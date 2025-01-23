Samsung презентовала новую AR/VR-гарнитуру — конкурент Apple Vision Pro

VR-гарнитура Samsung. Фото: MacRumors

На мероприятии Unpacked компания Samsung представила новую AR/VR-гарнитуру под кодовым названием "Project Moohan". Устройство разработано для конкуренции с Vision Pro от Apple, а схожесть дизайна между устройствами может даже ввести пользователей в заблуждение.

Об этом пишет MacRumors.

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Samsung создает гарнитуру в сотрудничестве с Google. Она будет работать на операционной системе Android XR, которую Google представила в конце прошлого года. Android XR обеспечит функции, похожие на Vision Pro — пользователи смогут погрузиться в виртуальную среду или оставаться в реальном мире, изменяя уровень погружения с помощью камеры для просмотра реального окружения.

Внешний вид VR-гарнитуры Samsung с Android XR. Фото: MacRumors

Новое устройство от Samsung будет поддерживать функции Google, в частности голосового ассистента Gemini, который позволяет управлять устройством и получать подсказки относительно увиденного. Samsung описывает Project Moohan как легкий и эргономически оптимизированный для обеспечения максимального комфорта. Однако конкретный вес гарнитуры пока не разглашается.

Устройство станет первой гарнитурой, разработанной для Android XR, и ее планируется выпустить в течение 2025 года.

Напомним, традиционно начало каждого нового года отмечается презентацией от Samsung. В 2025 году на мероприятии Unpacked компания презентовала Galaxy S25 Ultra, который получил углубленную интеграцию с искусственным интеллектом Google Gemini.

Также мы писали, что вместе с флагманской моделью Samsung официально представила Galaxy S25 и Galaxy S25+. Они сохранили ключевые характеристики линейки и получили новый процессор Snapdragon 8 Elite и улучшенную оболочку One UI 7.