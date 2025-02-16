Секретные USSD-коды для iPhone — как получить больше информации о своем смартфоне

Смартфон iPhone в руке. Фото: Unsplash

Большинство пользователей iPhone не знают о существовании специальных USSD-кодов, которые могут помочь получить полезную информацию об устройстве, проверить баланс, скрыть номер или даже улучшить связь. Эти коды используются разработчиками и техническими специалистами для диагностики смартфонов, но их можно применять и в повседневной жизни.

О самых интересных секретных кодах для iPhone, которые стоит попробовать, пишет MakeUseOf.

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Скрыть номер во время звонка

Код — *67 (номер телефона).

Если нужно сделать анонимный звонок, введите *67 перед номером абонента. На экране получателя отобразится "Неизвестный", "Частный номер" или "Без идентификации".

Чтобы наоборот, всегда отображать свой номер, используйте *82 перед номером.

Проверка баланса мобильной связи

Контрактные номера — *225#.

Предоплаченные номера — *777#.

Эти коды позволяют проверить остаток средств на счету без использования приложения оператора.

Включение/отключение ожидания вызова

Проверить статус — *#43#.

Включить — *43#.

Выключить — #43#.

Функция ожидания вызова позволяет принимать второй звонок, даже если вы уже разговариваете.

Проверка IMEI

Код — *#06#.

IMEI — это уникальный идентификатор устройства. Его можно использовать для поиска потерянного телефона или блокировки устройства оператором в случае кражи.

Блокировка входящих и исходящих звонков

Проверить статус — *#33##.

Включить — 33(PIN)#.

Выключить — #33*(PIN)#.

Эта функция позволяет запретить входящие или исходящие звонки без активации авиарежима.

Проверка пропущенных звонков

Код — #61#.

Если телефон был выключен или вне сети, с помощью этого кода можно проверить, кто вам звонил.

Переадресация вызовов

Включить — 21(номер телефона)#.

Проверить статус — *#21##.

Если нужно перенаправить звонки на другой номер, просто введите этот код.

Юридическая и регуляторная информация

Код — *#07#.

Этот код открывает меню с лицензиями, гарантиями и другими юридическими сведениями об iPhone.

Проверка статуса Call Line Presentation

Код — *#30#.

Если ваш номер не отображается у собеседника, этот код поможет проверить статус функции Call Line Presentation.

Отображение уровня сигнала

Код — 3001#12345#.

Этот код открывает Field Test Mode, в котором можно просмотреть мощность сигнала. Важно знать, что:

-50 dB до -60 dB — отличный сигнал;

-70 dB до -90 dB — средний сигнал;

-100 dB и более — слабый сигнал.

Эти секретные коды помогут расширить возможности iPhone без дополнительных программ. Однако будьте осторожны — не все изменения можно легко отменить, и для некоторых действий может потребоваться обращение к оператору.

Напомним, подделки iPhone на рынке становятся все более распространенными, особенно с приближением праздников. Зная, что нужно проверять при покупке нового смартфона, можно избежать шансов наткнуться на мошенническое устройство.

Также мы писали, что пользователи, которые волнуются за свою конфиденциальность на iPhone, могут защититься. Существует несколько способов сохранить свою приватность и защититься от мошенников.