Эти 5 смартфонов изменили мир — революция в индустрии мобильных устройств

iPhone X в руке. Фото: Unsplash

Рынок смартфонов претерпел значительные изменения в последние годы. Появились новые стандарты для изготовителей и новые возможности для пользователей. Некоторые телефоны стали настоящими вехами, повлиявшими на развитие технологий и тенденций во всей индустрии.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о 5 смартфонах, совершивших революцию на рынке.

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Apple iPhone 4

Именно в этой модели впервые появился экран Retina Display, обладающий сверхвысокой плотностью пикселей. Благодаря этой технологии изображение стало очень четким и детализированным. Кроме того, функция FaceTime впервые появилась именно на iPhone 4.

Смартфон iPhone 4. Фото: скриншот

На долгие годы дизайн "яблочного" смартфона со стеклянной задней панелью и металлической рамкой установил новый стандарт для премиальных смартфонов.

iPhone 4 стал последним смартфоном, который успел представить Стив Джобс, но в руках он держал концепцию устройства будущего.

Google Nexus Line (2010–2015)

Известная серия Nexus, созданная Google в сотрудничестве с такими крупными игроками на рынке как HTC, Samsung, LG и Motorola. Экосистема Android претерпела значительные изменения благодаря ей.

Линейка смартфонов Google Nexus. Фото: CNET

Устройства Nexus имели чистый Android без лишних оболочек, что позволило им быть среди первых, кто предлагает стабильные и быстрые обновления системы. Кроме того, высокая производительность и доступная цена смартфонов вынудили других производителей пересмотреть свои цены.

Пока можно смело утверждать, что в конце концов все смартфоны Nexus стали предками довольно успешного Google Pixel.

Samsung Galaxy Note

Смартфон ввел тренд на слово "фаблеты". Это смартфоны с большими экранами, одновременно выполняющие функции телефона и планшета. К тому времени 5,3-дюймовый дисплей стал просто огромным, а взаимодействие с экраном стало более точным благодаря интегрированному стилусу S Pen.

Смартфон Samsung Galaxy Note N7000. Фото: ek.ua

Представления людей о размерах экранов и многозадачности кардинально изменились с первой модели смартфона. Поэтому другие производители также начали выпускать смартфоны с большими экранами.

Сейчас смартфоны с размером 5,3 дюйма считаются "мини".

Motorola DROID

Благодаря Motorola DROID платформа Android смогла показать свою способность конкурировать с iOS.

Смартфон Motorola DROID. Фото: motorolaua

Это первая модель с QWERTY-клавиатурой и уникальными программными функциями, включая бесплатную навигацию Google Maps. К преимуществам Android принадлежали многозадачность, и возможность настраивать интерфейс по своему вкусу. Тогда операционная система стала популярной именно поэтому.

Apple iPhone X

Наверное, заявления Apple, что их устройства являются инновационными и революционными, иногда являются правдой.

Смартфон iPhone X. Фото: скриншот

Благодаря безрамочной конструкции и Face ID, заменившему Touch ID, iPhone X стал новым хитом. До сих пор не существует лучшей технологии распознавания лиц. Новые стандарты установили и отсутствие физической кнопки Home и OLED-дисплей с поддержкой HDR, которые быстро переняли конкуренты.

Эта модель показала, что смартфоны могут быть одновременно безопасны, функциональны и привлекательны.

Таким образом, Apple дважды задала новые тренды на рынке смартфонов, не считая появления iPhone 2G.

Напомним, хоть сезон флагманских смартфонов на Android еще не начался, в Китае производители активно выпускают свои новинки. Одними из них есть смартфоны компании Realme, которые в будущем могут получить аккумуляторы емкостью 8000 мАч.

Также мы писали, что искусственный интеллект показал свое видение смартфона будущего. По его мнению, устройства будут иметь прозрачные и гибкие экраны, а также использовать голографические технологии.