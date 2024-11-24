Стоимость подписки на Telegram Premium — какие функции и стоит ли 115 грн

Расширенные функции Telegram Premium — какая цена и кому нужны
Telegram Premium является необязательным форматом подписки, который предоставляет пользователям доступ к расширенным функциям мессенджера. Она больше понадобится тем, кто планирует работать с компаниями, являются владельцами медиа или заинтересованы в расширенных возможностях приложения.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какая цена на подписку Telegram Premium и стоит ли она покупки.
Что дает подписка на Telegram Premium
Сейчас подписка предоставляет доступ к 16 эксклюзивным функциям. Основные из них:
- отправка файлов размером до 4 Гб;
- быстрая загрузка фото и видео;
- увеличены лимиты при работе с каналами и чатами;
- подписчики могут написать вдвое больше био и добавить к нему ссылку;
- функция преобразования голоса в текст;
- расширенные инструменты управления чатами;
- уникальные наклейки и реакции;
- отсутствие рекламы в каналах;
- анимированные аватарки;
- эмодзы в профиле;
- автоматический перевод;
- лучшая организация и брендинг;
- расширенные возможности коммуникации;
- лучшая аналитика;
- премиальные возможности для каналов
Сколько стоит Telegram Premium
Для пользователей из Украины стоимость подписки составляет 114,99 грн в месяц. Если же приобрести сразу годовую подписку за 879,99 грн, то экономия составит 36%, тогда стоимость месячной подписки будет 73,33 грн в месяц.
Конечная стоимость подписки зависит от комиссии за транзакцию, местных налогов и других сборов, не зависящих от разработчиков.
Telegram определяет деньги и валюту по телефонному коду страны или настройкам аккаунта Google или Apple. Все последующие платежи будут рассчитаны в гривне, если вы совершили первый платеж ею.
Стоит ли покупать подписку Telegram Premium
По словам разработчиков, базовая версия Telegram будет всегда оставаться бесплатной для пользователей с начальным набором функций.
Подписка может значительно расширить возможности мессенджера, если вы активно используете приложение для работы или развлечений благодаря большим лимитам. Также расширенный функционал позволит сделать мессенджер более удобным и персонализированным.
Несмотря на это, для обычных пользователей, не требующих больших объемов файлов и персонализации, подписка может стать лишней. В то же время, стоимость может показаться высокой, если не пользоваться всеми доступными возможностями.
Поэтому Telegram Premium станет отличным выбором для работы, обмена большими файлами или ведения большого количества чатов. К тому же если вы являетесь владельцем большого канала, то инструменты аналитики будут не лишними.
Напомним, Владимира Зеленского беспокоит анонимность некоторых Telegram-каналов, что заявил советник по коммуникациям Президента Украины Дмитрий Литвин. Он подчеркнул, что они могут быть использованы для дезинформации в Украине.
Также мы писали, что Ольга Герасимьюк, глава Национального совета по телевидению и радиовещанию, заявила, что полный запрет Telegram в Украине не планируется. В то же время, продолжают искать способы контролировать его работу.
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