Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Технологии arrow Самые доступные 5 моделей смартфонов Samsung в 2025 году arrow

Самые доступные 5 моделей смартфонов Samsung в 2025 году

16 января 2025 10:31
Владимир Мололкин - редактор
Недорогие смартфоны Samsung — какие цены на пять лучших моделей в 2025 году
Смартфон Samsung. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Когда речь идет о доступных смартфонах, Samsung занимает первое место среди производителей. Хорошая новость заключается в том, что независимо от ваших потребностей, компания предлагает подходящий вариант по доступной цене.

О 5 лучших доступных моделей Samsung в 2025 году рассказывает Android Authority.

Читайте также:

Galaxy S24 FE

Galaxy S24 FE обеспечивает идеальный баланс между производительностью, возможностями искусственного интеллекта, функциональностью камеры и прочностью. Samsung гарантирует длительные обновления, которые соответствуют флагманским моделям.

Цены и характеристики Samsung Galaxy S24 FE
Цены и характеристики смартфона Samsung Galaxy S24 FE. Фото: ek.ua

Эта модель является более доступной версией Galaxy S24 Plus, с несколькими упрощениями для снижения цены. В частности, чипсет и дисплей имеют немного более низкие характеристики, однако смартфон сохранил все основные функции, включая Galaxy AI.

Цена в Украине начинается от 21 610 грн.

Galaxy A54 5G

Galaxy A54 5G — это мост между средним сегментом и флагманами Samsung. Смартфон имеет премиальный дизайн, превосходные настройки камеры и 5-летнюю гарантию обновлений.

Цены и характеристики Samsung Galaxy A54 5G
Цены и характеристики смартфона Samsung Galaxy A54 5G. Фото: ek.ua

A54 5G работает на процессоре Exynos 1380, что обеспечивает стабильную производительность в повседневных задачах. У смартфона 128 ГБ памяти, которую можно увеличить с помощью карты microSD. Основная камера отличается превосходным качеством фото, батарея обеспечивает до 1,5 дня работы, а быстрая зарядка на 25 Вт позволяет полностью зарядить устройство за 85 минут.

Цены в Украине начинаются от 12 415 грн.

Galaxy A25 5G

Galaxy A25 5G является представителем бюджетной серии Samsung и заменил предыдущую модель A24. Он оснащен 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором Exynos 1280 и тройной камерой с основным 50-мегапиксельным сенсором.

Цены и характеристики Samsung Galaxy A25
Цены и характеристики смартфона Samsung Galaxy A25 5G. Фото: ek.ua

Основная камера обеспечивает превосходное качество фото в условиях хорошего освещения, а батарея на 5000 мАч работает в течение всего дня. Однако возможны незначительные задержки в интерфейсе и во время многозадачности.

Цены в Украине начинаются от 7 699 грн.

Galaxy A15 5G

Galaxy A15 5G является бюджетной моделью 2024 года. Он оснащен процессором MediaTek Dimensity 6100 Plus, 4 ГБ оперативной памяти и 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1080p. Основная камера на 50 МП работает хорошо, однако дополнительные сенсоры имеют ограниченные возможности.

Цены и характеристики Samsung Galaxy A15 5G
Цены и характеристики смартфона Samsung Galaxy A15 5G. Фото: ek.ua

OLED-дисплей обеспечивает высокую яркость и насыщенные цвета. Батарея на 5000 мАч гарантирует до двух дней работы.

Цены в Украине начинаются от 7 447 грн.

Galaxy A03s

Galaxy A03s — это самый доступный смартфон Samsung.

Цены и характеристики Samsung Galaxy A03s
Цены и характеристики смартфона Samsung Galaxy A03s. Фото: ek.ua

Он оснащен базовыми характеристиками, однако обеспечивает стабильную работу для выполнения основных задач. Батарея на 5000 мАч позволяет смартфону работать до двух дней, а программное обеспечение имеет 5-летнюю поддержку.

Цены в Украине начинаются от 2 820 грн.

Напомним, уже в 2025 году ожидается следующее поколение флагманской серии Samsung Galaxy. В сети появилось уже достаточно слухов о будущей новинке, которые стоит просеять.

Также мы писали, что Samsung планирует обновить дизайн флагманского смартфона Galaxy S25 Ultra. Новые визуализации, появившиеся в сети, демонстрируют вероятные изменения.

телефоны смартфон Samsung цены бюджет характеристики

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

11:37 Командир РДК сказал, почему россияне идут на войну в Украину

11:29 Уничтожение Черного моря — мазутных пятен становится все больше

11:10 Ракицкий побывал в Покровске и сделал важное заявление

11:07 БЭБ и прокуратура добились возвращения 43 миллионов в бюджет

11:06 Платежки с оккупированных территорий — стоит ли платить в 2025

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:02 Франшиза бренда Dushka — какие нужны инвестиции для открытия

11:00 В Польше изменятся правила для украинцев — к чему готовиться

10:59 Восстановление Одессы — Италия обещает новую помощь

10:52 Комбриг ТрО организовал для жены незаконные боевые выплаты

10:43 Экс-главу метро Киева подозревают в незаконном выезде из страны

11:29 Уничтожение Черного моря — мазутных пятен становится все больше

11:10 Ракицкий побывал в Покровске и сделал важное заявление

11:07 БЭБ и прокуратура добились возвращения 43 миллионов в бюджет

11:06 Платежки с оккупированных территорий — стоит ли платить в 2025

11:02 Франшиза бренда Dushka — какие нужны инвестиции для открытия

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:00 В Польше изменятся правила для украинцев — к чему готовиться

10:59 Восстановление Одессы — Италия обещает новую помощь

10:52 Комбриг ТрО организовал для жены незаконные боевые выплаты

10:43 Экс-главу метро Киева подозревают в незаконном выезде из страны

10:33 Дом за 1 млн долл. — в Одессе выставили на продажу элитное жилье

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

06:20 Честные цифры — как менялась минимальная зарплата в долларах

06:04 Как вагнеровцы, Шторм Z и V воюют за Украину, — интервью РДК

15 января 2025
Эксклюзив

18:49 Мобилизация забронированных в 2025 году — юрист о новых правилах

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — стоимость латуни удивляет

Эксклюзив

06:37 Последствия экотеррора со стороны РФ — что будет с Черным морем

14 января 2025

06:40 Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

06:20 Догоняем Европу — сравнение цен на аренду в Украине и ЕС

13 января 2025

22:37 Мобилизация в 18 — что думают одесситы

Text

11:37 Командир РДК сказал, почему россияне идут на войну в Украину

Text

08:00 Что потребует Путин на переговорах с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Text

03:00 Стало известно, почему РДК не участвуют в боях в Курской области

15 января 2025
Text

23:40 Попенко заявил о критическом состоянии 800 км теплосетей в Киеве

Text

21:20 Командир РДК о россиянах на стороне Украины — интервью Вечір.LIVE

Text

18:10 Зеленский назвал четыре условия для мира — эфир Вечір.LIVE

Text

16:49 Экстренная встреча с Дудой в Польше — эфир Новини.LIVE

Text

16:34 Нардеп прокомментировал слухи о цензуре в законе о медиа

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

14:30 Переговоры Зеленского с Туском и Дудой — встреча онлайн

Text

13:50 Нардеп высказался, почему 18-летние парни не могут быть военными

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно