Apple существенно обновит модельный ряд — какие 5 новых iPhone появятся в 2025 году

Смартфоны Apple в руках. Фото: Unsplash

Apple продолжает расширять свою линейку смартфонов, и в этом году компания представит сразу пять новых моделей iPhone. О каждой из них уже успели появиться детали в сети.

Об этом пишет 9to5Mac.

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iPhone SE 4

Бюджетный iPhone SE получит существенные обновления — впервые с 2022 года.

Самое большое изменение — отказ от кнопки "Домой" в пользу дисплея, занимающего всю переднюю панель. Новый SE также получит несколько флагманских характеристик iPhone 16, в частности:

Чип A18;

8 ГБ оперативной памяти;

поддержку Apple Intelligence;

основную камеру на 48 МП;

порт USB-C.

Кроме этого, ожидается, что iPhone SE 4 станет первой моделью Apple с собственным 5G-модемом, что сделает его еще более привлекательным бюджетным вариантом.

iPhone 17 Air

Этой осенью Apple выпустит четыре модели iPhone 17. Вместо iPhone Plus компания представит iPhone 17 Air, который станет самой революционной моделью в линейке.

Главный акцент сделан на дизайн — ультратонкий корпус и новый формат дисплея, который расположится между размерами Pro-моделей.

По характеристикам iPhone 17 Air будет похож на базовый iPhone 17, но будет отличаться:

более тонким корпусом;

чипом A19 (не A19 Pro);

8 ГБ оперативной памяти;

собственным 5G-модемом Apple;

дисплеем с высокой частотой обновления.

Ожидается, что эта модель станет одной из самых стильных и оригинальных за последние годы.

iPhone 17 Pro

Несмотря на инновации iPhone 17 Air, Apple не забыла о Pro-модели.

iPhone 17 Pro сохранит дисплей 6,3 дюйма, как у 16 Pro, но получит некоторые изменения:

новый корпус — алюминий вместо титана;

обновленный дизайн камеры — больший прямоугольный модуль;

мощный A19 Pro;

12 ГБ оперативной памяти — рекорд для iPhone;

5G-модем Qualcomm.

Apple также улучшит селфи-камеру — вся серия iPhone 17 получит фронтальную камеру на 24 МП вместо 12 МП.

iPhone 17 Pro Max

Как всегда, Pro Max получит все преимущества iPhone 17 Pro, но с бонусами, такими как больший аккумулятор.

Главная интрига — меньший Dynamic Island. Есть предположение, что это намек на встроенный в дисплей Face ID, хотя другие источники опровергают эту информацию.

Также возможны эксклюзивные преимущества в камере, но пока об этом нет конкретных слухов.

iPhone 17

Завершает линейку базовая версия iPhone 17.

iPhone 16 стал одним из лучших базовых iPhone за последние годы, и преемник имеет все шансы повторить успех. Ожидаемые характеристики следующие:

фронтальная камера 24 МП;

чип A19;

8 ГБ оперативной памяти;

дисплей 6,1 дюйма, как у iPhone 16.

Учитывая конкуренцию в пределах линейки (особенно с iPhone 17 Air и SE 4), Apple придется сделать базовую модель еще более привлекательной.

Напомним, Apple объявит о новом бюджетном смартфоне iPhone SE уже на этой неделе. Ранее ожидалось, что новинку представят в марте или апреле.

Также мы писали, что в Apple активно занимаются разработкой первого складного iPhone. Форматом он будет напоминать Samsung Galaxy Z Fold, а появиться новинка может уже в сентябре 2026 года.