Samsung презентувала нову AR/VR-гарнітуру — конкурент Apple Vision Pro

VR-гарнітура Samsung. Фото: MacRumors

На заході Unpacked компанія Samsung представила нову AR/VR-гарнітуру під кодовою назвою "Project Moohan". Пристрій розроблено для конкуренції з Vision Pro від Apple, а схожість дизайну між пристроями може навіть ввести користувачів в оману.

Про це пише MacRumors.

Читайте також:

Що відомо про VR-гарнітуру від Samsung

Samsung створює гарнітуру в співпраці з Google. Вона працюватиме на операційній системі Android XR, яку Google представила наприкінці минулого року. Android XR забезпечить функції, схожі до Vision Pro — користувачі зможуть зануритися у віртуальне середовище або залишатися в реальному світі, змінюючи рівень занурення за допомогою камери для перегляду реального оточення.

Зовнішній вигляд VR-гарнітури Samsung з Android XR. Фото: MacRumors

Новий пристрій від Samsung підтримуватиме функції Google, зокрема голосового асистента Gemini, який дозволяє керувати пристроєм і отримувати підказки щодо побаченого. Samsung описує Project Moohan як легкий та ергономічно оптимізований для забезпечення максимального комфорту. Однак конкретна вага гарнітури наразі не розголошується.

Пристрій стане першою гарнітурою, розробленою для Android XR, і її планується випустити протягом 2025 року.

Нагадаємо, традиційно початок кожного нового року відзначається презентацією від Samsung. У 2025 році на заході Unpacked компанія презентувала Galaxy S25 Ultra, який отримав поглиблену інтеграцію зі штучним інтелектом Google Gemini.

Також ми писали, що разом із флагманською моделлю Samsung офіційно представила Galaxy S25 та Galaxy S25+. Вони зберегли ключові характеристики лінійки та отримали новий процесор Snapdragon 8 Elite і покращену оболонку One UI 7.