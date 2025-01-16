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Найдоступніші 5 моделей смартфонів Samsung у 2025 році

16 січня 2025 10:31
Володимир Мололкін - редактор
Недорогі смартфони Samsung — які ціни на п'ять найкращих моделей у 2025 році
Смартфон Samsung. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Коли йдеться про доступні смартфони, Samsung займає перше місце серед виробників. Гарна новина полягає в тому, що незалежно від ваших потреб, компанія пропонує відповідний варіант за доступною ціною.

Про 5 найкращих доступних моделей Samsung у 2025 році розповідає Android Authority.

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Galaxy S24 FE

Galaxy S24 FE забезпечує ідеальний баланс між продуктивністю, можливостями штучного інтелекту, функціональністю камери та міцністю. Samsung гарантує тривалі оновлення, які відповідають флагманським моделям.

Цены и характеристики Samsung Galaxy S24 FE
Ціни та характеристики смартфона Samsung Galaxy S24 FE. Фото: ek.ua

Ця модель є більш доступною версією Galaxy S24 Plus, із кількома спрощеннями для зниження ціни. Зокрема, чипсет і дисплей мають трохи нижчі характеристики, проте смартфон зберіг усі основні функції, включаючи Galaxy AI.

Ціна в Україні починається від 21 610 грн.

Galaxy A54 5G

Galaxy A54 5G — це міст між середнім сегментом і флагманами Samsung. Смартфон має преміальний дизайн, чудові налаштування камери та 5-річну гарантію оновлень.

Цены и характеристики Samsung Galaxy A54 5G
Ціни та характеристики смартфона Samsung Galaxy A54 5G. Фото: ek.ua

A54 5G працює на процесорі Exynos 1380, що забезпечує стабільну продуктивність у повсякденних задачах. У смартфона 128 ГБ пам'яті, яку можна збільшити за допомогою карти microSD. Основна камера вирізняється чудовою якістю фото, батарея забезпечує до 1,5 дня роботи, а швидка зарядка на 25 Вт дозволяє повністю зарядити пристрій за 85 хвилин.

Ціни в Україні починаються від 12 415 грн.

Galaxy A25 5G

Galaxy A25 5G є представником бюджетної серії Samsung і замінив попередню модель A24. Він оснащений 6,5-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, процесором Exynos 1280 та потрійною камерою з основним 50-мегапіксельним сенсором.

Цены и характеристики Samsung Galaxy A25
Ціни та характеристики смартфона Samsung Galaxy A25 5G. Фото: ek.ua

Основна камера забезпечує чудову якість фото за умов гарного освітлення, а батарея на 5000 мАг працює протягом усього дня. Однак можливі незначні затримки в інтерфейсі та під час багатозадачності.

Ціни в Україні починаються від 7 699 грн.

Galaxy A15 5G

Galaxy A15 5G є бюджетною моделлю 2024 року. Він оснащений процесором MediaTek Dimensity 6100 Plus, 4 ГБ оперативної пам'яті та 6,5-дюймовим OLED-дисплеєм із роздільною здатністю 1080p. Основна камера на 50 МП працює добре, проте додаткові сенсори мають обмежені можливості.

Цены и характеристики Samsung Galaxy A15 5G
Ціни та характеристики смартфона Samsung Galaxy A15 5G. Фото: ek.ua

OLED-дисплей забезпечує високу яскравість і насичені кольори. Батарея на 5000 мАг гарантує до двох днів роботи.

Ціни в Україні починаються від 7 447 грн.

Galaxy A03s

Galaxy A03s — це найдоступніший смартфон Samsung.

Цены и характеристики Samsung Galaxy A03s
Ціни та характеристики смартфона Samsung Galaxy A03s. Фото: ek.ua

Він оснащений базовими характеристиками, проте забезпечує стабільну роботу для виконання основних завдань. Батарея на 5000 мАг дозволяє смартфону працювати до двох днів, а програмне забезпечення має 5-річну підтримку.

Ціни в Україні починаються від 2 820 грн.

Нагадаємо, вже у 2025 році очікується наступне покоління флагманської серії Samsung Galaxy. В мережі з'явилося вже достатньо чуток про майбутню новинку, які варто просіяти.

Також ми писали, що Samsung планує оновити дизайн флагманського смартфона Galaxy S25 Ultra. Нові візуалізації, що з'явилися в мережі, демонструють ймовірні зміни.

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