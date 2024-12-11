Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Технологии arrow Эксперты определили смартфон с лучшей камерой в 2024 году arrow

Эксперты определили смартфон с лучшей камерой в 2024 году

11 декабря 2024 09:15
Владимир Мололкин - редактор
Эксперты определили смартфон с лучшей камерой на рынке — какая модель лидирует в 2024 году
Фотосъемка на смартфоне. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Перед покупкой нового смартфона пользователи обращают внимание на цену, технические характеристики и различные функции. Однако создатели контента, любители селфи и фотолюбители больше внимания обращают именно на фотовозможности устройства.

Эксперты с сайта Gizmodo сравнили 3 флагмана этого года — iPhone 16 Pro Max, Samsung Galaxy S24 Ultra и Google Pixel 9 Pro XL.

Читайте также:

iPhone 16 Pro Max

Apple оставила свои базовые принципы, но внесла несколько значительных улучшений. Основная камера получила обновленный сенсор с 48 МП и большей скоростью затвора. Нововведением стала кнопка управления камерой, позволяющая делать фото как в цифровой зеркальной фотокамере. К тому же добавлены функции на основе искусственного интеллекта, а также популярные режимы как кинематографический и пространственный.

Система камер содержит следующие модули:

  • основной — 48 МП, f/1.78;
  • ультраширокоугольный — 48 МП, f/2.2;
  • телефотокамера — 12 МП, 5-кратное оптическое увеличение, 25-кратное цифровое увеличение;
  • фронтальная камера — 12 МП, f/1.9.

Apple представила 14 новых фотографических стилей, режим макросъемки для снимков крупным планом и функцию Spatial Photo для создания 3D-изображений. Новинка — кнопка управления камерой, позволяющая запускать фото- или видеосъемку одним нажатием.

Благодаря новым функциям и улучшенному аппаратному обеспечению iPhone 16 Pro Max предлагает значительный скачок в сфере мобильной фотографии.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung остался верен своему подходу к оптическому зуму, но с некоторыми изменениями. Основная камера имеет 200 МП, однако 10-кратное оптическое увеличение было заменено на 5-кратный телефотообъектив с улучшенным разрешением.

Блок камер содержит следующие модули:

  • основной — 200 МП, f/1.7;
  • ультраширокоугольный — 12 МП, f/2.2;
  • телефотокамера — 50 МП, 5-кратный оптический зум;
  • фронтальная камера — 12 МП.

Функция Single Take позволяет делать серию снимков для выбора наилучшего. Также есть режим Pro и Expert RAW для профессионального редактирования снимков. Из интересного можно выделить режим съемки еды.

По итогам экспертов, Galaxy S24 Ultra поражает аппаратным обеспечением, в особенности возможностями масштабирования.

Google Pixel 9 Pro XL

Pixel остается фаворитом для ночной съемки. Основная камера сохранила 50 МП, но сенсор стал больше, что позволяет захватывать больше света. Ультраширокоугольный объектив получил значительные улучшения.

Система камер содержит:

  • основную камеру — 50 МП, f/1.7;
  • ультраширокоугольную камеру — 48 МП, f/1.7;
  • телефотокамеру — 48 МП, 5-кратный оптический зум;
  • фронтальную камеру — 42 МП, f/2.2.

Функции Top Shot и Action Pan позволяют выбирать самый лучший кадр или создавать динамические эффекты. Режим Long Exposure и Pro-настройка расширяют возможности пользователей.

Pixel 9 Pro XL отличается уникальными функциями для творческих пользователей и любителей съемки в условиях низкого освещения.

Какой смартфон определили как лучший

Все три смартфона активно используют ИИ. Apple предлагает PRO-RAW и кинематографический режим, Samsung поражает функциями редактирования, а Google с Magic Editor позволяет автоматически корректировать изображения, изменять размер объектов и настраивать освещение.

Специалисты подчеркнули, что у каждого смартфона есть свои преимущества, что делает его субъективным выбором. В конце 2024 года они рекомендуют любителям мобильной фотографии iPhone 16 Pro Max.

Напомним, компания Huawei, несмотря на санкции США, смогла создать смартфон, который может конкурировать со всеми флагманами на рынке. Модель Pura 70 Ultra сочли устройством с лучшей камерой на рынке.

Также мы писали, что большинство покупателей чаще обращают внимание на камеру при выборе смартфона. Устройства с наилучшими возможностями позволяют увидеть детали, которые незаметны невооруженным глазом.

Google iPhone фото смартфон Samsung характеристики

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:15 Машин сегодня значительно больше — очереди на границе Украины

10:04 Во Львовской области мужчина сбил косулю — как его наказал суд

10:04 Google Willow может решить проблему квантовых вычислений

Text

09:54 Дикий объяснил к чему готовится РФ и почему не форсирует Днепр

09:49 В Одессе запретили почитать Есенина — подробности

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

09:29 Партизаны фиксируют переброску багги в Курск — что задумала РФ

Text

09:24 Налоговое резидентство за границей — Гетманцев дал совет

09:16 Коммуналка за четверть цены — кому доступна льгота в 2024 году

09:16 Часы без света — графики и ремонты на сегодня в Одессе

09:15 Эксперты определили смартфон с лучшей камерой в 2024 году

10:15 Машин сегодня значительно больше — очереди на границе Украины

10:04 Во Львовской области мужчина сбил косулю — как его наказал суд

10:04 Google Willow может решить проблему квантовых вычислений

09:49 В Одессе запретили почитать Есенина — подробности

09:29 Партизаны фиксируют переброску багги в Курск — что задумала РФ

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

09:16 Коммуналка за четверть цены — кому доступна льгота в 2024 году

09:16 Часы без света — графики и ремонты на сегодня в Одессе

09:15 Эксперты определили смартфон с лучшей камерой в 2024 году

09:03 Нацполиция проводит обыски в международных поездах Укрзализныци

08:56 В ТЦК объяснили, в каких случаях применяется сила и наручники

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

22:37 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

Text

09:54 Дикий объяснил к чему готовится РФ и почему не форсирует Днепр

Text

09:24 Налоговое резидентство за границей — Гетманцев дал совет

Text

08:25 Архитектор оценил риски обрушения моста Метро и Патона в Киеве

Text

08:00 Удар РФ по Запорожью и ограничение переводов — эфир Ранок.LIVE

Text

07:48 Гетманцев объяснил, когда отменят 5% военного сбора

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

02:56 Гетманцев заявил, что "тысяча Зеленского" пользуется спросом

Text

00:08 Гетманцев рассказал, сколько налогов оплатил игорный бизнес

10 декабря 2024
Text

22:41 Новый лидер Сирии должен строить диалог с народом, — журналист

Text

21:52 Гетманцев заявил, что у Украины есть уникальный опыт в экономике

Text

19:01 Какие мосты в столице на грани падения — Київський час

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК