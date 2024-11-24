Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Расширенные функции Telegram Premium — какая цена и кому нужны arrow

Расширенные функции Telegram Premium — какая цена и кому нужны

24 ноября 2024 10:14
Владимир Мололкин - редактор
Стоимость подписки на Telegram Premium — какие функции и стоит ли 115 грн
Приложение Telegram на смартфоне. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Владимир Мололкин - редактор

Telegram Premium является необязательным форматом подписки, который предоставляет пользователям доступ к расширенным функциям мессенджера. Она больше понадобится тем, кто планирует работать с компаниями, являются владельцами медиа или заинтересованы в расширенных возможностях приложения.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какая цена на подписку Telegram Premium и стоит ли она покупки.

Читайте также:

Что дает подписка на Telegram Premium

Сейчас подписка предоставляет доступ к 16 эксклюзивным функциям. Основные из них:

  • отправка файлов размером до 4 Гб;
  • быстрая загрузка фото и видео;
  • увеличены лимиты при работе с каналами и чатами;
  • подписчики могут написать вдвое больше био и добавить к нему ссылку;
  • функция преобразования голоса в текст;
  • расширенные инструменты управления чатами;
  • уникальные наклейки и реакции;
  • отсутствие рекламы в каналах;
  • анимированные аватарки;
  • эмодзы в профиле;
  • автоматический перевод;
  • лучшая организация и брендинг;
  • расширенные возможности коммуникации;
  • лучшая аналитика;
  • премиальные возможности для каналов

Сколько стоит Telegram Premium

Для пользователей из Украины стоимость подписки составляет 114,99 грн в месяц. Если же приобрести сразу годовую подписку за 879,99 грн, то экономия составит 36%, тогда стоимость месячной подписки будет 73,33 грн в месяц.

Стоимость подписки на Telegram Premium
Стоимость подписки на Telegram Premium в Украине. Фото: скриншот

Конечная стоимость подписки зависит от комиссии за транзакцию, местных налогов и других сборов, не зависящих от разработчиков.

Telegram определяет деньги и валюту по телефонному коду страны или настройкам аккаунта Google или Apple. Все последующие платежи будут рассчитаны в гривне, если вы совершили первый платеж ею.

Стоит ли покупать подписку Telegram Premium

По словам разработчиков, базовая версия Telegram будет всегда оставаться бесплатной для пользователей с начальным набором функций.

Подписка может значительно расширить возможности мессенджера, если вы активно используете приложение для работы или развлечений благодаря большим лимитам. Также расширенный функционал позволит сделать мессенджер более удобным и персонализированным.

Несмотря на это, для обычных пользователей, не требующих больших объемов файлов и персонализации, подписка может стать лишней. В то же время, стоимость может показаться высокой, если не пользоваться всеми доступными возможностями.

Поэтому Telegram Premium станет отличным выбором для работы, обмена большими файлами или ведения большого количества чатов. К тому же если вы являетесь владельцем большого канала, то инструменты аналитики будут не лишними.

Напомним, Владимира Зеленского беспокоит анонимность некоторых Telegram-каналов, что заявил советник по коммуникациям Президента Украины Дмитрий Литвин. Он подчеркнул, что они могут быть использованы для дезинформации в Украине.

Также мы писали, что Ольга Герасимьюк, глава Национального совета по телевидению и радиовещанию, заявила, что полный запрет Telegram в Украине не планируется. В то же время, продолжают искать способы контролировать его работу.

деньги Telegram покупки сообщения Павел Дуров

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:48 Россия сократила присутствие в Черном море — что известно

11:35 В ЦПД опровергли фейк о выезде дипломатов из Украины

11:25 Стрельба в гостинице в Киеве — полиция задержала стрелка

11:22 Стало известно, кто досрочно стал чемпионом Формулы-1

11:19 В Украине обновили графики отключений света — что известно

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

11:10 Турция сорвала планы России захватить Одессу и Николаев

11:08 В Курской области ВСУ поразили комплекс "С-400" российской армии

10:55 Писториус раскрыл, сколько оружия производит РФ за три месяца

10:45 В ДТЭК обновили графики отключения света сегодня на Одесчине

10:27 В Кривом Роге из-за мобилизации под угрозой отопительный сезон

11:48 Россия сократила присутствие в Черном море — что известно

11:35 В ЦПД опровергли фейк о выезде дипломатов из Украины

11:25 Стрельба в гостинице в Киеве — полиция задержала стрелка

11:22 Стало известно, кто досрочно стал чемпионом Формулы-1

11:19 В Украине обновили графики отключений света — что известно

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

11:10 Турция сорвала планы России захватить Одессу и Николаев

11:08 В Курской области ВСУ поразили комплекс "С-400" российской армии

10:55 Писториус раскрыл, сколько оружия производит РФ за три месяца

10:45 В ДТЭК обновили графики отключения света сегодня на Одесчине

10:27 В Кривом Роге из-за мобилизации под угрозой отопительный сезон

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Text

13:17 Ракеты РФ могут вызывать онкологические заболевания, — эксперт

22 ноября 2024
Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Text

08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету