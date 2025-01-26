Мошенники не взломают — 5 настроек на iPhone, которые защитят ваши данные

Смартфон iPhone в руке. Фото: Unsplash

Современные мошенники научились получать доступ к вашим документам, фото и видео на смартфонах. Если вы волнуетесь за свои данные и приватность или что кто-то может подглядывать в ваш iPhone, есть простые шаги, которые помогут защититься.

Об этом пишет The Sun.

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Скрывайте информацию на экране блокировки

Экран блокировки может открывать больше информации, чем кажется. Чтобы этого избежать, зайдите в "Настройки" — "Face ID и код-пароль" и прокрутите до раздела "Доступ с заблокированным экраном".

Тут можно отключить доступ к:

центру уведомлений;

панели управления;

виджетам экрана блокировки;

Siri и других функций.

Выключайте те элементы, без которых вы можете обойтись, чтобы уменьшить риск доступа посторонних.

Скрывайте уведомления

Чтобы посторонние не видели предупреждения на заблокированном экране, зайдите в "Настройки" — "Оповещения" — "Показ предупреждений". Выберите "После разблокировки" или "Никогда".

Также можно настроить оповещения для отдельных приложений, оставляя важные открытыми, а персональные — скрытыми.

Защитите приложения

Если iPhone уже разблокирован, приложения остаются уязвимыми. В iOS 18 добавлена функция блокировки приложений Face ID.

Нажмите на иконку приложения и выберите "Требовать Face ID". Для еще большей приватности приложение можно скрыть — нужно выбрать "Скрыть и требовать Face ID".

Скрытые приложения хранятся в специальной папке "Скрытые" в "Библиотеке приложений".

Скрывайте фото

Некоторые фото, например, важные документы или личные снимки, лучше скрыть. В приложении "Фото" нажмите на изображение, выберите "Скрыть".

Скрытые фото хранятся в папке "Скрытые", доступ к которой возможен только после подтверждения личности. А чтобы эта папка была невидимой, в "Настройках" — "Фото" выключите "Показывать скрытые альбомы".

Используйте Safety Check

Функция Safety Check поможет быстро проверить, кто имеет доступ к вашим данным.

Чтобы включить, перейдите в "Настройки" — "Конфиденциальность и безопасность" — "Проверка безопасности".

Вы сможете просмотреть, с кем и какими приложениями вы делитесь информацией, и при необходимости отменить доступ. Если подозреваете, что доступ используется злонамеренно, нажмите "Экстренный сброс", чтобы мгновенно отключить совместный доступ.

Напомним, Android ценится как операционная система с возможностью гибких настроек. Некоторые из них могут значительно улучшить опыт пользования устройством, поэтому их стоит попробовать.

Также мы писали, что реклама в браузерах, приложениях или играх часто раздражает пользователей, отвлекает внимание, снижает заряд аккумулятора и замедляет интернет. Особенно это касается бесплатных программ из Play Market или App Store.