Samsung представила смартфон Galaxy S25 Ultra — чем может поразить новинка

Samsung официально представила Galaxy S25 Ultra — какие цены
Samsung традиционно начала год с презентации новой линейки смартфонов, флагманом которой стал Galaxy S25 Ultra. Новинка получила некоторые отличия от предшественника Galaxy S24 Ultra.
Сайт Новини.LIVE рассказывает о ценах и характеристиках на Samsung Galaxy S25 Ultra.
Дизайн и характеристики
Galaxy S25 Ultra сохраняет узнаваемый стиль, но получил заметные изменения:
- дисплей увеличился до 6,9 дюйма благодаря еще более тонким рамкам;
- корпус стал уже и тоньше (162,8х77,6х8,2 мм) и легче (218 г);
- использовано Gorilla Glass Armor 2 с лучшей защитой от повреждений (+29% устойчивости);
- корпус получил плоские грани и закругленные углы для удобства держания.
В базовой линейке смартфон получил следующие цвета:
- титановый черный;
- серый;
- серебряно-белый;
- серебряно-голубой.
Для отдельных стран на рынке будут представлены эксклюзивные варианты.
Galaxy S25 Ultra оснащен Dynamic AMOLED 2X Display (QHD+, 1–120 Гц) с высокой яркостью, качественной передачей цветов и адаптацией тона к освещению. S Pen сохранил основные характеристики, такие как минимальную задержку (2,8 мс) и высокую точность.
Смартфон получил новый чип Snapdragon 8 Elite, который обеспечивает:
- до 45% лучшую производительность;
- до 30% более быструю графику;
- до 40% более эффективную работу ИИ.
Новинка будет доступна с 12 ГБ оперативной памяти и 256/512/1 ТБ внутреннего хранилища.
Система камер также получила обновление:
- 200 МП основная камера с лазерным автофокусом;
- 50 МП ультраширокоугольная камера с лучшей детализацией;
- две телефотокамеры с 3x и 5x оптическим зумом.
Новый процессор и программное обеспечение улучшат качество фото и добавляют возможность записи видео в формате Log для профессиональной обработки.
Обновленная оболочка One UI 7 на Android 15 предлагает:
- интеграцию с чат-ботом Gemini для умных команд (создание событий, анализ видео и т.д.);
- новый экран блокировки с панелью Now Bar для уведомлений в реальном времени;
- улучшенный ИИ для работы с фото, видео и настройками.
Новинка получила аккумулятор емкостью 5000 мАч. Поддерживается проводная быстрая зарядка мощностью до 45 Вт и беспроводная до 15 Вт. Также есть функция реверсивной зарядки.
Цены и дата продажи
По подтвержденной информации, в Украине новинка появится в продаже уже 14 февраля. Цены следующие:
- 256 ГБ — 63 999 грн;
- 512 ГБ — 67 999 грн;
- 1 ТБ — 75 999 грн.
Galaxy S25 Ultra предлагает эволюционные улучшения в дизайне, камерах и производительности, сохраняя ключевые черты линейки.
Напомним, Samsung планирует сделать акцент на ультратонком дизайне в будущем Galaxy S25 Slim. Смартфон может стать самым тонким в истории компании.
Также мы писали, что Samsung занимает лидирующие позиции на рынке доступных смартфонов. Какими бы ни были потребности пользователя, у компании найдется подходящий вариант.
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