Утечка перед презентацией Samsung — все, что известно о линейке Galaxy S25

Смартфоны линейки Samsung Galaxy S24. Фото: Samsung

Уже завтра, в среду 22 января, компания Samsung официально представит смартфоны серии Galaxy S25. Однако уже сейчас в интернете появилась крупная утечка, которая раскрывает почти все технические характеристики Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra.

Об этом пишет Tech Radar.

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Эта информация была опубликована популярным инсайдером MysteryLupin. В утечке подробно описаны размеры дисплеев, разрешение, водонепроницаемость, вес и габариты устройств. Многие характеристики подтверждают предыдущие слухи, в частности использование процессора Snapdragon 8 Elite во всей линейке и наличие квадрокамерного модуля с основной камерой на 200 МП в модели Galaxy S25 Ultra.

Диагонали экранов будут такими:

Galaxy S25 — 6,2 дюйма;

Galaxy S25 Plus — 6,7 дюйма;

Galaxy S25 Ultra — 6,9 дюйма;

По сравнению с предыдущей серией Galaxy S24, изменения минимальны, кроме незначительного увеличения экрана Ultra-версии.

Galaxy S25 и Galaxy S25 Plus получат одинаковые камеры — три сенсора (50 МП + 12 МП + 10 МП) с 3-кратным оптическим зумом. Эти характеристики, вероятно, остались такими же, как у серии Galaxy S24.

Galaxy S25 Ultra, в свою очередь, будет оснащен квадрокамерой с главным сенсором на 200 МП, что должно стать одним из главных нововведений.

Среди других характеристик:

12 ГБ оперативной памяти во всех моделях;

защита IP68 от пыли и воды;

зарядка мощностью 25 Вт в стандартной модели и 45 Вт в версиях Plus и Ultra.

Все смартфоны будут работать на базе One UI 7 (Android 15). Ожидается появление новых функций искусственного интеллекта Galaxy AI, некоторые из которых уже просочились в утечках.

Смартфон Galaxy S25 Slim, который активно обсуждался ранее, вероятно, не будет представлен вместе с основной линейкой. Существует предположение, что его анонсируют позже на замену Galaxy S24 FE.

Напомним, 22 января состоится презентации новой серии Galaxy от Samsung. Можно сравнить, оправдались ли слухи о новинках в предыдущих утечках.

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