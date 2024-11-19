Samsung Galaxy S25 Ultra — що відомо про майбутній флагманський смартфон

Смартфон Samsung Galaxy S24 на столі. Фото: Unsplash

Наступне найпотужніше покоління смартфонів Samsung у серії Galaxy очікується у 2025 році. Перш ніж розмірковувати про оновлення, ще є багато часу, щоб просіяти всі чутки про майбутню новинку.

Про всі ймовірні деталі Samsung Galaxy S25 розповідає Tom's Guide.

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Що відомо про майбутній Samsung Galaxy S25 Ultra

Смартфон отримає Snapdragon 8 Elite

Найочікуванішим та найбільшим досягненням Galaxy S25 Ultra є новий чип Snapdragon.

Він напрочуд потужний та перевершує всі доступні чипи Android на ринку. Також він перевершує A18 Pro в iPhone 16 Pro в одноядерному тесті, що є рідкісним явищем.

Смартфон отримає більше оперативної пам'яті

Згідно з першими витоками, Galaxy S25 Ultra дійсно отримає 16 Гб оперативної пам’яті. Попри те, що додавання обсягу оперативної пам’яті є вже дуже бажаним, здається, що Galaxy S25 Ultra може отримати ще й стандарт швидкості UFS 4.1. У результаті цих двох змін S25 Ultra може максимізувати віддачу чипа та покращити роботу ШІ.

Другий витік, який демонструє очевидний результат Geekbench Galaxy S25 Ultra, здається, підтверджує це. Якщо це правда, Galaxy S25 Ultra, найімовірніше, наблизиться до результатів тестування Snapdragon 8 Elite.

Смартфон отримає нові функції Galaxy AI

Всі ці потужності необхідні для обробки нових функцій штучного інтелекту. Samsung заявила, що AI буде головним фокусом серії Galaxy S25.

Були чутки про одну потенційну функцію, нібито Bixby може бути оснащений генеративним штучним інтелектом. Своєю чергою, це може підняти його на той сам самий рівень, що й ChatGPT або Siri з Apple Intelligence.

Смартфон отримає супутникове підключення та безперебійне оновлення

Ознаки вказують на те, що Galaxy S25 може стати першою моделлю Samsung із супутниковим підключенням. Це означає, що телефон зможе використовувати супутникове підключення для зв’язку, якщо він знаходиться в місці, де немає звичайного підключення до мережі.

Також оновлення ваших телефонів може стати ще простішим. Нещодавно було повідомлено, що S25 Ultra підтримуватиме функцію безперебійного оновлення Android. Це по суті замінює звичайну систему, яка вимагає перезавантаження та завантаження пристрою.

Смартфон отримає ергономічний дизайн

Galaxy S25 Ultra буде схожим на поточний Galaxy S24 Ultra. Однак, можуть бути деякі незначні відмінності, які варто враховувати.

По-перше, схоже, що Samsung планує використовувати на пристрої більш округлі кути. Вони покращують зручність використання телефону.

Інша інформація свідчить про те, що S25 Ultra може бути найтоншою моделлю Samsung Ultra, яку ми ще бачили. Крім того, є ознаки того, що рамки можуть стати тоншими, що ще більше підкреслить незначне збільшення розміру екрана.

Очевидно, що титановий, чорний, синій і зелений кольори корпусу стануть варіантами, в яких буде доступний Samsung Galaxy S25 Ultra.

Смартфон підтримуватиме масштабування ігор

Розкрито нову функцію Game Assist на Galaxy S25 Ultra, яка робить використання ігрових помічників приємнішим. Game Assist полягає в тому, що ігри, які зазвичай обмежені 60 Гц, потім розширюються до 120 Гц.

Це ще одна відмінність порівняно з режимом Game Booster, який зараз доступний у S24 Ultra, який збільшує ігрову продуктивність шляхом розподілу ресурсів для GPU. Підвищуючи їх до 120 Гц, Game Assist може створити враження більш плавного відображення та взаємодії.

Нагадаємо, Samsung має намір змінити дизайн свого флагманського Galaxy S25 Ultra, відмовляючись від вигнутого дисплея, який був характерним для Ultra-моделей останніх років. Ці зміни в дизайні та варіанти кольорів можна побачити за допомогою найновіших візуалізацій Technizo Concept.

Також ми писали, що у мережі поширюються чутки про те, що Samsung готується випустити більш доступну версію складаного смартфона Galaxy Z Flip 6. Компанія, ймовірно, представить нову модель Galaxy Z Flip 6 FE як частину своєї стратегії, щоб розширити аудиторію своїх інноваційних пристроїв.