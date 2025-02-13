Telegram отримав потужне оновлення — що нового у месенджері

Смартфон з відкритим застосунком Telegram в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

В Telegram з'явилися нові можливості, які зроблять використання месенджера ще зручнішим. Тепер можна шукати наліпки за допомогою штучного інтелекту, копіювати посилання на конкретний момент у відео, встановлювати обкладинки для відеозаписів, залишати зіркові реакції від імені каналів, переглядати список схожих ботів та багато іншого.

Про це йдеться в офіційному блозі Telegram.

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Пошук наліпок за допомогою ШІ

У грудні Telegram представив пошук наліпок та емодзі за допомогою штучного інтелекту, що дозволило швидко знаходити необхідні зображення серед 40 000 варіантів з офіційних наборів.

З новим оновленням пошук тепер охоплює мільйони наліпок та емодзі, які завантажили користувачі. Просто введіть запит — наприклад, "задумлива мавпа" або "космічний пес" — і Telegram миттєво підбере відповідні результати. Функція працює 29 мовами.

Кожен користувач може створювати власні наліпки та емодзі, використовуючи вбудований редактор.

Посилання на конкретний момент у відео

З 2019 року Telegram дозволяє відмічати певний момент у відео, додаючи часову позначку (наприклад, 1:38) у підписі або відповіді.

Тепер можна ділитися прямими посиланнями на конкретний момент відеозапису в чатах Telegram або інших платформах. При натисканні таке відео відкриється і відтвориться з потрібного місця.

Щоб отримати посилання, натисніть на значок "Поділитися" у відеоплеєрі та поставте галочку для вибору поточного моменту відтворення.

Обкладинки для відео в каналах

Тепер автори каналів можуть встановлювати обкладинки для відеозаписів, як це вже було реалізовано для відеоісторій. У редакторі можна вибрати будь-який кадр як обкладинку, а також додати текст, наліпки, емодзі та інші елементи для кращого оформлення.

Щоб встановити обкладинку, відкрийте відео у редакторі, натисніть на три крапки у верхньому кутку та виберіть "Змінити обкладинку".

Відтворення відео з місця зупинки

Новий відеоплеєр у Telegram автоматично запам'ятовує, де користувач зупинив перегляд. Якщо відірватися від перегляду, можна повернутися і продовжити дивитися з того ж моменту.

Крім того, всі відео підтримують режим "картинка в картинці", що дозволяє одночасно дивитися запис і відповідати на повідомлення або переглядати інші чати.

Зіркові реакції від імені каналів

Користувачі можуть підтримувати авторів контенту зірковими реакціями. Тепер такі реакції можна залишати від імені своїх каналів. Це допомагає зберегти анонімність і водночас сприяє просуванню каналів у рейтингу лідерів.

Також залишається можливість відправити реакцію в анонімному режимі, щоб ім'я користувача не відображалося у рейтингах.

Схожі боти

У профілях ботів з'явився список схожих сервісів, аналогічно до функції рекомендацій каналів. Тепер можна легко знаходити інші популярні мініпрограми, ігри та корисні інструменти.

Це вже третє оновлення Telegram у цьому році, а розробники обіцяють ще більше нововведень у найближчому майбутньому.

Нагадаємо, користувачі можуть отримати розширені функції месенджера Telegram, якщо оформлять підписку Premium. Вона стане корисною тим, хто працює з компаніями, є власником медіа та просто зацікавлений в отриманні розширених можливостей.

Також ми писали, що очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, хто є автором відомого Telegram-каналу "Николаевский Ванек". Як стверджує Кім, це справжня людина, на ім'я Іван, який є справжнім патріотом.