxy S25 та Galaxy S25+ — деталі

21:06 Гучний вибух прогримів у Харкові — подробиці

21:04 На Київщині затримали чоловіків, які викрали немовля через борги

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:56 Графіки відключення світла в Одесі — до чого готуватися людям

20:52 Українці за кордоном матимуть більше консульських послуг — МЗС

20:49 Samsung офіційно представила Galaxy S25 Ultra — які ціни

20:49 Розуміють небезпеку — Корнієнко про мотивацію країн допомагати

20:23 Україна в Брюсселі підписала угоду щодо НАТО — про що йдеться

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Text

19:00 Які витрати Києва заплановані у 2025 році — ефір Київський час

Text

18:06 Трамп поставив ультиматум РФ щодо переговорів, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимовий наступ росіян на півдні — Кім прояснив ситуацію

Text

13:00 Новий наказ Трампа щодо війни та тиск на РФ — ефір День.LIVE

Text

12:33 Нардеп пояснив, чому економіка Росії досі не впала

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Зеленський назвав точну кількість миротворців — ефір Ранок.LIVE

21 січня 2025
Text

17:50 Україна має стратегію переговорів для миру, — ефір Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленський виступає на економічному форумі в Давосі — наживо

Text

15:22 Форум у Давосі — Коваль відповів, які зустрічі плануються

Text

13:40 Зупинка допомоги від США — Гончаренко каже про ризик для фронту

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати