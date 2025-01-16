Недорогі смартфони Samsung — які ціни на п'ять найкращих моделей у 2025 році

Смартфон Samsung. Фото: Unsplash

Коли йдеться про доступні смартфони, Samsung займає перше місце серед виробників. Гарна новина полягає в тому, що незалежно від ваших потреб, компанія пропонує відповідний варіант за доступною ціною.

Про 5 найкращих доступних моделей Samsung у 2025 році розповідає Android Authority.

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Galaxy S24 FE

Galaxy S24 FE забезпечує ідеальний баланс між продуктивністю, можливостями штучного інтелекту, функціональністю камери та міцністю. Samsung гарантує тривалі оновлення, які відповідають флагманським моделям.

Ціни та характеристики смартфона Samsung Galaxy S24 FE. Фото: ek.ua

Ця модель є більш доступною версією Galaxy S24 Plus, із кількома спрощеннями для зниження ціни. Зокрема, чипсет і дисплей мають трохи нижчі характеристики, проте смартфон зберіг усі основні функції, включаючи Galaxy AI.

Ціна в Україні починається від 21 610 грн.

Galaxy A54 5G

Galaxy A54 5G — це міст між середнім сегментом і флагманами Samsung. Смартфон має преміальний дизайн, чудові налаштування камери та 5-річну гарантію оновлень.

Ціни та характеристики смартфона Samsung Galaxy A54 5G. Фото: ek.ua

A54 5G працює на процесорі Exynos 1380, що забезпечує стабільну продуктивність у повсякденних задачах. У смартфона 128 ГБ пам'яті, яку можна збільшити за допомогою карти microSD. Основна камера вирізняється чудовою якістю фото, батарея забезпечує до 1,5 дня роботи, а швидка зарядка на 25 Вт дозволяє повністю зарядити пристрій за 85 хвилин.

Ціни в Україні починаються від 12 415 грн.

Galaxy A25 5G

Galaxy A25 5G є представником бюджетної серії Samsung і замінив попередню модель A24. Він оснащений 6,5-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, процесором Exynos 1280 та потрійною камерою з основним 50-мегапіксельним сенсором.

Ціни та характеристики смартфона Samsung Galaxy A25 5G. Фото: ek.ua

Основна камера забезпечує чудову якість фото за умов гарного освітлення, а батарея на 5000 мАг працює протягом усього дня. Однак можливі незначні затримки в інтерфейсі та під час багатозадачності.

Ціни в Україні починаються від 7 699 грн.

Galaxy A15 5G

Galaxy A15 5G є бюджетною моделлю 2024 року. Він оснащений процесором MediaTek Dimensity 6100 Plus, 4 ГБ оперативної пам'яті та 6,5-дюймовим OLED-дисплеєм із роздільною здатністю 1080p. Основна камера на 50 МП працює добре, проте додаткові сенсори мають обмежені можливості.

Ціни та характеристики смартфона Samsung Galaxy A15 5G. Фото: ek.ua

OLED-дисплей забезпечує високу яскравість і насичені кольори. Батарея на 5000 мАг гарантує до двох днів роботи.

Ціни в Україні починаються від 7 447 грн.

Galaxy A03s

Galaxy A03s — це найдоступніший смартфон Samsung.

Ціни та характеристики смартфона Samsung Galaxy A03s. Фото: ek.ua

Він оснащений базовими характеристиками, проте забезпечує стабільну роботу для виконання основних завдань. Батарея на 5000 мАг дозволяє смартфону працювати до двох днів, а програмне забезпечення має 5-річну підтримку.

Ціни в Україні починаються від 2 820 грн.

Нагадаємо, вже у 2025 році очікується наступне покоління флагманської серії Samsung Galaxy. В мережі з'явилося вже достатньо чуток про майбутню новинку, які варто просіяти.

Також ми писали, що Samsung планує оновити дизайн флагманського смартфона Galaxy S25 Ultra. Нові візуалізації, що з'явилися в мережі, демонструють ймовірні зміни.