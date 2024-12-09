Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Технологии arrow Смартфоны, изменившие историю — 5 революционных моделей arrow

Смартфоны, изменившие историю — 5 революционных моделей

9 декабря 2024 20:06
Владимир Мололкин - редактор
Эти 5 смартфонов изменили мир — революция в индустрии мобильных устройств
iPhone X в руке. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Рынок смартфонов претерпел значительные изменения в последние годы. Появились новые стандарты для изготовителей и новые возможности для пользователей. Некоторые телефоны стали настоящими вехами, повлиявшими на развитие технологий и тенденций во всей индустрии.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о 5 смартфонах, совершивших революцию на рынке.

Читайте также:

Apple iPhone 4

Именно в этой модели впервые появился экран Retina Display, обладающий сверхвысокой плотностью пикселей. Благодаря этой технологии изображение стало очень четким и детализированным. Кроме того, функция FaceTime впервые появилась именно на iPhone 4.

iPhone 4
Смартфон iPhone 4. Фото: скриншот

На долгие годы дизайн "яблочного" смартфона со стеклянной задней панелью и металлической рамкой установил новый стандарт для премиальных смартфонов.

iPhone 4 стал последним смартфоном, который успел представить Стив Джобс, но в руках он держал концепцию устройства будущего.

Google Nexus Line (2010–2015)

Известная серия Nexus, созданная Google в сотрудничестве с такими крупными игроками на рынке как HTC, Samsung, LG и Motorola. Экосистема Android претерпела значительные изменения благодаря ей.

Линейка смартфонов Google Nexus
Линейка смартфонов Google Nexus. Фото: CNET

Устройства Nexus имели чистый Android без лишних оболочек, что позволило им быть среди первых, кто предлагает стабильные и быстрые обновления системы. Кроме того, высокая производительность и доступная цена смартфонов вынудили других производителей пересмотреть свои цены.

Пока можно смело утверждать, что в конце концов все смартфоны Nexus стали предками довольно успешного Google Pixel.

Samsung Galaxy Note

Смартфон ввел тренд на слово "фаблеты". Это смартфоны с большими экранами, одновременно выполняющие функции телефона и планшета. К тому времени 5,3-дюймовый дисплей стал просто огромным, а взаимодействие с экраном стало более точным благодаря интегрированному стилусу S Pen.

Первый фаблет Samsung Galaxy Note N7000
Смартфон Samsung Galaxy Note N7000. Фото: ek.ua

Представления людей о размерах экранов и многозадачности кардинально изменились с первой модели смартфона. Поэтому другие производители также начали выпускать смартфоны с большими экранами.

Сейчас смартфоны с размером 5,3 дюйма считаются "мини".

Motorola DROID

Благодаря Motorola DROID платформа Android смогла показать свою способность конкурировать с iOS.

Смартфон Motorola DROID
Смартфон Motorola DROID. Фото: motorolaua

Это первая модель с QWERTY-клавиатурой и уникальными программными функциями, включая бесплатную навигацию Google Maps. К преимуществам Android принадлежали многозадачность, и возможность настраивать интерфейс по своему вкусу. Тогда операционная система стала популярной именно поэтому.

Apple iPhone X

Наверное, заявления Apple, что их устройства являются инновационными и революционными, иногда являются правдой.

iPhone X
Смартфон iPhone X. Фото: скриншот

Благодаря безрамочной конструкции и Face ID, заменившему Touch ID, iPhone X стал новым хитом. До сих пор не существует лучшей технологии распознавания лиц. Новые стандарты установили и отсутствие физической кнопки Home и OLED-дисплей с поддержкой HDR, которые быстро переняли конкуренты.

Эта модель показала, что смартфоны могут быть одновременно безопасны, функциональны и привлекательны.

Таким образом, Apple дважды задала новые тренды на рынке смартфонов, не считая появления iPhone 2G.

Напомним, хоть сезон флагманских смартфонов на Android еще не начался, в Китае производители активно выпускают свои новинки. Одними из них есть смартфоны компании Realme, которые в будущем могут получить аккумуляторы емкостью 8000 мАч.

Также мы писали, что искусственный интеллект показал свое видение смартфона будущего. По его мнению, устройства будут иметь прозрачные и гибкие экраны, а также использовать голографические технологии.

телефоны рынок история гаджеты технологии смартфон

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:08 Зеленский поручил проверить качество подготовки бойцов ВСУ

20:06 Смартфоны, изменившие историю — 5 революционных моделей

20:00 Отсрочка для обучения — как обжаловать отказ

19:59 Защитник сборной Украины неожиданно остался без клуба

19:53 Зеленский обсудил с премьером Эстонии усиление Украины

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

19:32 В ГУР сообщили какие препараты россияне употребляют перед боями

19:31 Топ-чиновник из Одессы скрыл жилье и автомобиль — НАПК

19:28 Поражение Асада — Зеленский отреагировал на события в Сирии

19:13 Где оформить свидетельство о смерти погибшего воина

18:59 Сильные осадки накроют Украину — прогноз погоды на завтра

20:08 Зеленский поручил проверить качество подготовки бойцов ВСУ

20:06 Смартфоны, изменившие историю — 5 революционных моделей

20:00 Отсрочка для обучения — как обжаловать отказ

19:59 Защитник сборной Украины неожиданно остался без клуба

19:53 Зеленский обсудил с премьером Эстонии усиление Украины

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

19:32 В ГУР сообщили какие препараты россияне употребляют перед боями

19:31 Топ-чиновник из Одессы скрыл жилье и автомобиль — НАПК

19:28 Поражение Асада — Зеленский отреагировал на события в Сирии

19:13 Где оформить свидетельство о смерти погибшего воина

18:59 Сильные осадки накроют Украину — прогноз погоды на завтра

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

18:34 Масштабный митинг в Тбилиси — прямой эфир

Text

18:01 Рябцев предлагает разработать тариф на распределение электрики

Text

17:50 Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский намекнул на конец войны — эфир День.LIVE

Text

12:34 Пендзин объяснил причину роста цен на продукты для оливье

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

08:00 Заявление Трампа о войне и ударе по Сирии — эфир Ранок.LIVE

7 декабря 2024
Text

17:39 Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже — прямой эфир

Text

14:47 Переговоры с Россией — Ягодзинский прокомментировал возможность

6 декабря 2024
Text

20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

Text

20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

7 декабря 2024

06:58Президентская тысяча — кто во Львове подал заявку на выплату