Складной iPhone от Apple — в сети появились ключевые характеристики

Логотип компании Apple. Фото: Unsplash

Apple активно работает над первым складным iPhone, и хотя его внешний вид остается загадкой, уже известны ключевые детали конструкции. Смартфон получит внутренний 12-дюймовый дисплей, двойную камеру и толщину всего 9,2 мм в сложенном виде. Компания ориентируется на формат Galaxy Z Fold от Samsung, но добавит уникальные элементы конструкции.

Об этом сообщает известный инсайдер HaYao.

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Что известно о характеристиках будущего складного iPhone

Складной iPhone будет выполнен в формате книжки с большим механизмом складывания, расположенным на левой задней стороне корпуса. Стоимость производства одного лишь механизма для Apple составит 110 долларов. Основные компоненты будут поставлять Amphenol и Taiwan Shin Nihon, а экран будет разработан Samsung, которая имеет значительный опыт в производстве гибких дисплеев.

В разложенном состоянии толщина устройства будет составлять 4,6 мм, что делает его достаточно тонким среди складных гаджетов. Каркас будет изготовлен из алюминия, однако Apple рассматривает возможность перехода на титановую рамку для повышения прочности. Стоимость алюминиевой рамы оценивается в 80-90 долларов за единицу.

Задняя камера складного iPhone будет двойной, что отличает его от Pro-версий, оснащенных тремя сенсорами. Основной и ультраширокий модули получат гибридное стеклопластиковое покрытие. Фронтальная камера будет использовать технологию Metalens, что позволит уменьшить вырез Dynamic Island — эту же инновацию планируют внедрить в iPhone 17.

Смартфон будет оснащаться двумя батареями общей емкостью 5000 мАч. Они получат стальные корпуса, а внутренние элементы будут упакованы по технологии 3D-компоновки от компании ATL. Такой подход поможет сбалансировать емкость и компактность устройства.

Apple планирует выпустить складной iPhone осенью 2026 года с ориентацией на продажи 8-10 млн единиц. В 2027 году прогнозируется рост продаж до 20 млн. Массовое производство стартует на фабриках Foxconn в конце 2025 года, а впоследствии к процессу присоединится Luxshare.

Apple работает над новым поколением гибких плат, стоимость которых возрастет на 70%. Также компания рассматривает использование титановых сплавов и углеродного волокна для поддержки экрана. Ожидается, что цены на модульные компоненты тоже вырастут.

В сфере оптики Apple сотрудничает с Largan и LG, сосредотачиваясь на разработке сверхтонких линз и модульных решений для камер. Это необходимо для обеспечения качества изображения, которое не будет уступать традиционным моделям iPhone.

Напомним, новейшая iOS 18.3 автоматически активирует функции Apple Intelligence на совместимых устройствах. Система искусственного интеллекта добавляет много новых возможностей, одновременно занимая значительную часть памяти iPhone, которую можно освободить.

Также мы писали, что, глядя на ежегодные обновления устройств Apple, можно подумать, что некоторые новинки не сильно отличаются от предшественников. Обычно так оно и есть, однако большинство старых устройств компании до сих пор остаются актуальными и имеют ценность.