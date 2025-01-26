Шахраї не зламають — 5 налаштувань на iPhone, які захистять ваші дані

Смартфон iPhone в руці. Фото: Unsplash

Сучасні шахраї навчилися отримувати доступ до ваших документів, фото та відео на смартфонах. Якщо ви хвилюєтеся за свої дані та приватність або що хтось може підглядати у ваш iPhone, є прості кроки, які допоможуть захиститися.

Про це пише The Sun.

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Приховуйте інформацію на екрані блокування

Екран блокування може відкривати більше інформації, ніж здається. Щоб цього уникнути, зайдіть у "Налаштування" — "Face ID і код-пароль" та прокрутіть до розділу "Доступ із заблокованим екраном".

Тут можна вимкнути доступ до:

центру сповіщень;

панелі управління;

віджетів екрана блокування;

Siri та інших функцій.

Вимикайте ті елементи, без яких ви можете обійтися, щоб зменшити ризик доступу сторонніх.

Приховуйте сповіщення

Щоб сторонні не бачили попередження на заблокованому екрані, зайдіть у "Налаштування" — "Сповіщення" — "Показ попереджень". Оберіть "Після розблокування" або "Ніколи".

Також можна налаштувати сповіщення для окремих додатків, залишаючи важливі відкритими, а персональні — прихованими.

Захистіть додатки

Якщо iPhone вже розблоковано, додатки залишаються вразливими. У iOS 18 додано функцію блокування додатків Face ID.

Натисніть на іконку додатка та виберіть "Вимагати Face ID". Для ще більшої приватності додаток можна приховати — потрібно вибрати "Приховати та вимагати Face ID".

Приховані додатки зберігаються в спеціальній папці "Приховані" у "Бібліотеці додатків".

Ховайте фото

Деякі фото, наприклад, важливі документи чи особисті знімки, краще приховати. У додатку "Фото" натисніть на зображення, оберіть "Приховати".

Сховані фото зберігаються в папці "Приховані", доступ до якої можливий лише після підтвердження особи. А щоб ця папка була невидимою, у "Налаштуваннях" — "Фото" вимкніть "Показувати приховані альбоми".

Використовуйте Safety Check

Функція Safety Check допоможе швидко перевірити, хто має доступ до ваших даних.

Щоб увімкнути, перейдіть у "Налаштування" — "Конфіденційність та безпека" — "Перевірка безпеки".

Ви зможете переглянути, з ким і якими додатками ви ділитеся інформацією, та за необхідності скасувати доступ. Якщо підозрюєте, що доступ використовується зловмисно, натисніть "Екстрене скидання", щоб миттєво відключити спільний доступ.

Нагадаємо, Android ціниться як операційна система з можливістю гнучких налаштувань. Деякі з них можуть значно покращити досвід користування пристроєм, тому їх варто спробувати.

Також ми писали, що реклама у браузерах, додатках чи іграх часто дратує користувачів, відвертає увагу, знижує заряд акумулятора та уповільнює інтернет. Особливо це стосується безплатних програм із Play Market чи App Store.