Недорогие смартфоны Samsung — какие цены на пять лучших моделей в 2025 году

Смартфон Samsung. Фото: Unsplash

Когда речь идет о доступных смартфонах, Samsung занимает первое место среди производителей. Хорошая новость заключается в том, что независимо от ваших потребностей, компания предлагает подходящий вариант по доступной цене.

О 5 лучших доступных моделей Samsung в 2025 году рассказывает Android Authority.

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Galaxy S24 FE

Galaxy S24 FE обеспечивает идеальный баланс между производительностью, возможностями искусственного интеллекта, функциональностью камеры и прочностью. Samsung гарантирует длительные обновления, которые соответствуют флагманским моделям.

Цены и характеристики смартфона Samsung Galaxy S24 FE. Фото: ek.ua

Эта модель является более доступной версией Galaxy S24 Plus, с несколькими упрощениями для снижения цены. В частности, чипсет и дисплей имеют немного более низкие характеристики, однако смартфон сохранил все основные функции, включая Galaxy AI.

Цена в Украине начинается от 21 610 грн.

Galaxy A54 5G

Galaxy A54 5G — это мост между средним сегментом и флагманами Samsung. Смартфон имеет премиальный дизайн, превосходные настройки камеры и 5-летнюю гарантию обновлений.

Цены и характеристики смартфона Samsung Galaxy A54 5G. Фото: ek.ua

A54 5G работает на процессоре Exynos 1380, что обеспечивает стабильную производительность в повседневных задачах. У смартфона 128 ГБ памяти, которую можно увеличить с помощью карты microSD. Основная камера отличается превосходным качеством фото, батарея обеспечивает до 1,5 дня работы, а быстрая зарядка на 25 Вт позволяет полностью зарядить устройство за 85 минут.

Цены в Украине начинаются от 12 415 грн.

Galaxy A25 5G

Galaxy A25 5G является представителем бюджетной серии Samsung и заменил предыдущую модель A24. Он оснащен 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором Exynos 1280 и тройной камерой с основным 50-мегапиксельным сенсором.

Цены и характеристики смартфона Samsung Galaxy A25 5G. Фото: ek.ua

Основная камера обеспечивает превосходное качество фото в условиях хорошего освещения, а батарея на 5000 мАч работает в течение всего дня. Однако возможны незначительные задержки в интерфейсе и во время многозадачности.

Цены в Украине начинаются от 7 699 грн.

Galaxy A15 5G

Galaxy A15 5G является бюджетной моделью 2024 года. Он оснащен процессором MediaTek Dimensity 6100 Plus, 4 ГБ оперативной памяти и 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1080p. Основная камера на 50 МП работает хорошо, однако дополнительные сенсоры имеют ограниченные возможности.

Цены и характеристики смартфона Samsung Galaxy A15 5G. Фото: ek.ua

OLED-дисплей обеспечивает высокую яркость и насыщенные цвета. Батарея на 5000 мАч гарантирует до двух дней работы.

Цены в Украине начинаются от 7 447 грн.

Galaxy A03s

Galaxy A03s — это самый доступный смартфон Samsung.

Цены и характеристики смартфона Samsung Galaxy A03s. Фото: ek.ua

Он оснащен базовыми характеристиками, однако обеспечивает стабильную работу для выполнения основных задач. Батарея на 5000 мАч позволяет смартфону работать до двух дней, а программное обеспечение имеет 5-летнюю поддержку.

Цены в Украине начинаются от 2 820 грн.

Напомним, уже в 2025 году ожидается следующее поколение флагманской серии Samsung Galaxy. В сети появилось уже достаточно слухов о будущей новинке, которые стоит просеять.

Также мы писали, что Samsung планирует обновить дизайн флагманского смартфона Galaxy S25 Ultra. Новые визуализации, появившиеся в сети, демонстрируют вероятные изменения.