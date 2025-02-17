Telegram для iPhone — як розв'язати проблему з перегрівом після останнього оновлення

Смартфон із відкритим застосунком Telegram в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Після останнього оновлення Telegram для iPhone користувачі почали масово скаржитися на проблеми з роботою месенджера. Зокрема, програма значно навантажує процесор і швидко розряджає акумулятор.

Про це пише ITsider.

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13 лютого було випущено оновлення з новим відеоплеєром, яке одразу викликало негативні відгуки серед власників пристроїв Apple. Вони помітили, що месенджер спричиняє перегрів смартфонів, а за пів години активного використання заряд батареї зменшується на 30%.

Користувачі також повідомляють про проблеми з відеоповідомленнями та анімованими емодзі. Ці скарги можна знайти в численних відгуках в App Store.

Як тимчасове вирішення, розробники пропонують вимкнути автоматичне завантаження медіафайлів.

Як вимкнути автоматичне завантаження відео в Telegram на iPhone. Фото: скриншот

Це налаштування можна знайти в розділі "Дані та пам'ять" у меню "Через мобільну мережу/Через Wi-Fi".

Нагадаємо, в месенджері Telegram постійно впроваджуються нові можливості, які додають комфорту у спілкуванні користувачів. Існують деякі функції, які можуть значно покращити досвід користування застосунком, але про них знають не всі.

Також ми писали, що Telegram пропонує розширені можливості разом із підпискою Premium. Користувачі отримають нові функції, які будуть особливо корисні тим, хто планує працювати з компаніями або є власниками медіа.