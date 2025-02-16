Секретні USSD-коди для iPhone — як отримати більше інформації про свій смартфон

Смартфон iPhone в руці. Фото: Unsplash

Більшість користувачів iPhone не знають про існування спеціальних USSD-кодів, які можуть допомогти отримати корисну інформацію про пристрій, перевірити баланс, приховати номер чи навіть покращити зв'язок. Ці коди використовуються розробниками та технічними спеціалістами для діагностики смартфонів, але їх можна застосовувати й у повсякденному житті.

Про найцікавіші секретні коди для iPhone, які варто спробувати, пише MakeUseOf.

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Приховати номер під час дзвінка

Код — *67(номер телефону).

Якщо потрібно зробити анонімний дзвінок, введіть *67 перед номером абонента. На екрані одержувача відобразиться "Невідомий", "Приватний номер" або "Без ідентифікації".

Щоб навпаки, завжди відображати свій номер, використовуйте *82 перед номером.

Перевірка балансу мобільного зв'язку

Контрактні номери — *225#.

Передплачені номери — *777#.

Ці коди дозволяють перевірити залишок коштів на рахунку без використання додатка оператора.

Увімкнення/вимкнення очікування виклику

Перевірити статус — *#43#.

Увімкнути — *43#.

Вимкнути — #43#.

Функція очікування виклику дозволяє приймати другий дзвінок, навіть якщо ви вже розмовляєте.

Перевірка IMEI

Код — *#06#.

IMEI — це унікальний ідентифікатор пристрою. Його можна використати для пошуку втраченого телефону або блокування пристрою оператором у разі крадіжки.

Блокування вхідних та вихідних дзвінків

Перевірити статус — *#33#.

Увімкнути — 33(PIN)#.

Вимкнути — #33*(PIN)#.

Ця функція дозволяє заборонити вхідні або вихідні дзвінки без активації авіарежиму.

Перевірка пропущених дзвінків

Код — #61#.

Якщо телефон був вимкнений або поза мережею, за допомогою цього коду можна перевірити, хто вам дзвонив.

Переадресація викликів

Увімкнути — 21(номер телефону)#.

Перевірити статус — *#21#.

Якщо потрібно переспрямувати дзвінки на інший номер, просто введіть цей код.

Юридична та регуляторна інформація

Код — *#07#.

Цей код відкриває меню з ліцензіями, гарантіями та іншими юридичними відомостями про iPhone.

Перевірка статусу Call Line Presentation

Код — *#30#.

Якщо ваш номер не відображається у співрозмовника, цей код допоможе перевірити статус функції Call Line Presentation.

Відображення рівня сигналу

Код — 3001#12345#.

Цей код відкриває Field Test Mode, у якому можна переглянути потужність сигналу. Важливо знати, що:

-50 dB до -60 dB — відмінний сигнал;

-70 dB до -90 dB — середній сигнал;

-100 dB і більше — слабкий сигнал.

Ці секретні коди допоможуть розширити можливості iPhone без додаткових програм. Однак будьте обережні — не всі зміни можна легко скасувати, і для деяких дій може знадобитися звернення до оператора.

Нагадаємо, підробки iPhone на ринку стають все поширенішими, особливо з наближенням свят. Знаючи, що потрібно перевіряти при купівлі нового смартфона, можна уникнути шансів натрапити на шахрайський пристрій.

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