Шахраї не зламають — 5 налаштувань на iPhone, які захистять ваші дані

П'ять простих налаштувань, які захистять iPhone від шпигунів
Сучасні шахраї навчилися отримувати доступ до ваших документів, фото та відео на смартфонах. Якщо ви хвилюєтеся за свої дані та приватність або що хтось може підглядати у ваш iPhone, є прості кроки, які допоможуть захиститися.
Про це пише The Sun.
Приховуйте інформацію на екрані блокування
Екран блокування може відкривати більше інформації, ніж здається. Щоб цього уникнути, зайдіть у "Налаштування" — "Face ID і код-пароль" та прокрутіть до розділу "Доступ із заблокованим екраном".
Тут можна вимкнути доступ до:
- центру сповіщень;
- панелі управління;
- віджетів екрана блокування;
- Siri та інших функцій.
Вимикайте ті елементи, без яких ви можете обійтися, щоб зменшити ризик доступу сторонніх.
Приховуйте сповіщення
Щоб сторонні не бачили попередження на заблокованому екрані, зайдіть у "Налаштування" — "Сповіщення" — "Показ попереджень". Оберіть "Після розблокування" або "Ніколи".
Також можна налаштувати сповіщення для окремих додатків, залишаючи важливі відкритими, а персональні — прихованими.
Захистіть додатки
Якщо iPhone вже розблоковано, додатки залишаються вразливими. У iOS 18 додано функцію блокування додатків Face ID.
Натисніть на іконку додатка та виберіть "Вимагати Face ID". Для ще більшої приватності додаток можна приховати — потрібно вибрати "Приховати та вимагати Face ID".
Приховані додатки зберігаються в спеціальній папці "Приховані" у "Бібліотеці додатків".
Ховайте фото
Деякі фото, наприклад, важливі документи чи особисті знімки, краще приховати. У додатку "Фото" натисніть на зображення, оберіть "Приховати".
Сховані фото зберігаються в папці "Приховані", доступ до якої можливий лише після підтвердження особи. А щоб ця папка була невидимою, у "Налаштуваннях" — "Фото" вимкніть "Показувати приховані альбоми".
Використовуйте Safety Check
Функція Safety Check допоможе швидко перевірити, хто має доступ до ваших даних.
Щоб увімкнути, перейдіть у "Налаштування" — "Конфіденційність та безпека" — "Перевірка безпеки".
Ви зможете переглянути, з ким і якими додатками ви ділитеся інформацією, та за необхідності скасувати доступ. Якщо підозрюєте, що доступ використовується зловмисно, натисніть "Екстрене скидання", щоб миттєво відключити спільний доступ.
Нагадаємо, Android ціниться як операційна система з можливістю гнучких налаштувань. Деякі з них можуть значно покращити досвід користування пристроєм, тому їх варто спробувати.
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