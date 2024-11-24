Стоимость подписки на Telegram Premium — какие функции и стоит ли 115 грн

Приложение Telegram на смартфоне. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Telegram Premium является необязательным форматом подписки, который предоставляет пользователям доступ к расширенным функциям мессенджера. Она больше понадобится тем, кто планирует работать с компаниями, являются владельцами медиа или заинтересованы в расширенных возможностях приложения.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какая цена на подписку Telegram Premium и стоит ли она покупки.

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Что дает подписка на Telegram Premium

Сейчас подписка предоставляет доступ к 16 эксклюзивным функциям. Основные из них:

отправка файлов размером до 4 Гб;

быстрая загрузка фото и видео;

увеличены лимиты при работе с каналами и чатами;

подписчики могут написать вдвое больше био и добавить к нему ссылку;

функция преобразования голоса в текст;

расширенные инструменты управления чатами;

уникальные наклейки и реакции;

отсутствие рекламы в каналах;

анимированные аватарки;

эмодзы в профиле;

автоматический перевод;

лучшая организация и брендинг;

расширенные возможности коммуникации;

лучшая аналитика;

премиальные возможности для каналов

Сколько стоит Telegram Premium

Для пользователей из Украины стоимость подписки составляет 114,99 грн в месяц. Если же приобрести сразу годовую подписку за 879,99 грн, то экономия составит 36%, тогда стоимость месячной подписки будет 73,33 грн в месяц.

Стоимость подписки на Telegram Premium в Украине. Фото: скриншот

Конечная стоимость подписки зависит от комиссии за транзакцию, местных налогов и других сборов, не зависящих от разработчиков.

Telegram определяет деньги и валюту по телефонному коду страны или настройкам аккаунта Google или Apple. Все последующие платежи будут рассчитаны в гривне, если вы совершили первый платеж ею.

Стоит ли покупать подписку Telegram Premium

По словам разработчиков, базовая версия Telegram будет всегда оставаться бесплатной для пользователей с начальным набором функций.

Подписка может значительно расширить возможности мессенджера, если вы активно используете приложение для работы или развлечений благодаря большим лимитам. Также расширенный функционал позволит сделать мессенджер более удобным и персонализированным.

Несмотря на это, для обычных пользователей, не требующих больших объемов файлов и персонализации, подписка может стать лишней. В то же время, стоимость может показаться высокой, если не пользоваться всеми доступными возможностями.

Поэтому Telegram Premium станет отличным выбором для работы, обмена большими файлами или ведения большого количества чатов. К тому же если вы являетесь владельцем большого канала, то инструменты аналитики будут не лишними.

Напомним, Владимира Зеленского беспокоит анонимность некоторых Telegram-каналов, что заявил советник по коммуникациям Президента Украины Дмитрий Литвин. Он подчеркнул, что они могут быть использованы для дезинформации в Украине.

Также мы писали, что Ольга Герасимьюк, глава Национального совета по телевидению и радиовещанию, заявила, что полный запрет Telegram в Украине не планируется. В то же время, продолжают искать способы контролировать его работу.