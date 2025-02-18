Як швидко видалити всі старі скриншоти за допомогою команд на iPhone — посібник

Смартфон iPhone в руках. Фото: Unsplash

Більшість з нас робить десятки скриншотів, які з часом можуть стати непотрібними. Видаляти сотні з них вручну може бути виснажливо, тому можна створити спеціальну команду для iPhone, щоб очищати їх майже миттєво.

Про це розповідає MakeUseOf.

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Як використовувати додаток "Команди" для одночасного видалення всіх скриншотів

Застосування команд може бути дещо складним, особливо якщо ви з ними раніше не працювали. Однак, як тільки ви зрозумієте, як все працює, відкриється цілий світ автоматизації. Одна з команд дає можливість легко видаляти скриншоти без необхідності вручну знаходити їх у додатку "Фотографії". Це величезна економія часу.

Щоб створити команду, яка дозволяє швидко видаляти скриншоти:

Відкрийте додаток "Команди" на вашому iPhone. Якщо ви не можете його знайти, завантажте його з App Store.

У додатку натисніть значок "+" в правому верхньому куті.

У меню дій прокрутіть вниз і виберіть "Фотографії" — "Знайти фотографії".

Натисніть опцію "Додати фільтр", виберіть "Альбом" і оберіть "Знімок екрана".

Тепер пошукайте "Видалити фотографії" в полі дій і виберіть його.

Дайте команді назву, наприклад, "Видалити скриншоти", і натисніть "Готово" в правому верхньому куті.

Після налаштування ви можете запустити цю команду у будь-який час, щоб видалити всі свої скриншоти. Можна робити це раз на місяць, але все залежить від того, як часто і скільки знімків екрана ви робите.

Ви можете швидко запустити будь-яку команду, додавши її на домашній екран або попросивши Siri запустити її, сказавши: "Привіт, Siri, запусти Видалити скриншоти".

Налаштування дозволів для додатка "Команди" для масового видалення

За замовчуванням додаток "Команди" на iPhone не може масово видаляти або поширювати контент. Тому, якщо у вас сотні чи навіть тисячі скриншотів, запуск команди може призвести до помилки.

На щастя, є просте рішення. Все, що вам потрібно зробити, це надати додатку "Команди" необхідні дозволи для масового видалення контенту.

Відкрийте додаток "Налаштування" на вашому iPhone та прокрутіть вниз до пункту "Програми".

Знайдіть "Команди" у списку та натисніть на нього.

Натисніть "Додатково" та увімкніть "Дозволити видалення великих обсягів даних".

Тепер, з налаштованими параметрами, ви зможете видаляти всі старі скриншоти всього одним дотиком. Оскільки деякі iPhone мають лише 128 ГБ пам'яті, це допоможе ефективно управляти нею, звільняючи великі обсяги пам'яті завдяки видаленню старих знімків екрана.

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