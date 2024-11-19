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Флагман будущего — все детали о Samsung Galaxy S25 Ultra

19 ноября 2024 11:32
Владимир Мололкин - редактор
Samsung Galaxy S25 Ultra — что известно о будущем флагманском смартфоне
Смартфон Samsung Galaxy S24 на столе. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Следующее мощное поколение смартфонов Samsung в серии Galaxy ожидается в 2025 году. Прежде чем рассуждать об обновлении, еще много времени, чтобы просеять все слухи о будущей новинке.

Обо всех возможных деталях Samsung Galaxy S25 рассказывает Tom's Guide.

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Что известно о будущем Samsung Galaxy S25 Ultra

Смартфон получит Snapdragon 8 Elite

Самым ожидаемым и величайшим достижением Galaxy S25 Ultra является новый чип Snapdragon.

Он удивительно мощный и превосходит все доступные чипы Android на рынке. Также он превосходит A18 Pro в iPhone 16 Pro в одноядерном тесте, что является редким событием.

Смартфон получит больше оперативной памяти

Согласно первым утечкам, Galaxy S25 Ultra действительно получит 16 Гб оперативной памяти. Несмотря на то, что добавление объема оперативной памяти уже очень желательно, кажется, что Galaxy S25 Ultra может получить ещё и стандарт скорости UFS 4.1. В результате этих двух изменений S25 Ultra может максимизировать отдачу чипа и улучшить работу ИИ.

Вторая утечка, демонстрирующая очевидный результат Geekbench Galaxy S25 Ultra, кажется, подтверждает это. Если это правда, Galaxy S25 Ultra, скорее всего, приблизится к результатам тестирования Snapdragon 8 Elite.

Смартфон получит новые функции Galaxy AI

Все эти мощности нужны для обработки новейших функций искусственного интеллекта. Samsung заявила, что AI будет основным фокусом серии Galaxy S25.

Были слухи об одной потенциальной функции, якобы Bixby может быть оснащен генеративным искусственным интеллектом. В свою очередь, это можно поднять его на тот же уровень, что и ChatGPT или Siri с Apple Intelligence.

Смартфон получит спутниковое соединение и бесперебойное обновление

Признаки указывают, что Galaxy S25 может стать первой моделью Samsung со спутниковым подключением. Это означает, что телефон может использовать спутниковое соединение, если он находится в месте, где нет обычного подключения к сети.

Также обновление телефонов может стать еще проще. Недавно сообщалось, что S25 Ultra будет поддерживать функцию бесперебойного обновления Android. Это по существу заменяет обычную систему, требующую перезагрузки и загрузки устройства.

Смартфон получит эргономичный дизайн

Galaxy S25 Ultra будет похож на текущий Galaxy S24 Ultra. Однако могут быть некоторые незначительные отличия, которые следует учитывать.

Во-первых, похоже, что Samsung планирует использовать на устройстве более округлые углы. Они улучшают удобство использования телефона.

Другая информация свидетельствует, что S25 Ultra может быть самой тонкой моделью Samsung Ultra, которую мы видели. Кроме того, есть признаки того, что рамки могут стать тоньше, что еще больше подчеркнет незначительное увеличение размера экрана.

Очевидно, что титановый, черный, синий и зеленый цвета корпуса станут вариантами, в которых будет доступен Samsung Galaxy S25 Ultra.

Смартфон будет поддерживать масштабирование игр

Раскрыта новая функция Game Assist на Galaxy S25 Ultra, которая делает использование игровых помощников более приятным. Game Assist заключается в том, что игры, обычно ограниченные 60 Гц, затем расширяются до 120 Гц.

Это еще одно отличие по сравнению с режимом Game Booster, который сейчас доступен в S24 Ultra, увеличивающий игровую производительность путем распределения ресурсов для GPU. Повышая их до 120 Гц, Game Assist может создать впечатление более плавного отображения и взаимодействия.

Напомним, Samsung намерена изменить дизайн своего флагманского Galaxy S25 Ultra, отказываясь от изогнутого дисплея, характерного для Ultra-моделей последних лет. Эти изменения в дизайне и цветовые варианты можно увидеть с помощью новейших визуализаций Technizo Concept.

Также мы писали, что в сети распространяются слухи, что Samsung готовится выпустить более доступную версию сложного смартфона Galaxy Z Flip 6. Компания предположительно представит новую модель Galaxy Z Flip 6 FE как часть своей стратегии, чтобы расширить аудиторию своих инновационных устройств.

гаджеты смартфон Samsung Дизайн слухи

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