Эксперты определили смартфон с лучшей камерой на рынке — какая модель лидирует в 2024 году

Фотосъемка на смартфоне. Фото: Unsplash

Перед покупкой нового смартфона пользователи обращают внимание на цену, технические характеристики и различные функции. Однако создатели контента, любители селфи и фотолюбители больше внимания обращают именно на фотовозможности устройства.

Эксперты с сайта Gizmodo сравнили 3 флагмана этого года — iPhone 16 Pro Max, Samsung Galaxy S24 Ultra и Google Pixel 9 Pro XL.

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iPhone 16 Pro Max

Apple оставила свои базовые принципы, но внесла несколько значительных улучшений. Основная камера получила обновленный сенсор с 48 МП и большей скоростью затвора. Нововведением стала кнопка управления камерой, позволяющая делать фото как в цифровой зеркальной фотокамере. К тому же добавлены функции на основе искусственного интеллекта, а также популярные режимы как кинематографический и пространственный.

Система камер содержит следующие модули:

основной — 48 МП, f/1.78;

ультраширокоугольный — 48 МП, f/2.2;

телефотокамера — 12 МП, 5-кратное оптическое увеличение, 25-кратное цифровое увеличение;

фронтальная камера — 12 МП, f/1.9.

Apple представила 14 новых фотографических стилей, режим макросъемки для снимков крупным планом и функцию Spatial Photo для создания 3D-изображений. Новинка — кнопка управления камерой, позволяющая запускать фото- или видеосъемку одним нажатием.

Благодаря новым функциям и улучшенному аппаратному обеспечению iPhone 16 Pro Max предлагает значительный скачок в сфере мобильной фотографии.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung остался верен своему подходу к оптическому зуму, но с некоторыми изменениями. Основная камера имеет 200 МП, однако 10-кратное оптическое увеличение было заменено на 5-кратный телефотообъектив с улучшенным разрешением.

Блок камер содержит следующие модули:

основной — 200 МП, f/1.7;

ультраширокоугольный — 12 МП, f/2.2;

телефотокамера — 50 МП, 5-кратный оптический зум;

фронтальная камера — 12 МП.

Функция Single Take позволяет делать серию снимков для выбора наилучшего. Также есть режим Pro и Expert RAW для профессионального редактирования снимков. Из интересного можно выделить режим съемки еды.

По итогам экспертов, Galaxy S24 Ultra поражает аппаратным обеспечением, в особенности возможностями масштабирования.

Google Pixel 9 Pro XL

Pixel остается фаворитом для ночной съемки. Основная камера сохранила 50 МП, но сенсор стал больше, что позволяет захватывать больше света. Ультраширокоугольный объектив получил значительные улучшения.

Система камер содержит:

основную камеру — 50 МП, f/1.7;

ультраширокоугольную камеру — 48 МП, f/1.7;

телефотокамеру — 48 МП, 5-кратный оптический зум;

фронтальную камеру — 42 МП, f/2.2.

Функции Top Shot и Action Pan позволяют выбирать самый лучший кадр или создавать динамические эффекты. Режим Long Exposure и Pro-настройка расширяют возможности пользователей.

Pixel 9 Pro XL отличается уникальными функциями для творческих пользователей и любителей съемки в условиях низкого освещения.

Какой смартфон определили как лучший

Все три смартфона активно используют ИИ. Apple предлагает PRO-RAW и кинематографический режим, Samsung поражает функциями редактирования, а Google с Magic Editor позволяет автоматически корректировать изображения, изменять размер объектов и настраивать освещение.

Специалисты подчеркнули, что у каждого смартфона есть свои преимущества, что делает его субъективным выбором. В конце 2024 года они рекомендуют любителям мобильной фотографии iPhone 16 Pro Max.

Напомним, компания Huawei, несмотря на санкции США, смогла создать смартфон, который может конкурировать со всеми флагманами на рынке. Модель Pura 70 Ultra сочли устройством с лучшей камерой на рынке.

Также мы писали, что большинство покупателей чаще обращают внимание на камеру при выборе смартфона. Устройства с наилучшими возможностями позволяют увидеть детали, которые незаметны невооруженным глазом.