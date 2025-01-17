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В сети показали Samsung Galaxy S25 Slim с новым дизайном — фото

17 января 2025 15:00
Владимир Мололкин - редактор
В сети показали рендеры Samsung Galaxy S25 Slim — какой будет новинка и когда выйдет
Рендер смартфона Samsung Galaxy S25 Slim. Фото: OnLeaks
Владимир Мололкин - редактор

В мире, где смартфоны становятся все тоньше, а батареи — мощнее благодаря инновациям, таким как кремниево-углеродные аккумуляторы, Samsung решила сделать акцент на ультратонком дизайне. Компания готовится презентовать Galaxy S25 Slim — один из самых тонких смартфонов в ее истории.

Об этом пишет Smartprix.

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Galaxy S25 Slim имеет толщину всего 6,4 мм, что делает его чрезвычайно тонким даже по современным стандартам. Даже с учетом выступа модуля камер, толщина составляет всего 8,3 мм. Для сравнения, Galaxy S25 Ultra имеет толщину 8,2 мм без камеры. Экран смартфона, по предварительным данным, будет иметь размер от 6,7 до 6,8 дюйма по диагонали, а его общие габариты — 159х76х6,4 мм.

Характеристики и дизайн Samsung Galaxy S25 Slim
Дизайн и характеристики смартфона Samsung Galaxy S25 Slim. Фото: OnLeaks

Galaxy S25 Slim получил плоскую рамку и экран, которые соответствуют общему дизайну серии S25. Корпус изготовлен из стекла и металла, а основная камера состоит из трех сенсоров. Расположение кнопок включения и регулировки громкости также следует лаконичному стилю устройства. На нижней части корпуса размещены решетка динамика, порт USB-C и микрофон.

Бывший рекордсмен Samsung — Galaxy A8 (4,9 мм) — имел значительно меньшую батарею емкостью 3050 мАч. В Galaxy S25 Slim батарея будет больше, что добавляет еще больше привлекательности этому тонкому устройству.

Характеристики и дизайн Samsung Galaxy S25 Slim
Дизайн и характеристики смартфона Samsung Galaxy S25 Slim. Фото: OnLeaks

На задней панели смартфона расположены три модуля камеры — основная на 200 МП (HP5), ультраширокоугольная на 50 МП (JN5) и телеобъектив на 50 МП с 3,5-кратным оптическим зумом. Новый дизайн ALoP (All Lenses on Prism) позволяет сохранить тонкость устройства, обеспечивая при этом качественную оптику для телеобъектива.

Galaxy S25 Slim будет работать на новом чипсете Snapdragon 8 Elite с 12 ГБ оперативной памяти. Смартфон будет поставляться с операционной системой Android 15 и оболочкой One UI 7. По результатам тестов Geekbench, устройство набрало 3005 баллов в одноядерном режиме и 6945 — в многоядерном.

Характеристики и дизайн Samsung Galaxy S25 Slim
Дизайн и характеристики смартфона Samsung Galaxy S25 Slim. Фото: OnLeaks

Ожидается, что Galaxy S25 Slim будет презентован в мае 2025 года. Возможно, устройство покажут на мероприятии Unpacked 22 января вместе с Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra, однако релиз предположительно состоится позже.

Учитывая слухи о выпуске ультратонкого iPhone Air от Apple, Samsung демонстрирует, что может предложить изящный дизайн и впечатляющие характеристики.

Напомним, в 2025 году ожидается следующее флагманское поколение серии Galaxy от Samsung. В сети уже появились некоторые детали, которые есть время просеять.

Также мы писали, что большинство пользователей перед покупкой смартфона обращают внимание именно на фотовозможности устройства. В 2024 году эксперты определили мобильные устройства с лучшими камерами, среди которых есть Samsung Galaxy S24 Ultra.

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