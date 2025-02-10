Конец эпохи — Apple навсегда уберет кнопку "Домой" с устройств после 18 лет

iPhone с кнопкой "Домой" в руках. Фото: Unsplash

Apple готовится к изменениям в линейке iPhone — компания планирует уже на этой неделе представить новый iPhone SE. Ожидается, что устройство получит полноэкранный дизайн с Face ID, полностью отказавшись от кнопки "Домой". Это означает, что Apple впервые за 18 лет прекратит выпуск новых iPhone с этой клавишей.

Об этом пишет MacRumors.

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Кнопка "Домой" появилась еще в 2007 году вместе с первым iPhone, а в 2012 iPhone 5s получил Touch ID — сканер отпечатков пальцев. Переход к Face ID начался с выходом iPhone X в 2017 году, постепенно вытесняя физическую кнопку.

Новый iPhone SE, по слухам, объединит элементы iPhone 14 и iPhone 16. Ожидается, что он будет иметь 6,1-дюймовый OLED-дисплей, порт USB-C, одинарную 48-мегапиксельную основную камеру и первый модем 5G, разработанный Apple. Также устройство получит процессор A18 и 8 ГБ оперативной памяти, что позволит поддерживать функции искусственного интеллекта Apple Intelligence.

Действующий iPhone SE внешне напоминает iPhone 8 и использует устаревшие технологии, в частности кнопку "Домой", разъем Lightning и толстые рамки вокруг дисплея.

Напомним, в 2026 году Apple планирует выпустить на рынок свой первый складной iPhone. Дизайном он будет напоминать Galaxy Z Fold от Samsung, но со своими уникальными элементами конструкции.

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