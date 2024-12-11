Експерти визначили смартфон з найкращою камерою на ринку — яка модель лідирує у 2024 році

Фотографування на смартфон. Фото: Unsplash

Перед покупкою нового смартфона користувачі звертають увагу на ціну, технічні характеристики та різноманітні функції. Проте творці контенту, любителі селфі та фотолюбителі більшу увагу звертають саме на фотоможливості пристрою.

Експерти з сайту Gizmodo порівняли 3 флагмани цього року — iPhone 16 Pro Max, Samsung Galaxy S24 Ultra та Google Pixel 9 Pro XL.

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iPhone 16 Pro Max

Apple залишила свої базові принципи, але внесла кілька значних покращень. Основна камера отримала оновлений сенсор із 48 МП і більшою швидкістю затвора. Нововведенням стала кнопка керування камерою, яка дозволяє робити фото, як у цифровій дзеркальній фотокамері. До того ж додано функції на основі штучного інтелекту, а також популярні режими, як кінематографічний і просторовий.

Система камер містить такі модулі:

основний — 48 МП, f/1.78;

ультраширококутний — 48 МП, f/2.2;

телефотокамера — 12 МП, 5-кратне оптичне збільшення, 25-кратне цифрове збільшення;

фронтальна камера — 12 МП, f/1.9.

Apple представила 14 нових фотографічних стилів, режим макрознімання для знімків крупним планом і функцію Spatial Photo для створення 3D-зображень. Новинка — кнопка керування камерою, яка дозволяє запускати фото- чи відеознімання одним натисканням.

Завдяки новим функціям і покращеному апаратному забезпеченню iPhone 16 Pro Max пропонує значний стрибок у сфері мобільної фотографії.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung залишився вірним своєму підходу до оптичного зуму, але з деякими змінами. Основна камера має 200 МП, однак 10-кратне оптичне збільшення було замінено на 5-кратний телефотооб'єктив із покращеною роздільною здатністю.

Блок камер містить такі модулі:

основний — 200 МП, f/1.7;

ультраширококутний — 12 МП, f/2.2;

телефотокамера — 50 МП, 5-кратний оптичний зум;

фронтальна камера — 12 МП.

Функція Single Take дозволяє робити серію знімків для вибору найкращого. Також є режими Pro та Expert RAW для професійного редагування знімків. З цікавого можна виділити режим фотографування їжі.

За підсумками експертів, Galaxy S24 Ultra вражає апаратним забезпеченням, особливо можливостями масштабування.

Google Pixel 9 Pro XL

Pixel залишається фаворитом для нічного знімання. Основна камера зберегла 50 МП, але сенсор став більшим, що дозволяє захоплювати більше світла. Ультраширококутний об'єктив отримав значні покращення.

Система камер містить:

основну камеру — 50 МП, f/1.7;

ультраширококутну камеру — 48 МП, f/1.7;

телефотокамеру — 48 МП, 5-кратний оптичний зум;

фронтальну камеру — 42 МП, f/2.2.

Функції Top Shot і Action Pan дозволяють вибирати найкращий кадр або створювати динамічні ефекти. Режим Long Exposure і Pro-налаштування розширюють можливості користувачів.

Pixel 9 Pro XL вирізняється унікальними функціями для творчих користувачів і любителів знімання в умовах низького освітлення.

Який смартфон визнано найкращим

Усі три смартфони активно використовують ШІ. Apple пропонує PRO-RAW та кінематографічний режим, Samsung вражає функціями редагування, а Google з Magic Editor дозволяє автоматично коригувати зображення, змінювати розмір об'єктів і налаштовувати освітлення.

Фахівці підкреслили, що кожен смартфон має свої переваги, що робить його суб'єктивним вибором. Наприкінці 2024 року вони рекомендують любителям мобільної фотографії iPhone 16 Pro Max.

Нагадаємо, компанія Huawei, попри санкції США, змогла створити смартфон, який може конкурувати з усіма флагманами на ринку. Модель Pura 70 Ultra визнали пристроєм з найкращою камерою на ринку.

Також ми писали, що більшість покупців частіше звертають увагу на камеру при виборі смартфона. Пристрої з найкращими фотоможливостями дозволяють побачити деталі, які не помітні неозброєним оком.