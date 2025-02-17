Telegram для iPhone — как решить проблему с перегревом после последнего обновления

Смартфон с открытым приложением Telegram в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

После последнего обновления Telegram для iPhone пользователи начали массово жаловаться на проблемы с работой мессенджера. В частности, программа значительно нагружает процессор и быстро разряжает аккумулятор.

Об этом пишет ITsider.

Читайте также:

Как вернуть стабильную работу Telegram на iPhone

13 февраля было выпущено обновление с новым видеоплеером, которое сразу вызвало негативные отзывы среди владельцев устройств Apple. Они заметили, что мессенджер вызывает перегрев смартфонов, а за полчаса активного использования заряд батареи уменьшается на 30%.

Пользователи также сообщают о проблемах с видеосообщениями и анимированными эмодзи. Эти жалобы можно найти в многочисленных отзывах в App Store.

В качестве временного решения, разработчики предлагают отключить автоматическую загрузку медиафайлов.

Как отключить автоматическую загрузку видео в Telegram на iPhone. Фото: скриншот

Эту настройку можно найти в разделе "Данные и память" в меню "Через мобильную сеть/Через Wi-Fi".

Напомним, в мессенджере Telegram постоянно внедряются новые возможности, которые добавляют комфорта в общении пользователей. Существуют некоторые функции, которые могут значительно улучшить опыт пользования приложением, но о них знают не все.

Также мы писали, что Telegram предлагает расширенные возможности вместе с подпиской Premium. Пользователи получат новые функции, которые будут особенно полезны тем, кто планирует работать с компаниями или является владельцами медиа.