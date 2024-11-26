Штучний інтелект показав яким бачить смартфон майбутнього — фото

Смартфон в руці. Фото: Unsplash

Світ технологій не стоїть на місці й постійно розвивається. Ще 10 років тому ми уявляли, що смартфони стануть повністю плоскими або навіть прозорими. Зараз уявлення про телефони майбутнього стають ще фантастичнішими, а інженери пропонують інновації, які змінюють усе наше уявлення про мобільні пристрої.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яким бачить смартфон майбутнього штучний інтелект.

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Смартфон майбутнього за версією штучного інтелекту

Смартфон майбутнього за версією ШІ. Фото: Новини.LIVE

За версією штучного інтелекту, однією з головних тенденцій стане використання гнучких дисплеїв, які можуть розгортатися. По аналогії зі складаними смартфонами, такий пристрій зможе перетворюватися на планшет лише одним рухом руки.

Також на зображенні можна побачити голографічні технології. За деякими сценаріями це може бути навіть корисно, але невідомо, якою буде видимість тривимірних іконок у яскравий сонячний день. Однак у таку технологію можна інтегрувати можливість здійснювати відеодзвінки.

Як і 10 років тому уявляли люди, так і ШІ зараз показав смартфон майбутнього тонким та безрамним. Судячи з усього, корпус виготовлений лише зі скла та металу. Останній матеріал дивний, оскільки не уявляється можливим відтворення його гнучкості. Попри це, дизайн досить естетичний та функціональний.

Також штучний інтелект вважає, що підвищення автономності стане однією з важливих рис пристроїв майбутнього, оскільки вони будуть оснащені батареями нового покоління.

Дивлячись на представлений концепт, такий смартфон цілком можна уявити, оскільки інженери активно працюють над створенням альтернативного джерела живлення для пристроїв. Також вони розвивають технології складаних екранів, і моделі телефонів з ними вже представлені на ринку. Цілком можливо, що у майбутньому ми можемо очікувати скручувані екрани та голографічні технології у своїх кишенях.

Нагадаємо, компанія OpenAI, яка створила ChatGPT, почала розсилати сповіщення власникам платних акаунтів в Україні. В них стверджується, що з 1 січня 2025 року буде запроваджена сплата податку на додану вартість.

Також ми писали, що штучний інтелект створив зображення, в якому показав своє бачення про Україну після її перемоги. Воно поєднує розвиток технологій зі збереженням національної ідентичності.