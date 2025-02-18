Как быстро удалить все старые скриншоты с помощью команд на iPhone — руководство

Смартфон iPhone в руках. Фото: Unsplash

Большинство из нас делает десятки скриншотов, которые со временем могут стать ненужными. Удалять сотни из них вручную может быть утомительно, поэтому можно создать специальную команду для iPhone, чтобы очищать их почти мгновенно.

Об этом рассказывает MakeUseOf.

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Как использовать приложение "Команды" для одновременного удаления всех скриншотов

Применение команд может быть несколько сложным, особенно если вы с ними раньше не работали. Однако, как только вы поймете, как все работает, откроется целый мир автоматизации. Одна из команд дает возможность легко удалять скриншоты без необходимости вручную находить их в приложении "Фотографии". Это огромная экономия времени.

Чтобы создать команду, которая позволяет быстро удалять скриншоты:

Откройте приложение "Команды" на вашем iPhone. Если вы не можете его найти, загрузите его из App Store.

В приложении нажмите значок "+" в правом верхнем углу.

В меню действий прокрутите вниз и выберите "Фотографии" — "Найти фотографии".

Нажмите опцию "Добавить фильтр", выберите "Альбом" и выберите "Снимок экрана".

Теперь поищите "Удалить фотографии" в поле действий и выберите его.

Дайте команде название, например, "Удалить скриншоты", и нажмите "Готово" в правом верхнем углу.

После настройки вы можете запустить эту команду в любое время, чтобы удалить все свои скриншоты. Можно делать это раз в месяц, но все зависит от того, как часто и сколько снимков экрана вы делаете.

Вы можете быстро запустить любую команду, добавив ее на домашний экран или попросив Siri запустить ее, сказав: "Привет, Siri, запусти Удалить скриншоты".

Настройка разрешений для приложения "Команды" для массового удаления

По умолчанию приложение "Команды" на iPhone не может массово удалять или распространять контент. Поэтому, если у вас сотни или даже тысячи скриншотов, запуск команды может привести к ошибке.

К счастью, есть простое решение. Все, что вам нужно сделать, это предоставить приложению "Команды" необходимые разрешения для массового удаления контента.

Откройте приложение "Настройки" на вашем iPhone и прокрутите вниз до пункта "Приложения".

Найдите "Команды" в списке и нажмите на него.

Нажмите "Дополнительно" и включите "Разрешить удаление больших объемов данных".

Теперь, с настроенными параметрами, вы сможете удалять все старые скриншоты всего одним касанием. Поскольку некоторые iPhone имеют только 128 ГБ памяти, это поможет эффективно управлять ею, освобождая большие объемы памяти благодаря удалению старых снимков экрана.

Напомним, на рынке распространены мошеннические iPhone. Чтобы не наткнуться на подделку, необходимо проверять качество упаковки, серийный номер и IMEI.

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