Мошенники не взломают — 5 настроек на iPhone, которые защитят ваши данные

Пять простых настроек, которые защитят iPhone от шпионов
Современные мошенники научились получать доступ к вашим документам, фото и видео на смартфонах. Если вы волнуетесь за свои данные и приватность или что кто-то может подглядывать в ваш iPhone, есть простые шаги, которые помогут защититься.
Об этом пишет The Sun.
Скрывайте информацию на экране блокировки
Экран блокировки может открывать больше информации, чем кажется. Чтобы этого избежать, зайдите в "Настройки" — "Face ID и код-пароль" и прокрутите до раздела "Доступ с заблокированным экраном".
Тут можно отключить доступ к:
- центру уведомлений;
- панели управления;
- виджетам экрана блокировки;
- Siri и других функций.
Выключайте те элементы, без которых вы можете обойтись, чтобы уменьшить риск доступа посторонних.
Скрывайте уведомления
Чтобы посторонние не видели предупреждения на заблокированном экране, зайдите в "Настройки" — "Оповещения" — "Показ предупреждений". Выберите "После разблокировки" или "Никогда".
Также можно настроить оповещения для отдельных приложений, оставляя важные открытыми, а персональные — скрытыми.
Защитите приложения
Если iPhone уже разблокирован, приложения остаются уязвимыми. В iOS 18 добавлена функция блокировки приложений Face ID.
Нажмите на иконку приложения и выберите "Требовать Face ID". Для еще большей приватности приложение можно скрыть — нужно выбрать "Скрыть и требовать Face ID".
Скрытые приложения хранятся в специальной папке "Скрытые" в "Библиотеке приложений".
Скрывайте фото
Некоторые фото, например, важные документы или личные снимки, лучше скрыть. В приложении "Фото" нажмите на изображение, выберите "Скрыть".
Скрытые фото хранятся в папке "Скрытые", доступ к которой возможен только после подтверждения личности. А чтобы эта папка была невидимой, в "Настройках" — "Фото" выключите "Показывать скрытые альбомы".
Используйте Safety Check
Функция Safety Check поможет быстро проверить, кто имеет доступ к вашим данным.
Чтобы включить, перейдите в "Настройки" — "Конфиденциальность и безопасность" — "Проверка безопасности".
Вы сможете просмотреть, с кем и какими приложениями вы делитесь информацией, и при необходимости отменить доступ. Если подозреваете, что доступ используется злонамеренно, нажмите "Экстренный сброс", чтобы мгновенно отключить совместный доступ.
Напомним, Android ценится как операционная система с возможностью гибких настроек. Некоторые из них могут значительно улучшить опыт пользования устройством, поэтому их стоит попробовать.
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