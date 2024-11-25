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Лучшие функции Telegram, которые использует не каждый — список

25 ноября 2024 12:27
Владимир Мололкин - редактор
Секретные функции Telegram — 7 хитростей, о которых вы могли не знать
Ноутбук с Telegram. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Разработчики Telegram постоянно внедряют новые возможности, позволяющие пользователям общаться удобнее и проще. Однако не все знают о некоторых функциях, которые могут улучшить опыт использования мессенджера.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о функциях, которые сделают общение в Telegram более удобным.

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Трансляция местопребывания

Вместо того чтобы постоянно пытаться объяснять, где вы находитесь, можно использовать функцию трансляции геопозиции.

Для этого в диалоге нужно выбрать "Прикрепить" и нажать "Геопозиция". С ПК-версии приложения можно выбрать конкретное место на карте, а со смартфона можно транслировать свое фактическое местонахождение в течение определенного времени.

Секретные чаты

Если вы поклонник частного общения, то в Telegram предусмотрена возможность создавать секретные чаты. Они не оставляют следов на серверах мессенджера, не позволяют пересылать информацию и обладают функцией самоуничтожения.

Для этого нужно открыть чат с собеседником, нажать на его фото, коснуться кнопки "Еще" и выбрать "Начать секретный чат".

Закрепленные чаты

Те, у кого много десятков чатов, со временем могут теряться среди них. Этого можно избежать, если закрепить важные диалоги вверху списка.

Со смартфона для этого нужно задержать палец на чате и выбрать "Закрепить".

С компьютера нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на чате и выбрать "Закрепить".

Использование хештегов

Для быстрого поиска информации в сообщениях в чате можно добавлять хештеги.

Например, в рабочем чате можно выделить темы "#График" или "#Задачи", что существенно упростит навигацию.

Беззвучный режим

Если вам нужно отправить какую-либо информацию собеседнику, но уже позднее время и не хочется его разбудить, можно отправить сообщение с выключенным оповещением.

Для этого нужно удерживать кнопку отправки, а затем выбрать "Отправить без звука".

Отсроченные сообщения

Если вы хотите поздравить кого-нибудь из списка контактов с важными событиями, но боитесь забыть о них, можно заранее подготовить сообщение и отправить его в указанную дату.

Для этого нужно набрать текст сообщения в чате, удержать кнопку отправки и выбрать "Отправить позже".

Индивидуальное оформление чатов

Каждый чат может выглядеть уникально. Пользователи могут настроить фоны и звуки уведомлений для каждого контакта. Для этого нужно перейти к настройкам, выбрать "Сообщения и звук", а там выбрать нужные чаты.

Напомним, мошенники придумали новый метод, с помощью которого они могут получить доступ к аккаунтам пользователей Telegram. В частности, это касается сообщений о "подарках" в виде доступа к платным функциям.

Также мы писали, что в Telegram появился официальный чат-бот Transparency Reports. В нем пользователи могут получить доступ к отчетам о прозрачности платформы.

Telegram связь технологии смартфон сообщения Павел Дуров

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13:46 В УАФ наказали за взятку — сколько взял подчиненный Шевченко

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Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

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