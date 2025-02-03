На iPhone можно освободить 7 ГБ памяти — как отключить функции Apple Intelligence

iPhone с активированным режимом Apple Intelligence. Фото: Unsplash

С выходом iOS 18.3, iPadOS 18.3 и macOS 15.3 Apple активировала новую функцию Apple Intelligence по умолчанию на совместимых устройствах. Эта система искусственного интеллекта добавляет возможности, такие как итоги сообщений, генерацию изображений и улучшенное взаимодействие с Siri. В то же время она занимает значительную часть памяти устройства.

О том, как отключить эти функции и освободить память на iPhone, пишет Gizmochina.

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Как выключить Apple Intelligence и освободить память

Для пользователей, которые имеют ограниченный объем памяти или не используют функции ИИ, Apple предусмотрела возможность полного отключения Apple Intelligence. После этого локальные модели ИИ удаляются, а занятое место освобождается.

Чтобы выключить Apple Intelligence, нужно:

открыть "Настройки" на iPhone или iPad (или "Системные настройки" на Mac);

перейти в раздел "Apple Intelligence & Siri";

отключить Apple Intelligence и подтвердить действие.

После этого некоторые функции, в частности Writing Tools, Genmoji и Image Playground, станут недоступными. В то же время отдельные возможности, например Clean Up в приложении "Фото", могут остаться активными.

Функция поддерживается только на устройствах с новейшим "железом", в частности на iPhone 15 Pro, iPhone 16 и Mac и iPad с чипами серии M. Также для использования Apple Intelligence на iOS 18.2 нужно активно подтвердить доступ к ИИ-инструментам.

Для тех, кто не хочет отключать Apple Intelligence полностью, Apple предусмотрела возможность выборочного отключения отдельных функций через настройки программ. Например, можно отключить итоги сообщений в уведомлениях или инструменты написания текста, оставив другие возможности ИИ активными.

Напомним, эксперты сравнили возможности камер флагманских устройств Samsung и Apple. Их устройства являются лидерами среди камерафонов, однако в этом году корейцы не смогли догнать "яблочную" компанию в фотовозможностях.

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