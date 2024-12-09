Ці 5 смартфонів змінили світ — революція в індустрії мобільних пристроїв

iPhone X в руці. Фото: Unsplash

Ринок смартфонів зазнав значних змін останніми роками. З'явилися нові стандарти для виробників і нові можливості для користувачів. Деякі телефони стали справжніми віхами, що вплинули на розвиток технологій і тенденцій у всій індустрії.

Сайт Новини.LIVE розповідає про 5 смартфонів, які здійснили революцію на ринку.

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Apple iPhone 4

Саме в цій моделі вперше з'явився екран Retina Display, який має надвисоку щільність пікселів. Завдяки цій технології зображення стало надзвичайно чітким і деталізованим. Крім того, функція FaceTime вперше з'явилася саме на iPhone 4.

Смартфон iPhone 4. Фото: скриншот

На довгі роки дизайн "яблучного" смартфона зі скляною задньою панеллю та металевою рамкою встановив новий стандарт для преміальних смартфонів.

iPhone 4 став останнім смартфоном, який встиг представити Стів Джобс, але в руках він тримав концепцію пристрою майбутнього.

Google Nexus Line (2010–2015)

Відома серія Nexus, створена Google у співпраці з такими великими гравцями на ринку, як HTC, Samsung, LG і Motorola. Екосистема Android зазнала значних змін завдяки їй.

Лінійка смартфонів Google Nexus. Фото: CNET

Пристрої Nexus мали "чистий" Android без зайвих оболонок, що дозволило їм бути серед перших, хто пропонує стабільні та швидкі оновлення системи. Крім того, висока продуктивність і доступна ціна смартфонів змусили інших виробників переглянути свої ціни.

Наразі можна сміливо стверджувати, що зрештою всі смартфони Nexus стали предками досить успішного Google Pixel.

Samsung Galaxy Note

Смартфон запровадив тренд на слово "фаблети". Це смартфони з великими екранами, які одночасно виконують функції телефону та планшета. На той час 5,3-дюймовий дисплей став просто величезним, а взаємодія з екраном стала точнішою завдяки інтегрованому стилусу S Pen.

Смартфон Samsung Galaxy Note N7000. Фото: ek.ua

Уявлення людей про розміри екранів і багатозадачність кардинально змінилися з першої моделі смартфона. Через це інші виробники також почали випускати смартфони з великими екранами.

Зараз смартфони з розміром 5,3 дюйма вважаються "міні".

Motorola DROID

Завдяки Motorola DROID платформа Android змогла продемонструвати свою здатність конкурувати з iOS.

Смартфон Motorola DROID. Фото: motorolaua

Це перша модель з QWERTY-клавіатурою та унікальними програмними функціями, включаючи безплатну навігацію Google Maps. До переваг Android належали багатозадачність і можливість налаштовувати інтерфейс на свій смак. Тоді операційна система стала популярною саме через це.

Apple iPhone X

Напевно, заяви Apple про те, що їхні пристрої є інноваційними та революційними, інколи є правдою.

Смартфон iPhone X. Фото: скриншот

Завдяки безрамковій конструкції та Face ID, який замінив Touch ID, iPhone X став новим хітом. Досі не існує кращої технології з розпізнавання облич. Нові стандарти встановили й відсутність фізичної кнопки Home та OLED-дисплей з підтримкою HDR, що швидко перейняли конкуренти.

Ця модель показала, що смартфони можуть бути одночасно безпечними, функціональними та привабливими.

Таким чином, Apple двічі задала нові тренди на ринку смартфонів, не беручи до уваги появу iPhone 2G.

Нагадаємо, хоча сезон флагманських смартфонів на Android ще не розпочався, у Китаї виробники активно випускають свої новинки. Одними з них є смартфони компанії Realme, які у майбутньому можуть отримати акумулятори місткістю 8000 мАг.

Також ми писали, що штучний інтелект показав своє бачення смартфона майбутнього. На його думку, пристрої будуть мати прозорі та гнучкі екрани, а також використовуватимуться голографічні технології.