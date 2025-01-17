У мережі показали рендери Samsung Galaxy S25 Slim — якою буде новинка і коли вийде

Рендер смартфона Samsung Galaxy S25 Slim. Фото: OnLeaks

У світі, де смартфони стають все тоншими, а батареї — потужнішими завдяки інноваціям, таким як кремнієво-вуглецеві акумулятори, Samsung вирішила зробити акцент на ультратонкому дизайні. Компанія готується презентувати Galaxy S25 Slim — один із найтонших смартфонів у її історії.

Про це пише Smartprix.

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Galaxy S25 Slim має товщину лише 6,4 мм, що робить його надзвичайно тонким навіть за сучасними стандартами. Навіть з урахуванням виступу модуля камер, товщина становить всього 8,3 мм. Для порівняння, Galaxy S25 Ultra має товщину 8,2 мм без камери. Екран смартфона, за попередніми даними, матиме розмір від 6,7 до 6,8 дюйма по діагоналі, а його загальні габарити — 159х76х6,4 мм.

Дизайн та характеристики смартфона Samsung Galaxy S25 Slim. Фото: OnLeaks

Galaxy S25 Slim отримав плоску рамку та екран, які відповідають загальному дизайну серії S25. Корпус виготовлений зі скла та металу, а основна камера складається з трьох сенсорів. Розташування кнопок увімкнення та регулювання гучності також слідує лаконічному стилю пристрою. На нижній частині корпусу розміщені решітка динаміка, порт USB-C та мікрофон.

Колишній рекордсмен Samsung — Galaxy A8 (4,9 мм) — мав значно меншу батарею місткістю 3050 мАг. У Galaxy S25 Slim батарея буде більшою, що додає ще більше привабливості цьому тонкому пристрою.

Дизайн та характеристики смартфона Samsung Galaxy S25 Slim. Фото: OnLeaks

На задній панелі смартфона розташовані три модулі камери — основна на 200 МП (HP5), ультраширококутна на 50 МП (JN5) і телеоб'єктив на 50 МП із 3,5-кратним оптичним зумом. Новий дизайн ALoP (All Lenses on Prism) дозволяє зберегти тонкість пристрою, забезпечуючи водночас якісну оптику для телеоб'єктива.

Galaxy S25 Slim працюватиме на новому чипсеті Snapdragon 8 Elite із 12 ГБ оперативної пам'яті. Смартфон буде постачатися з операційною системою Android 15 та оболонкою One UI 7. За результатами тестів Geekbench, пристрій набрав 3005 балів у одноядерному режимі та 6945 — у багатоядерному.

Дизайн та характеристики смартфона Samsung Galaxy S25 Slim. Фото: OnLeaks

Очікується, що Galaxy S25 Slim буде презентовано в травні 2025 року. Можливо, пристрій покажуть на заході Unpacked 22 січня разом із Galaxy S25, S25+ та S25 Ultra, однак реліз імовірно відбудеться пізніше.

З огляду на чутки про випуск ультратонкого iPhone Air від Apple, Samsung демонструє, що може запропонувати витончений дизайн та характеристики, що вражають.

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