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Розширені функції Telegram Premium — яка ціна та кому потрібні

24 листопада 2024 10:14
Володимир Мололкін - редактор
Вартість підписки на Telegram Premium — які функції та чи варта 115 грн
Застосунок Telegram на смартфоні. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Володимир Мололкін - редактор

Telegram Premium є необов'язковим форматом підписки, який надає користувачам доступ до розширених функцій месенджера. Вона більше знадобиться тим, хто планує працювати з компаніями, є власниками медіа та зацікавлені у розширених можливостях додатка.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яка ціна на підписку Telegram Premium чи варта вона покупки.

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Що дає підписка на Telegram Premium

Зараз підписка надає доступ до 16 ексклюзивних функцій. Основні з них:

  • надсилання файлів розміром до 4 Гб;
  • швидке завантаження фото та відео;
  • збільшені ліміти під час роботи з каналами та чатами;
  • підписники можуть написати вдвічі більше біо та додати до нього посилання;
  • функція перетворення голосу в текст;
  • розширені інструменти керування чатами;
  • унікальні наліпки та реакції;
  • відсутність реклами у каналах;
  • анімовані аватарки;
  • емодзі у профілі;
  • автоматичний переклад;
  • краща організація та брендинг;
  • розширені можливості комунікації;
  • краща аналітика;
  • преміальні можливості для каналів.

Скільки коштує Telegram Premium

Для користувачів з України вартість підписки становить 114,99 грн на місяць. Якщо ж придбати одразу річну підписку за 879,99 грн, то економія становитиме 36%, тоді вартість місячної підписки буде 73,33 грн на місяць.

Стоимость подписки на Telegram Premium
Вартість підписки на Telegram Premium в Україні. Фото: скриншот

Кінцева вартість підписки залежить від комісії за транзакцію, місцевих податків та інших зборів, які не залежать від розробників.

Telegram визначає гроші та валюту за телефонним кодом країни або налаштуваннями акаунта Google або Apple. Всі наступні платежі будуть розраховані в гривні, якщо ви здійснили перший платіж у ній.

Чи варто покупати підписку Telegram Premium

За словами розробників, базова версія Telegram завжди залишатиметься безплатною для користувачів з початковим набором функцій.

Підписка може значно розширити можливості месенджера, якщо ви активно користуєтеся додатком для роботи чи розваг завдяки більшим лімітам. Також розширений функціонал дозволить зробити месенджер зручнішим та персоналізованим.

Попри це, для звичайних користувачів, які не мають потреби у великих обсягах файлів та персоналізації, підписка може стати зайвою. Водночас вартість може здатися високою, якщо не користуватися всіма доступними можливостями.

Тому Telegram Premium стане чудовим вибором для роботи, обміну великими файлами чи ведення великої кількості чатів. До того ж якщо ви є власником великого каналу, то інструменти аналітики будуть не зайвими.

Нагадаємо, Володимира Зеленського турбує анонімність деяких Telegram-каналів, що заявив радник з комунікацій Президента України Дмитро Литвин. Він підкреслив, що вони можуть бути використані для дезінформації щодо України.

Також ми писали, що Ольга Герасим’юк, голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, заявила, що повна заборона Telegram в Україні не планується. Водночас продовжують шукати способи контролювати його роботу.

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