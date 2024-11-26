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Смартфон будущего — искусственный интеллект создал фото

26 ноября 2024 11:15
Владимир Мололкин - редактор
Искусственный интеллект показал каким видит смартфон будущего — фото
Смартфон в руке. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Мир технологий не стоит на месте и постоянно развивается. Еще 10 лет назад мы представляли, что смартфоны станут полностью плоскими или даже прозрачными. Сейчас представления о телефонах будущего становятся еще более фантастическими, а инженеры предлагают инновации, которые изменяют все наше представление о мобильных устройствах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, каким видит смартфон будущего искусственный интеллект.

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Смартфон будущего по версии ИИ. Фото: Новини.LIVE

По версии искусственного интеллекта, одной из главных тенденций станет использование гибких дисплеев, которые могут разворачиваться. По аналогии со складными смартфонами, такое устройство сможет превращаться в планшет только одним движением руки.

Также на картинке можно увидеть голографические технологии. В некоторых сценариях это может быть даже полезно, но неизвестно, какова будет видимость трехмерных иконок в яркий солнечный день. Однако в такую технологию можно интегрировать возможность совершать видеозвонки.

Как и 10 лет назад представляли люди, так и ИИ сейчас показал смартфон будущего тонким и безрамным. Судя по всему, корпус изготовлен только из стекла и металла. Последний материал все же удивителен, поскольку не представляется возможным воссоздание его гибкости. Несмотря на это, дизайн достаточно эстетичен и многофункционален.

Также искусственный интеллект считает, что повышение автономности станет одной из важных особенностей устройств будущего, поскольку они будут оснащены батареями нового поколения.

Глядя на представленный концепт такой смартфон вполне можно представить, поскольку инженеры активно работают над созданием альтернативного источника питания для устройств. Также они развивают технологии складных экранов и модели телефонов с ними уже представлены на рынке. Вполне возможно, что в будущем мы можем ожидать скручиваемые экраны и голографические технологие в своих карманах.

Напомним, компания OpenAI, создавшая ChatGPT, начала рассылать уведомления владельцам платных аккаунтов в Украине. В них утверждается, что с 1 января 2025 будет введена уплата налога на добавленную стоимость.

Также мы писали, что искусственный интеллект создал изображение, в котором показал свое видение Украины после ее победы. Оно совмещает развитие технологий с сохранением государственной идентичности.

искусственный интеллект фото технологии смартфон ChatGPT

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