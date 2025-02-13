Telegram получил мощное обновление — что нового в мессенджере

Смартфон с открытым приложением Telegram в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В Telegram появились новые возможности, которые сделают использование мессенджера еще удобнее. Теперь можно искать стикеры с помощью искусственного интеллекта, копировать ссылки на конкретный момент в видео, устанавливать обложки для видеозаписей, оставлять звездные реакции от имени каналов, просматривать список похожих ботов и многое другое.

Об этом говорится в официальном блоге Telegram.

Читайте также:

Поиск стикеров с помощью ИИ

В декабре Telegram представил поиск стикеров и эмодзи с помощью искусственного интеллекта, что позволило быстро находить необходимые изображения среди 40 000 вариантов из официальных наборов.

С новым обновлением поиск теперь охватывает миллионы стикеров и эмодзи, которые загрузили пользователи. Просто введите запрос — например, "задумчивая обезьяна" или "космический пес" — и Telegram мгновенно подберет соответствующие результаты. Функция работает на 29 языках.

Каждый пользователь может создавать собственные стикеры и эмодзи, используя встроенный редактор.

Ссылка на конкретный момент в видео

С 2019 года Telegram позволяет отмечать определенный момент в видео, добавляя временную отметку (например, 1:38) в подписи или ответе.

Теперь можно делиться прямыми ссылками на конкретный момент видеозаписи в чатах Telegram или других платформах. При нажатии такое видео откроется и воспроизведется с нужного места.

Чтобы получить ссылку, нажмите на значок "Поделиться" в видеоплеере и поставьте галочку для выбора текущего момента воспроизведения.

Обложки для видео в каналах

Теперь авторы каналов могут устанавливать обложки для видеозаписей, как это уже было реализовано для видеоисторий. В редакторе можно выбрать любой кадр в качестве обложки, а также добавить текст, стикеры, эмодзи и другие элементы для лучшего оформления.

Чтобы установить обложку, откройте видео в редакторе, нажмите на три точки в верхнем углу и выберите "Изменить обложку".

Воспроизведение видео с места остановки

Новый видеоплеер в Telegram автоматически запоминает, где пользователь остановил просмотр. Если оторваться от просмотра, можно вернуться и продолжить смотреть с того же момента.

Кроме того, все видео поддерживают режим "картинка в картинке", что позволяет одновременно смотреть запись и отвечать на сообщения или просматривать другие чаты.

Звездные реакции от имени каналов

Пользователи могут поддерживать авторов контента звездными реакциями. Теперь такие реакции можно оставлять от имени своих каналов. Это помогает сохранить анонимность и одновременно способствует продвижению каналов в рейтинге лидеров.

Также остается возможность отправить реакцию в анонимном режиме, чтобы имя пользователя не отображалось в рейтингах.

Похожие боты

В профилях ботов появился список похожих сервисов, аналогично функции рекомендаций каналов. Теперь можно легко находить другие популярные мини-приложения, игры и полезные инструменты.

Это уже третье обновление Telegram в этом году, а разработчики обещают еще больше нововведений в ближайшем будущем.

Напомним, пользователи могут получить расширенные функции мессенджера Telegram, если оформят подписку Premium. Она станет полезной тем, кто работает с компаниями, является владельцем медиа и просто заинтересован в получении расширенных возможностей.

Также мы писали, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, кто является автором известного Telegram-канала "Николаевский Ванек". Как утверждает Ким, это настоящий человек, по имени Иван, который является настоящим патриотом.