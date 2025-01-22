Samsung представила смартфон Galaxy S25 Ultra — чем может поразить новинка

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: Samsung

Samsung традиционно начала год с презентации новой линейки смартфонов, флагманом которой стал Galaxy S25 Ultra. Новинка получила некоторые отличия от предшественника Galaxy S24 Ultra.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о ценах и характеристиках на Samsung Galaxy S25 Ultra.

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Дизайн и характеристики

Galaxy S25 Ultra сохраняет узнаваемый стиль, но получил заметные изменения:

дисплей увеличился до 6,9 дюйма благодаря еще более тонким рамкам;

корпус стал уже и тоньше (162,8х77,6х8,2 мм) и легче (218 г);

использовано Gorilla Glass Armor 2 с лучшей защитой от повреждений (+29% устойчивости);

корпус получил плоские грани и закругленные углы для удобства держания.

В базовой линейке смартфон получил следующие цвета:

титановый черный;

серый;

серебряно-белый;

серебряно-голубой.

Для отдельных стран на рынке будут представлены эксклюзивные варианты.

Цвет корпуса Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: Samsung

Galaxy S25 Ultra оснащен Dynamic AMOLED 2X Display (QHD+, 1–120 Гц) с высокой яркостью, качественной передачей цветов и адаптацией тона к освещению. S Pen сохранил основные характеристики, такие как минимальную задержку (2,8 мс) и высокую точность.

Смартфон получил новый чип Snapdragon 8 Elite, который обеспечивает:

до 45% лучшую производительность;

до 30% более быструю графику;

до 40% более эффективную работу ИИ.

Новинка будет доступна с 12 ГБ оперативной памяти и 256/512/1 ТБ внутреннего хранилища.

Система камер также получила обновление:

200 МП основная камера с лазерным автофокусом;

50 МП ультраширокоугольная камера с лучшей детализацией;

две телефотокамеры с 3x и 5x оптическим зумом.

Новый процессор и программное обеспечение улучшат качество фото и добавляют возможность записи видео в формате Log для профессиональной обработки.

Обновленная оболочка One UI 7 на Android 15 предлагает:

интеграцию с чат-ботом Gemini для умных команд (создание событий, анализ видео и т.д.);

новый экран блокировки с панелью Now Bar для уведомлений в реальном времени;

улучшенный ИИ для работы с фото, видео и настройками.

Новинка получила аккумулятор емкостью 5000 мАч. Поддерживается проводная быстрая зарядка мощностью до 45 Вт и беспроводная до 15 Вт. Также есть функция реверсивной зарядки.

Цены и дата продажи

По подтвержденной информации, в Украине новинка появится в продаже уже 14 февраля. Цены следующие:

256 ГБ — 63 999 грн;

512 ГБ — 67 999 грн;

1 ТБ — 75 999 грн.

Galaxy S25 Ultra предлагает эволюционные улучшения в дизайне, камерах и производительности, сохраняя ключевые черты линейки.

Напомним, Samsung планирует сделать акцент на ультратонком дизайне в будущем Galaxy S25 Slim. Смартфон может стать самым тонким в истории компании.

Также мы писали, что Samsung занимает лидирующие позиции на рынке доступных смартфонов. Какими бы ни были потребности пользователя, у компании найдется подходящий вариант.