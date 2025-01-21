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Розкрито всі деталі лінійки Samsung Galaxy S25 до презентації

21 січня 2025 14:59
Володимир Мололкін - редактор
Витік перед презентацією Samsung — все, що відомо про лінійку Galaxy S25
Смартфони лінійки Samsung Galaxy S24. Фото: Samsung
Володимир Мололкін - редактор

Вже завтра, у середу 22 січня, компанія Samsung офіційно представить смартфони серії Galaxy S25. Проте вже зараз в інтернеті з'явився великий витік, який розкриває майже всі технічні характеристики Galaxy S25, Galaxy S25 Plus і Galaxy S25 Ultra.

Про це пише Tech Radar.

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Ця інформація була опублікована популярним інсайдером MysteryLupin. У витоку детально описано розміри дисплеїв, роздільна здатність, водонепроникність, вагу та габарити пристроїв. Багато характеристик підтверджують попередні чутки, зокрема використання процесора Snapdragon 8 Elite у всій лінійці та наявність квадрокамерного модуля з основною камерою на 200 МП у моделі Galaxy S25 Ultra.

Діагоналі екранів будуть такими:

  • Galaxy S25 – 6,2 дюйма;
  • Galaxy S25 Plus – 6,7 дюйма;
  • Galaxy S25 Ultra – 6,9 дюйма.

У порівнянні з попередньою серією Galaxy S24, зміни мінімальні, окрім незначного збільшення екрана Ultra-версії.

Galaxy S25 та Galaxy S25 Plus отримають однакові камери — три сенсори (50 МП + 12 МП + 10 МП) з 3-кратним оптичним зумом. Ці характеристики, ймовірно, залишилися такими ж, як у серії Galaxy S24.

Galaxy S25 Ultra, своєю чергою, буде оснащений квадрокамерою з головним сенсором на 200 МП, що має стати одним із головних нововведень.

Серед інших характеристик:

  • 12 ГБ оперативної пам’яті у всіх моделях;
  • захист IP68 від пилу та води;
  • зарядка потужністю 25 Вт у стандартній моделі та 45 Вт у версіях Plus і Ultra.

Усі смартфони будуть працювати на базі One UI 7 (Android 15). Очікується поява нових функцій штучного інтелекту Galaxy AI, деякі з яких вже просочилися у витоках.

Смартфон Galaxy S25 Slim, який активно обговорювався раніше, ймовірно, не буде представлений разом з основною лінійкою. Існує припущення, що його анонсують пізніше на заміну Galaxy S24 FE.

Нагадаємо, 22 січня відбудеться презентації нової серії Galaxy від Samsung. Можна порівняти, чи виправдалися чутки щодо новинок у попередніх витоках.

Також ми писали, що Samsung планує випустити ультратонкий смартфон Galaxy 25 Slim. Він може стати одним із найтонших пристроїв в історії компанії.

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