Секретні функції Telegram — 7 хитрощів, про які ви могли не знати

Ноутбук з Telegram. Фото: Unsplash

Розробники Telegram постійно впроваджують нові можливості, які дозволяють користувачам спілкуватися ще зручніше та простіше. Проте не всі знають про деякі функції, які можуть покращити досвід користування месенджером.

Сайт Новини.LIVE розповідає про функції, які зроблять спілкування в Telegram зручнішим.

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Трансляція місцеперебування

Замість того, щоб постійно намагатися пояснювати де ви знаходитеся, можна використовувати функцію трансляції геопозиції.

Для цього в діалозі потрібно вибрати "Прикріпити" та натиснути "Геопозиція". З ПК-версії додатка можна вибрати конкретне місце на карті, а зі смартфона можна транслювати своє фактичне місцеперебування протягом певного часу.

Секретні чати

Якщо ви прихильник приватного спілкування, то в Telegram передбачена можливість створювати секретні чати. Вони не залишають слідів на серверах месенджера, не дозволяють пересилати інформацію та мають функцію самознищення.

Для цього потрібно відкрити чат зі співрозмовником, натиснути на його фото, торкнутися кнопки "Ще" та вибрати "Розпочати секретний чат".

Закріплені чати

Ті, хто має багато десятків чатів, з часом можуть губитися серед них. Цього можна уникнути, якщо закріпити важливі діалоги вгорі списку.

Зі смартфона для цього потрібно затримали палець на чаті та вибрати "Закріпити".

З комп'ютера потрібно натиснути правою кнопкою миші на чат та вибрати "Закріпити".

Використання хештегів

Для швидкого пошуку інформації у повідомленнях в чатах можна додавати хештеги.

Наприклад, у робочому чаті можна виділити теми "#Графік" або "#Задачі", що суттєво спростить навігацію.

Беззвучний режим

Якщо вам потрібно відправити якусь інформацію співрозмовнику, але вже пізній час і не хочеться його розбудити, можна відправити повідомлення з вимкненим сповіщенням.

Для цього потрібно утримувати кнопку відправлення, а потім вибрати "Відправити без звуку".

Відтерміновані повідомлення

Якщо ви хочете привітати когось зі списку контактів з важливими, але боїтеся забути про них, можна заздалегідь підготувати повідомлення та надіслати його у зазначену дату.

Для цього потрібно набрати текст повідомлення в чаті, утримати кнопку відправлення та вибрати "Надіслати пізніше".

Індивідуальне оформлення чатів

Кожен чат може мати унікальний вигляд. Користувачі можуть налаштовувати фони та звуки оповіщень для кожного контакту. Для цього потрібно перейти до налаштувань, вибрати "Повідомлення і звук", а там вибрати потрібні чати.

Нагадаємо, шахраї придумали новий метод, за допомогою якого вони можуть отримати доступ до облікових записів користувачів Telegram. Зокрема, це стосується повідомлень про "подарунки" у вигляді доступу до функцій, які є платними.

Також ми писали, що в Telegram з'явився офіційний чат-бот Transparency Reports. В ньому користувачі можуть отримати доступ до звітів про прозорість платформи.