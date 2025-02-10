Кінець епохи — Apple назавжди прибере кнопку "Додому" з пристроїв після 18 років

iPhone з кнопкою "Додому" в руках. Фото: Unsplash

Apple готується до змін у лінійці iPhone — компанія планує вже цього тижня представити новий iPhone SE. Очікується, що пристрій отримає повноекранний дизайн із Face ID, повністю відмовившись від кнопки "Додому". Це означає, що Apple вперше за 18 років припинить випуск нових iPhone з цією клавішею.

Про це пише MacRumors.

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Кнопка "Додому" з'явилася ще у 2007 році разом із першим iPhone, а у 2012 iPhone 5s отримав Touch ID — сканер відбитків пальців. Перехід до Face ID почався з виходом iPhone X у 2017 році, поступово витісняючи фізичну кнопку.

Новий iPhone SE, за чутками, поєднає елементи iPhone 14 та iPhone 16. Очікується, що він матиме 6,1-дюймовий OLED-дисплей, порт USB-C, одинарну 48-мегапіксельну основну камеру та перший модем 5G, розроблений Apple. Також пристрій отримає процесор A18 та 8 ГБ оперативної пам'яті, що дозволить підтримувати функції штучного інтелекту Apple Intelligence.

Чинний iPhone SE зовні нагадує iPhone 8 та використовує застарілі технології, зокрема кнопку "Додому", роз'єм Lightning і товсті рамки навколо дисплея.

Нагадаємо, у 2026 році Apple планує випустити на ринок свій перший складаний iPhone. Дизайном він буде нагадувати Galaxy Z Fold від Samsung, але зі своїми унікальними елементами конструкції.

Також ми писали, що відділ робототехніки Apple створив та показав на відео настільного робота-лампу зі штучним інтелектом. Своїм зовнішнім виглядом він нагадує маскота компанії Pixar.