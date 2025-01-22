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Samsung официально представила Galaxy S25 Ultra — какие цены

22 января 2025 20:49
Владимир Мололкин - редактор
Samsung представила смартфон Galaxy S25 Ultra — чем может поразить новинка
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: Samsung
Владимир Мололкин - редактор

Samsung традиционно начала год с презентации новой линейки смартфонов, флагманом которой стал Galaxy S25 Ultra. Новинка получила некоторые отличия от предшественника Galaxy S24 Ultra.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о ценах и характеристиках на Samsung Galaxy S25 Ultra.

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Дизайн и характеристики

Galaxy S25 Ultra сохраняет узнаваемый стиль, но получил заметные изменения:

  • дисплей увеличился до 6,9 дюйма благодаря еще более тонким рамкам;
  • корпус стал уже и тоньше (162,8х77,6х8,2 мм) и легче (218 г);
  • использовано Gorilla Glass Armor 2 с лучшей защитой от повреждений (+29% устойчивости);
  • корпус получил плоские грани и закругленные углы для удобства держания.

В базовой линейке смартфон получил следующие цвета:

  • титановый черный;
  • серый;
  • серебряно-белый;
  • серебряно-голубой.

Для отдельных стран на рынке будут представлены эксклюзивные варианты.

Цвета корпуса Samsung Galaxy S25 Ultra
Цвет корпуса Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: Samsung

Galaxy S25 Ultra оснащен Dynamic AMOLED 2X Display (QHD+, 1–120 Гц) с высокой яркостью, качественной передачей цветов и адаптацией тона к освещению. S Pen сохранил основные характеристики, такие как минимальную задержку (2,8 мс) и высокую точность.

Смартфон получил новый чип Snapdragon 8 Elite, который обеспечивает:

  • до 45% лучшую производительность;
  • до 30% более быструю графику;
  • до 40% более эффективную работу ИИ.

Новинка будет доступна с 12 ГБ оперативной памяти и 256/512/1 ТБ внутреннего хранилища.

Система камер также получила обновление:

  • 200 МП основная камера с лазерным автофокусом;
  • 50 МП ультраширокоугольная камера с лучшей детализацией;
  • две телефотокамеры с 3x и 5x оптическим зумом.

Новый процессор и программное обеспечение улучшат качество фото и добавляют возможность записи видео в формате Log для профессиональной обработки.

Обновленная оболочка One UI 7 на Android 15 предлагает:

  • интеграцию с чат-ботом Gemini для умных команд (создание событий, анализ видео и т.д.);
  • новый экран блокировки с панелью Now Bar для уведомлений в реальном времени;
  • улучшенный ИИ для работы с фото, видео и настройками.

Новинка получила аккумулятор емкостью 5000 мАч. Поддерживается проводная быстрая зарядка мощностью до 45 Вт и беспроводная до 15 Вт. Также есть функция реверсивной зарядки.

Цены и дата продажи

По подтвержденной информации, в Украине новинка появится в продаже уже 14 февраля. Цены следующие:

  • 256 ГБ — 63 999 грн;
  • 512 ГБ — 67 999 грн;
  • 1 ТБ — 75 999 грн.

Galaxy S25 Ultra предлагает эволюционные улучшения в дизайне, камерах и производительности, сохраняя ключевые черты линейки.

Напомним, Samsung планирует сделать акцент на ультратонком дизайне в будущем Galaxy S25 Slim. Смартфон может стать самым тонким в истории компании.

Также мы писали, что Samsung занимает лидирующие позиции на рынке доступных смартфонов. Какими бы ни были потребности пользователя, у компании найдется подходящий вариант.

гаджеты смартфон Samsung Дизайн цены характеристики Galaxy S25 Ultra

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