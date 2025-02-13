Как отличить настоящий iPhone от подделки — несколько способов проверить свой

iPhone и коробка от него вместе с аксессуарами на столе. Фото: Unsplash

Мошеннические iPhone становятся все более распространенными, особенно с приближением праздников, таких как День влюбленных, поэтому важно проверять упаковку, серийный номер и IMEI, а также обращать внимание на качество изготовления. Обычно покупка в авторизованных точках гарантирует подлинность устройства, однако иногда все равно можно встретить подделку.

О том, как проверить подлинность iPhone, пишет The Times of India.

Читайте также:

Как проверить, является ли ваш iPhone настоящим

Проверьте упаковку и аксессуары

Apple известна своей безупречной упаковкой. Стоит обратить внимание на такие вещи:

качество коробки — оригинальные коробки iPhone прочные, с высококачественными изображениями и точным текстом. В поддельных коробках часто плохое печатное качество или упаковка распадается;

аксессуары — настоящие аксессуары, такие как зарядные кабели, соответствуют стандартам Apple. Поддельные могут быть легче, плохо изготовленными или без маркировки "Designed by Apple".

Сравните упаковку и аксессуары с оригинальным продуктом, если у вас есть такой.

Проверьте серийный номер и IMEI

У каждого iPhone есть уникальный серийный номер и IMEI, которые могут подтвердить его подлинность:

найдите серийный номер — перейдите в "Настройки" — "Общие" — "Об устройстве", чтобы найти серийный номер;

проверьте на сайте Apple — введите серийный номер на странице проверки покрытия Apple, чтобы увидеть модель устройства, статус гарантии и другие детали;

проверьте IMEI — наберите *#06# на своем iPhone, чтобы увидеть номер IMEI. Сверьте его с IMEI на коробке и лотке SIM-карты. Все числа должны совпадать. Если числа не совпадают или сайт Apple выдает ошибку, вероятно, это поддельный продукт.

Осмотрите качество изготовления

Продукты Apple известны своим премиальным качеством изготовления. Используйте эти проверки:

ощущение и обработка — настоящий iPhone ощущается прочным, без зазоров или расшатанных частей. Кнопки должны легко нажиматься, а логотип Apple на задней части должен быть точно выровненным и гладким;

дизайн — проверьте размер экрана, вес и толщину. Они должны соответствовать спецификациям модели, которую вы приобрели;

лоток SIM-карты — выньте лоток SIM-карты и проверьте наличие видимых дефектов. В поддельных моделях часто можно увидеть шероховатые края или дефекты.

Можно использовать лупу для более тщательного осмотра логотипов и деталей изготовления.

Проверьте программное обеспечение и функции, характерные для iOS

Как ни странно, один из самых простых способов выявить подделку — проверить программное обеспечение. Оригинальные iPhone работают на базе операционной системы iOS. Вы можете проверить версию программного обеспечения, перейдя в "Настройки" — "Общие" — "Обновление программного обеспечения", чтобы убедиться, что это настоящая iOS.

Мошенники, которые занимаются подделкой, научились маскировать Android под iOS. Они используют интерфейс, похожий на "яблочную" систему. Однако часто они забывают, что iPhone поддерживает функции, которых нет в устройствах на Android. Например, Siri, которую можно проверить, сказав "Привет, Siri" или же зажав кнопку питания. Если голосовой ассистент не активируется, вполне вероятно, что устройство может быть поддельным.

Напомним, Apple наконец-то разрешила пользователям переносить свои цифровые покупки с одного Apple ID на другой. Функция станет особенно полезной для тех, кто имеет несколько учетных записей.

Также мы писали, что в 2025 году Apple планирует значительно расширить свою линейку смартфонов. В этом году компания представит как минимум пять новых iPhone, информация о которых уже появилась в сети.