Эти 5 смартфонов изменили мир — революция в индустрии мобильных устройств

Смартфоны, изменившие историю — 5 революционных моделей
Рынок смартфонов претерпел значительные изменения в последние годы. Появились новые стандарты для изготовителей и новые возможности для пользователей. Некоторые телефоны стали настоящими вехами, повлиявшими на развитие технологий и тенденций во всей индустрии.
Сайт Новини.LIVE рассказывает о 5 смартфонах, совершивших революцию на рынке.
Apple iPhone 4
Именно в этой модели впервые появился экран Retina Display, обладающий сверхвысокой плотностью пикселей. Благодаря этой технологии изображение стало очень четким и детализированным. Кроме того, функция FaceTime впервые появилась именно на iPhone 4.
На долгие годы дизайн "яблочного" смартфона со стеклянной задней панелью и металлической рамкой установил новый стандарт для премиальных смартфонов.
iPhone 4 стал последним смартфоном, который успел представить Стив Джобс, но в руках он держал концепцию устройства будущего.
Google Nexus Line (2010–2015)
Известная серия Nexus, созданная Google в сотрудничестве с такими крупными игроками на рынке как HTC, Samsung, LG и Motorola. Экосистема Android претерпела значительные изменения благодаря ей.
Устройства Nexus имели чистый Android без лишних оболочек, что позволило им быть среди первых, кто предлагает стабильные и быстрые обновления системы. Кроме того, высокая производительность и доступная цена смартфонов вынудили других производителей пересмотреть свои цены.
Пока можно смело утверждать, что в конце концов все смартфоны Nexus стали предками довольно успешного Google Pixel.
Samsung Galaxy Note
Смартфон ввел тренд на слово "фаблеты". Это смартфоны с большими экранами, одновременно выполняющие функции телефона и планшета. К тому времени 5,3-дюймовый дисплей стал просто огромным, а взаимодействие с экраном стало более точным благодаря интегрированному стилусу S Pen.
Представления людей о размерах экранов и многозадачности кардинально изменились с первой модели смартфона. Поэтому другие производители также начали выпускать смартфоны с большими экранами.
Сейчас смартфоны с размером 5,3 дюйма считаются "мини".
Motorola DROID
Благодаря Motorola DROID платформа Android смогла показать свою способность конкурировать с iOS.
Это первая модель с QWERTY-клавиатурой и уникальными программными функциями, включая бесплатную навигацию Google Maps. К преимуществам Android принадлежали многозадачность, и возможность настраивать интерфейс по своему вкусу. Тогда операционная система стала популярной именно поэтому.
Apple iPhone X
Наверное, заявления Apple, что их устройства являются инновационными и революционными, иногда являются правдой.
Благодаря безрамочной конструкции и Face ID, заменившему Touch ID, iPhone X стал новым хитом. До сих пор не существует лучшей технологии распознавания лиц. Новые стандарты установили и отсутствие физической кнопки Home и OLED-дисплей с поддержкой HDR, которые быстро переняли конкуренты.
Эта модель показала, что смартфоны могут быть одновременно безопасны, функциональны и привлекательны.
Таким образом, Apple дважды задала новые тренды на рынке смартфонов, не считая появления iPhone 2G.
Напомним, хоть сезон флагманских смартфонов на Android еще не начался, в Китае производители активно выпускают свои новинки. Одними из них есть смартфоны компании Realme, которые в будущем могут получить аккумуляторы емкостью 8000 мАч.
Также мы писали, что искусственный интеллект показал свое видение смартфона будущего. По его мнению, устройства будут иметь прозрачные и гибкие экраны, а также использовать голографические технологии.
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